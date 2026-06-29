علماء من روسيا والصين يطورون ذاكرة فائقة السرعة للهواتف والحواسيب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
10:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:03 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مصر تدعوا إلى حوار يعالج أزمات المنطقة.. وحزب الله يرفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260629/علماء-من-روسيا-والصين-يطورون-ذاكرة-فائقة-السرعة-للهواتف-والحواسيب-1114805640.html
علماء من روسيا والصين يطورون ذاكرة فائقة السرعة للهواتف والحواسيب
علماء من روسيا والصين يطورون ذاكرة فائقة السرعة للهواتف والحواسيب
سبوتنيك عربي
أعلنت جامعة "الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية"، أن فريقًا دوليًا من علماءها ومن جامعة "سخالين الحكومية" وعدد من المراكز العلمية الصينية، توصّل إلى حل لإنتاج جيل... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T11:52+0000
2026-06-29T11:52+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/01/1081562671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b527ba22e310a277ddb4e852c048416.jpg
وأوضحت الجامعة أن الحواسيب والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الحديثة تعاني من بطء مستمر في الأداء نتيجة الفارق الكبير بين سرعة المعالج وسرعة وحدات الذاكرة، مشيرةً إلى أن التقنية الجديدة قد تسهم في معالجة هذه المشكلة، إذ "تتيح تسجيل البيانات بسرعة تفوق عشرات المرات سرعة وحدات التخزين الفلاش الحالية، مع استهلاك أقل بكثير للطاقة".وتبيّن أن هذه الطبقة الرقيقة من "التنغستن" تولّد تيارًا مغزليًا بكفاءة عالية بلغت نحو 15%، وهي نسبة تضاهي ما تحقّقه طبقات أكثر سماكة من المعادن الثقيلة.وقال أستاذ الفيزياء المشارك في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، ألكسندر دافيدينكو: "أظهرت دراستنا أن الطبقات فائقة الرقة من المعادن الثقيلة يمكن أن تكون مصدرًا فعالًا للتيار المغزلي، وهو ما يقلل استهلاك الطاقة ويتيح إنتاج أجهزة أكثر إحكامًا وكفاءة".وأوضحت الجامعة أن البيانات في الذاكرة التقليدية تُخزَّن على شكل شحنات كهربائية، بينما تُخزَّن في الذاكرة الجديدة على شكل اتجاه مغناطيسي لمناطق دقيقة من المادة تُعرف بالنطاقات المغناطيسية، يمكن تبديلها بتيار كهربائي يتحوّل إلى تيار مغزلي بفضل خصائص المعادن الثقيلة، إذ أتاح التصميم على شكل حرف "T" توليد حقل داخلي فعّال يحلّ محل المغناطيس الخارجي، ما يجعل الجهاز أبسط وأرخص وأكثر موثوقية.ويعتزم الفريق البحثي خلال المرحلة المقبلة تحسين المواد والهياكل المستخدمة لبلوغ خصائص أعلى، ودراسة إمكانية دمج هذه التقنية ضمن عمليات تصنيع مكونات الإلكترونيات الدقيقة الحالية، علمًا أن معظم التجارب أُجريت في مختبر بكين الوطني لفيزياء المادة المكثفة في الصين، بدعم من منحة مقدمة من صندوق العلوم الروسي.علماء روس يطورون مادة جديدة قد تغير طريقة علاج الجروح الجلديةعلماء روس يحولون قشور الصنوبر إلى وسيلة لزيادة انتاج المحاصيل الزراعية
https://sarabic.ae/20260625/علماء-روس-يطورون-بطارية-ذرية-تدوم-لأكثر-من-15-عاما--1114704854.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/01/1081562671_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_79cf7381b6d1012e0dcc62d701fc81f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, علوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, علوم

علماء من روسيا والصين يطورون ذاكرة فائقة السرعة للهواتف والحواسيب

11:52 GMT 29.06.2026
© Photo / unsplash/Daniel Hatcherمركز بحثي روسي يعمل على إنشاء حاسوب عصبي
مركز بحثي روسي يعمل على إنشاء حاسوب عصبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© Photo / unsplash/Daniel Hatcher
تابعنا عبر
أعلنت جامعة "الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية"، أن فريقًا دوليًا من علماءها ومن جامعة "سخالين الحكومية" وعدد من المراكز العلمية الصينية، توصّل إلى حل لإنتاج جيل جديد من الذاكرة غير المتطايرة فائقة السرعة باسم (سوت – مرام)، لا تفقد البيانات عند انقطاع التيار الكهربائي عن الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب.
وأوضحت الجامعة أن الحواسيب والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الحديثة تعاني من بطء مستمر في الأداء نتيجة الفارق الكبير بين سرعة المعالج وسرعة وحدات الذاكرة، مشيرةً إلى أن التقنية الجديدة قد تسهم في معالجة هذه المشكلة، إذ "تتيح تسجيل البيانات بسرعة تفوق عشرات المرات سرعة وحدات التخزين الفلاش الحالية، مع استهلاك أقل بكثير للطاقة".

وأشار الباحثون إلى أنهم تجاوزوا إحدى العقبات الرئيسية في تطوير هذا النوع من الذاكرة، إذ كان تبديل خلاياها يتطلب حقلًا مغناطيسيًا خارجيًا يُعقّد تصميم الأجهزة، فابتكروا بنية من 3 طبقات تضم طبقتين مغناطيسيتين (إحداهما ممغنطة أفقيًا والأخرى عموديًا) يفصل بينهما غشاء فائق الرقة من معدن "التنغستن" بسماكة نانومتر واحد، أي أرفع بنحو 100 ألف مرة من شعرة الإنسان.

وتبيّن أن هذه الطبقة الرقيقة من "التنغستن" تولّد تيارًا مغزليًا بكفاءة عالية بلغت نحو 15%، وهي نسبة تضاهي ما تحقّقه طبقات أكثر سماكة من المعادن الثقيلة.
علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
مجتمع
علماء روس يطورون بطارية ذرية تدوم لأكثر من 15 عاما
25 يونيو, 17:52 GMT
وقال أستاذ الفيزياء المشارك في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، ألكسندر دافيدينكو: "أظهرت دراستنا أن الطبقات فائقة الرقة من المعادن الثقيلة يمكن أن تكون مصدرًا فعالًا للتيار المغزلي، وهو ما يقلل استهلاك الطاقة ويتيح إنتاج أجهزة أكثر إحكامًا وكفاءة".

وأضاف الباحثون أنهم حلّلوا للمرة الأولى دور الطبقة الحديدية المغناطيسية في هذه العملية، واكتشفوا أنها قد تعمل في ظروف معينة كمصدر مستقل للتيار المغزلي، وهو ما يوسّع خيارات المواد المستخدمة ويسهّل تصنيع الأجيال المقبلة من شرائح الذاكرة.

وأوضحت الجامعة أن البيانات في الذاكرة التقليدية تُخزَّن على شكل شحنات كهربائية، بينما تُخزَّن في الذاكرة الجديدة على شكل اتجاه مغناطيسي لمناطق دقيقة من المادة تُعرف بالنطاقات المغناطيسية، يمكن تبديلها بتيار كهربائي يتحوّل إلى تيار مغزلي بفضل خصائص المعادن الثقيلة، إذ أتاح التصميم على شكل حرف "T" توليد حقل داخلي فعّال يحلّ محل المغناطيس الخارجي، ما يجعل الجهاز أبسط وأرخص وأكثر موثوقية.
ويعتزم الفريق البحثي خلال المرحلة المقبلة تحسين المواد والهياكل المستخدمة لبلوغ خصائص أعلى، ودراسة إمكانية دمج هذه التقنية ضمن عمليات تصنيع مكونات الإلكترونيات الدقيقة الحالية، علمًا أن معظم التجارب أُجريت في مختبر بكين الوطني لفيزياء المادة المكثفة في الصين، بدعم من منحة مقدمة من صندوق العلوم الروسي.
علماء روس يطورون مادة جديدة قد تغير طريقة علاج الجروح الجلدية
علماء روس يحولون قشور الصنوبر إلى وسيلة لزيادة انتاج المحاصيل الزراعية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала