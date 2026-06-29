https://sarabic.ae/20260629/بمشاركة-دولية-واسعة-اختتام-منتدى-أوبنينسك-2026-بإطلاق-شراكات-ومبادرات-لدعم-مستقبل-الطاقة-النووية-1114811752.html

بمشاركة دولية واسعة.. اختتام منتدى "أوبنينسك 2026" بإطلاق شراكات ومبادرات لدعم مستقبل الطاقة النووية

بمشاركة دولية واسعة.. اختتام منتدى "أوبنينسك 2026" بإطلاق شراكات ومبادرات لدعم مستقبل الطاقة النووية

سبوتنيك عربي

اختُتم منتدى "أوبنينسك 2026" الدولي الرابع للشباب في مدينة أوبنينسك الروسية، حيث ركّز المنتدى على تدريب الكوادر اللازمة لقطاع الطاقة النووية العالمي. 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T12:51+0000

2026-06-29T12:51+0000

2026-06-29T12:51+0000

العالم

روسيا

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نُظّم الحدث بدعم من مؤسسة "روساتوم" الحكومية، وسلطات مقاطعة كالوغا، وجامعة الأبحاث النووية الوطنية.جمع المنتدى أكثر من 700 مشارك من 85 دولة، بالإضافة إلى وفود رفيعة المستوى من 10 دول. وشارك آلاف الطلاب عبر الإنترنت من خلال 25 موقعًا شريكًا.وشارك في الجلسة العامة رفيعة المستوى كلٌّ من نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف، ورئيس وكالة الطاقة الذرية لجمهورية كازاخستان ألماسادام ساتكالييف، ومدير وكالة الطاقة الذرية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان عظيم أحمد خودجاييف.وركز الجزء الأول من البرنامج على قضايا الشباب: كيف تُغيّر مجتمعات الشباب صناعة الطاقة النووية العالمية، والدور الذي يمكن أن تؤديه أوبنينسك في بناء جيل عالمي من القادة الشباب.أما الجزء الثاني، فقد تضمن جلسات عامة وحلقات نقاش شارك فيها خبراء في هذا المجال.قدّم المنتدى التشكيلة الثانية للمجلس الدولي للشباب التابع للمدير العام لشركة "روساتوم"، فريق التأثير 2050. ويضم الفريق 13 قائدًا شابًا من 13 دولة: إندونيسيا، صربيا، مصر، إثيوبيا، الصين، بنغلاديش، البرازيل، جنوب أفريقيا، المجر، قيرغيزستان، تنزانيا، أوزبكستان، ورواندا.والتقى أليكسي ليخاتشيف شخصيًا بالمجلس الجديد، وناقش معه كيفية تعزيز الفريق للطاقة النووية السلمية بين الشباب، والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.وقدّم الفريق الأول، الذي بدأ عمله منذ عام 2023، مشاريع نفّذها، بما في ذلك إطلاق حركة شبابية نووية في أمريكا اللاتينية، وعقد منتديات وفعاليات "هاكاثون" في الأرجنتين والبرازيل، ومنتدى بيئي ذري في ألماتي (كازاخستان) حضره 250 طالباً.وكان من أبرز فعاليات منتدى أوبنينسك الجديد 2026 تقديم كتاب "مبادئ حية"، وهو عبارة عن مجموعة قصصية حول كيفية تطبيق أفكار إعلان الشباب بشأن التعاون النووي في مجالات التعليم والعلوم والطب والبيئة.وشكّل المنتدى محورًا رئيسيًا لفعاليات تعليمية مكثفة استمرت عشرة أيام، تضمنت إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التعليمي المشترك بين أكاديمية "روساتوم" والوكالة الدولية للطاقة الذرية للشركات، والمخصصة للدول حديثة العهد بالطاقة النووية، وافتتاح جامعة أوبنينسك التقنية الصيفية، وافتتاح المخيم الدولي للنساء "القوة الخفية".صرّح المدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيف، أنه "نرى مهمتنا في الاستجابة للتحدي العالمي المتمثل في تدريب متخصصين مؤهلين للصناعة النووية. فاليوم، يتطلب تطوير الطاقة النووية عالميًا ليس فقط التكنولوجيا، بل أيضًا نظام تدريب دولي قوي. وهذه البيئة تحديدًا هي بيئة منفتحة وحديثة ومستقبلية، وهي ما نعمل على إنشائه في أوبنينسك، أول مدينة علمية في روسيا. هنا، وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتطور المجمع التعليمي الدولي "أوبنينسك تك"، وستتيح لنا الاتفاقيات الموقعة اليوم في المنتدى توحيد الجهود لتعزيز التعليم الهندسي الروسي في مجال التكنولوجيا النووية في الخارج، والارتقاء بهذا المشروع إلى مستوى جديد".ويُعدّ منتدى أوبنينسك الدولي الجديد للشباب النووي منصةً دوليةً رائدةً للنقاش حول التقنيات والابتكارات والتعليم الرئيسية في صناعة الطاقة النووية العالمية.

https://sarabic.ae/20260629/علماء-من-روسيا-والصين-يطورون-ذاكرة-فائقة-السرعة-للهواتف-والحواسيب-1114805640.html

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العالم, روسيا