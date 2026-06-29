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علماء من روسيا والصين يطورون ذاكرة فائقة السرعة للهواتف والحواسيب

علماء من روسيا والصين يطورون ذاكرة فائقة السرعة للهواتف والحواسيب

سبوتنيك عربي

أعلنت جامعة "الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية"، أن فريقًا دوليًا من علماءها ومن جامعة "سخالين الحكومية" وعدد من المراكز العلمية الصينية، توصّل إلى حل لإنتاج جيل... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

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وأوضحت الجامعة أن الحواسيب والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الحديثة تعاني من بطء مستمر في الأداء نتيجة الفارق الكبير بين سرعة المعالج وسرعة وحدات الذاكرة، مشيرةً إلى أن التقنية الجديدة قد تسهم في معالجة هذه المشكلة، إذ "تتيح تسجيل البيانات بسرعة تفوق عشرات المرات سرعة وحدات التخزين الفلاش الحالية، مع استهلاك أقل بكثير للطاقة".وتبيّن أن هذه الطبقة الرقيقة من "التنغستن" تولّد تيارًا مغزليًا بكفاءة عالية بلغت نحو 15%، وهي نسبة تضاهي ما تحقّقه طبقات أكثر سماكة من المعادن الثقيلة.وقال أستاذ الفيزياء المشارك في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، ألكسندر دافيدينكو: "أظهرت دراستنا أن الطبقات فائقة الرقة من المعادن الثقيلة يمكن أن تكون مصدرًا فعالًا للتيار المغزلي، وهو ما يقلل استهلاك الطاقة ويتيح إنتاج أجهزة أكثر إحكامًا وكفاءة".وأوضحت الجامعة أن البيانات في الذاكرة التقليدية تُخزَّن على شكل شحنات كهربائية، بينما تُخزَّن في الذاكرة الجديدة على شكل اتجاه مغناطيسي لمناطق دقيقة من المادة تُعرف بالنطاقات المغناطيسية، يمكن تبديلها بتيار كهربائي يتحوّل إلى تيار مغزلي بفضل خصائص المعادن الثقيلة، إذ أتاح التصميم على شكل حرف "T" توليد حقل داخلي فعّال يحلّ محل المغناطيس الخارجي، ما يجعل الجهاز أبسط وأرخص وأكثر موثوقية.ويعتزم الفريق البحثي خلال المرحلة المقبلة تحسين المواد والهياكل المستخدمة لبلوغ خصائص أعلى، ودراسة إمكانية دمج هذه التقنية ضمن عمليات تصنيع مكونات الإلكترونيات الدقيقة الحالية، علمًا أن معظم التجارب أُجريت في مختبر بكين الوطني لفيزياء المادة المكثفة في الصين، بدعم من منحة مقدمة من صندوق العلوم الروسي.علماء روس يطورون مادة جديدة قد تغير طريقة علاج الجروح الجلديةعلماء روس يحولون قشور الصنوبر إلى وسيلة لزيادة انتاج المحاصيل الزراعية

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