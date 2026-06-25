علماء روس يطورون مادة جديدة قد تغير طريقة علاج الجروح الجلدية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إنقاذ الشعب الفلسطيني لا يتم عبر عزله ومواصلة ترحيله من أرضه
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الشرع يعلن الاستعداد للحوار مع حزب الله بعد حديث ترامب عن دور سوري في لبنان
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260625/علماء-روس-يطورون-مادة-جديدة-قد-تغير-طريقة-علاج-الجروح-الجلدية-1114690196.html
علماء روس يطورون مادة جديدة قد تغير طريقة علاج الجروح الجلدية
علماء روس يطورون مادة جديدة قد تغير طريقة علاج الجروح الجلدية
سبوتنيك عربي
طوّر فريق بحثي في ​​جامعة سان بطرسبورغ التقنية الروسية، مادة جديدة قد تسهم في علاج تلف الجلد الناتج عن الميكروبات والفطريات. ووفقًا للمطورين، أظهرت المادة عند... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T12:22+0000
2026-06-25T12:22+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
علوم
علماء روس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081891471_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_176cabf9f58d76b943f23c9998528cdd.jpg
إذ ابتكر علماء من جامعة سان بطرسبورغ التقنية، بالتعاون مع زملائهم من مركز فيزياء النانو التابع لمعهد تكنولوجيا المعلومات والميكانيك، غشاء متوافقًا حيويًا لعلاج تلف الأنسجة الظهارية، مصنوعًا من كحول الـ"بولي فينيل"، المستخدم حاليًا في صناعة الخيوط الجراحية والعدسات اللاصقة وأغلفة المواد الغذائية.وقالت إيفغينيا بوتشكايفا، الباحثة في مختبر التغليف النانوي والميكروي للمواد الفعالة بيولوجيًا بجامعة سان بطرسبورغ التقنية، وأحد مؤلفي هذا الابتكار: "يعزى النشاط المضاد للميكروبات والفطريات لهذا الغشاء إلى إضافة مواد نانوية التركيب (إطارات معدنية عضوية نحاسية HKUST-1)، والتي أثبتت فعاليتها ضد مسببات الأمراض الشائعة". وتابعت بوتشكايفا: "تكمن فرادة هذه التقنية في اختيار النسبة المثلى بين مصفوفة البوليمر وبلورات "HKUST-1" النانوية، ما يضمن تأثيرًا تآزريًا وتوافقًا حيويًا عاليًا للعينة المختبرية".وقال ألكسندر تيمين، رئيس مختبر التغليف النانوي والميكروي للمواد النشطة بيولوجيًا في جامعة سان بطرسبورغ التقنية: "يمكن تطبيق المادة التي ابتكرناها في الإنتاج الضخم، كما يمكن تطوير تقنية إنتاجها لإنتاج منتج بديل للواردات".ويعتقد علماء جامعة سان بطرسبورغ أن المواد البوليمرية المتوافقة حيويًا يُمكن استخدامها بدلًا من الضمادات المنزلية الحديثة التي تتكون من طبقة لاصقة و"ضمادة" قماشية تُوضع على الجرح.وتتيح بعض خصائص هذه المواد التحكم في عملية التئام الطبقة السطحية للجلد، أي الظهارة.علماء روس يحولون قشور الصنوبر إلى وسيلة لزيادة انتاج المحاصيل الزراعيةعلماء روس يطورون علاجا وقائيا "صالحا للأكل" للخلايا العصبية
https://sarabic.ae/20260619/علماء-روس-يبتكرون-منهجية-هجينة-لتحقيق-استقرار-استخراج-الغاز-في-القطب-الشمالي-1114526005.html
https://sarabic.ae/20260624/خطوة-واعدة-في-علاج-العمى-علماء-روس-يطورون-شبكية-عين-بشرية-داخل-المختبر-1114658212.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081891471_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_927012a4289f4cb513cec5c934d5166c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, علوم, علماء روس
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, علوم, علماء روس

علماء روس يطورون مادة جديدة قد تغير طريقة علاج الجروح الجلدية

12:22 GMT 25.06.2026
© Photo / Siberian Federal Universityمادة طورها علماء روس للاستخدامات الطبية
مادة طورها علماء روس للاستخدامات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© Photo / Siberian Federal University
تابعنا عبر
طوّر فريق بحثي في ​​جامعة سان بطرسبورغ التقنية الروسية، مادة جديدة قد تسهم في علاج تلف الجلد الناتج عن الميكروبات والفطريات. ووفقًا للمطورين، أظهرت المادة عند تطبيقها على جلد الفئران، فعالية عالية مضادة للبكتيريا والفطريات، وقدرة على التكيّف مع بنية الجلد.
إذ ابتكر علماء من جامعة سان بطرسبورغ التقنية، بالتعاون مع زملائهم من مركز فيزياء النانو التابع لمعهد تكنولوجيا المعلومات والميكانيك، غشاء متوافقًا حيويًا لعلاج تلف الأنسجة الظهارية، مصنوعًا من كحول الـ"بولي فينيل"، المستخدم حاليًا في صناعة الخيوط الجراحية والعدسات اللاصقة وأغلفة المواد الغذائية.

ووفقًا للعلماء، لم تُلاحظ أي آثار جانبية تذكر على الحيوانات المختبرة.

وقالت إيفغينيا بوتشكايفا، الباحثة في مختبر التغليف النانوي والميكروي للمواد الفعالة بيولوجيًا بجامعة سان بطرسبورغ التقنية، وأحد مؤلفي هذا الابتكار: "يعزى النشاط المضاد للميكروبات والفطريات لهذا الغشاء إلى إضافة مواد نانوية التركيب (إطارات معدنية عضوية نحاسية HKUST-1)، والتي أثبتت فعاليتها ضد مسببات الأمراض الشائعة".
أرخبيل أرض فرانس جوزيف في بحر بارنتس في منطقة القطب الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
مجتمع
علماء روس يبتكرون منهجية هجينة لتحقيق استقرار استخراج الغاز في القطب الشمالي
19 يونيو, 20:42 GMT
وتابعت بوتشكايفا: "تكمن فرادة هذه التقنية في اختيار النسبة المثلى بين مصفوفة البوليمر وبلورات "HKUST-1" النانوية، ما يضمن تأثيرًا تآزريًا وتوافقًا حيويًا عاليًا للعينة المختبرية".

ووفقا لها، فإن المادة الجديدة فعّالة ضد البكتيريا المسببة للأمراض الشائعة، مثل الإشريكية القولونية والعصوية الرقيقة، بالإضافة إلى الفطريات مثل الخميرة الجعوية، والـ"رودوتورولا" الحمراء، والخميرة البولاردية، وهي فطريات غير ضارة بالإنسان، ولكنها تُستخدم غالبًا ككائنات نموذجية لاختبار فعالية المواد الكيميائية.

وقال ألكسندر تيمين، رئيس مختبر التغليف النانوي والميكروي للمواد النشطة بيولوجيًا في جامعة سان بطرسبورغ التقنية: "يمكن تطبيق المادة التي ابتكرناها في الإنتاج الضخم، كما يمكن تطوير تقنية إنتاجها لإنتاج منتج بديل للواردات".
عين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
مجتمع
خطوة واعدة في علاج العمى... علماء روس يطورون شبكية عين بشرية داخل المختبر
أمس, 12:04 GMT
ويعتقد علماء جامعة سان بطرسبورغ أن المواد البوليمرية المتوافقة حيويًا يُمكن استخدامها بدلًا من الضمادات المنزلية الحديثة التي تتكون من طبقة لاصقة و"ضمادة" قماشية تُوضع على الجرح.
وتتيح بعض خصائص هذه المواد التحكم في عملية التئام الطبقة السطحية للجلد، أي الظهارة.
علماء روس يحولون قشور الصنوبر إلى وسيلة لزيادة انتاج المحاصيل الزراعية
علماء روس يطورون علاجا وقائيا "صالحا للأكل" للخلايا العصبية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала