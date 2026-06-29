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باحث: تل أبيب تسعى إلى خلق فوضى داخل المجتمع العربي في إسرائيل للتأثير على الانتخابات
باحث: تل أبيب تسعى إلى خلق فوضى داخل المجتمع العربي في إسرائيل للتأثير على الانتخابات
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في الشأن الإسرائيلي، أشرف عكة، من رام الله، أن "هناك محاولة إسرائيلية داخلية لإيجاد حالة من الفوضى المصطنعة داخل المجتمع العربي في إسرائيل، عبر... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T09:53+0000
2026-06-29T09:53+0000
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وقال عكة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الأحداث الأخيرة تبدو في ظاهرها نتيجة خلافات وصراعات بين مجموعات الجريمة المنظمة والعصابات داخل إسرائيل، لكنها تأتي في إطار سياسة إسرائيلية خطيرة تستهدف اعتقال القيادات العربية، وتصفية الحسابات، ومواصلة محاولات التطهير العرقي، بما يخدم عمليات التهجير الكبرى في الضفة الغربية".وأضاف عكة: "يأتي ذلك في ظل انقسام عميق بين التيارات السياسية الإسرائيلية بشأن الصراع، ووجود تيار يميني عنصري متطرف يقود المواجهة مع مختلف الفئات الاجتماعية، وتداعيات ذلك على الحكومة الإسرائيلية، ومسار التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، ويترك الفلسطينيين أمام معركة مفتوحة مع الاحتلال".
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث: تل أبيب تسعى إلى خلق فوضى داخل المجتمع العربي في إسرائيل للتأثير على الانتخابات

09:53 GMT 29.06.2026
© AP Photoتل أبيب خلال اعتراض صاروخ إيراني
تل أبيب خلال اعتراض صاروخ إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© AP Photo
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رأى الباحث في الشأن الإسرائيلي، أشرف عكة، من رام الله، أن "هناك محاولة إسرائيلية داخلية لإيجاد حالة من الفوضى المصطنعة داخل المجتمع العربي في إسرائيل، عبر التفجيرات، تمهيدا للسيطرة على مسار العملية الانتخابية، وقطع الطريق أمام الكتل البرلمانية والأحزاب العربية، ومنعها من تشكيل قائمة موحدة، في ظل حالة الارتباك التي تشهدها إسرائيل".
وقال عكة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الأحداث الأخيرة تبدو في ظاهرها نتيجة خلافات وصراعات بين مجموعات الجريمة المنظمة والعصابات داخل إسرائيل، لكنها تأتي في إطار سياسة إسرائيلية خطيرة تستهدف اعتقال القيادات العربية، وتصفية الحسابات، ومواصلة محاولات التطهير العرقي، بما يخدم عمليات التهجير الكبرى في الضفة الغربية".

وأشار إلى أن "القراءة الدقيقة لهذه الأحداث تُظهر أن المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة من الاضطراب، ويحاول تصدير أزماته إلى المجتمع العربي".

وأضاف عكة: "يأتي ذلك في ظل انقسام عميق بين التيارات السياسية الإسرائيلية بشأن الصراع، ووجود تيار يميني عنصري متطرف يقود المواجهة مع مختلف الفئات الاجتماعية، وتداعيات ذلك على الحكومة الإسرائيلية، ومسار التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، ويترك الفلسطينيين أمام معركة مفتوحة مع الاحتلال".
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