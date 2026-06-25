https://sarabic.ae/20260625/علماء-روس-يطورون-مادة-جديدة-قد-تغير-طريقة-علاج-الجروح-الجلدية-1114690196.html

علماء روس يطورون مادة جديدة قد تغير طريقة علاج الجروح الجلدية

علماء روس يطورون مادة جديدة قد تغير طريقة علاج الجروح الجلدية

سبوتنيك عربي

طوّر فريق بحثي في ​​جامعة سان بطرسبورغ التقنية الروسية، مادة جديدة قد تسهم في علاج تلف الجلد الناتج عن الميكروبات والفطريات. ووفقًا للمطورين، أظهرت المادة عند... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T12:22+0000

2026-06-25T12:22+0000

2026-06-25T12:22+0000

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إذ ابتكر علماء من جامعة سان بطرسبورغ التقنية، بالتعاون مع زملائهم من مركز فيزياء النانو التابع لمعهد تكنولوجيا المعلومات والميكانيك، غشاء متوافقًا حيويًا لعلاج تلف الأنسجة الظهارية، مصنوعًا من كحول الـ"بولي فينيل"، المستخدم حاليًا في صناعة الخيوط الجراحية والعدسات اللاصقة وأغلفة المواد الغذائية.وقالت إيفغينيا بوتشكايفا، الباحثة في مختبر التغليف النانوي والميكروي للمواد الفعالة بيولوجيًا بجامعة سان بطرسبورغ التقنية، وأحد مؤلفي هذا الابتكار: "يعزى النشاط المضاد للميكروبات والفطريات لهذا الغشاء إلى إضافة مواد نانوية التركيب (إطارات معدنية عضوية نحاسية HKUST-1)، والتي أثبتت فعاليتها ضد مسببات الأمراض الشائعة". وتابعت بوتشكايفا: "تكمن فرادة هذه التقنية في اختيار النسبة المثلى بين مصفوفة البوليمر وبلورات "HKUST-1" النانوية، ما يضمن تأثيرًا تآزريًا وتوافقًا حيويًا عاليًا للعينة المختبرية".وقال ألكسندر تيمين، رئيس مختبر التغليف النانوي والميكروي للمواد النشطة بيولوجيًا في جامعة سان بطرسبورغ التقنية: "يمكن تطبيق المادة التي ابتكرناها في الإنتاج الضخم، كما يمكن تطوير تقنية إنتاجها لإنتاج منتج بديل للواردات".ويعتقد علماء جامعة سان بطرسبورغ أن المواد البوليمرية المتوافقة حيويًا يُمكن استخدامها بدلًا من الضمادات المنزلية الحديثة التي تتكون من طبقة لاصقة و"ضمادة" قماشية تُوضع على الجرح.وتتيح بعض خصائص هذه المواد التحكم في عملية التئام الطبقة السطحية للجلد، أي الظهارة.علماء روس يحولون قشور الصنوبر إلى وسيلة لزيادة انتاج المحاصيل الزراعيةعلماء روس يطورون علاجا وقائيا "صالحا للأكل" للخلايا العصبية

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