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علماء روس يطورون علاجا وقائيا "صالحا للأكل" للخلايا العصبية
علماء روس يطورون علاجا وقائيا "صالحا للأكل" للخلايا العصبية
سبوتنيك عربي
طوّر علماء من جامعة "إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية"، بالتعاون مع زملاء من مراكز بحثية روسية أخرى، مكملًا غذائيًا لإبطاء تلف الخلايا العصبية. ويمكن... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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أوضحت أولغا بابيتش، إحدى مؤلفي الدراسة ومديرة مركز أبحاث وتدريب التكنولوجيا الحيوية الصناعية في جامعة "إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية": "نظرًا لأن الدماغ يستهلك كمية كبيرة من الأكسجين ويتمتع بمعدل أيض مرتفع للغاية، فإن هذا العضو يكون أكثر عرضة للتلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يعني أنه يعاني من الإجهاد التأكسدي".ووفقًا للعلماء، يُمكن استخدام هذا الجزيء الجديد ليس كدواء، بل كمضاف غذائي يُبطئ الشيخوخة.وتابعت بابيتش: "يتجه عملنا الحالي نحو هذا المسار. فقد طوّرنا تحديدًا تركيبة لمنتج غذائي وظيفي من اللحوم يعتمد على الببتيد الحلقي، ونجري حاليًا تقييمًا لفعاليته على الحيوانات".وأوضحت جامعة "إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية" أن الخطوة التالية للتطبيق العملي للببتيد الحلقي المُطوَّر هي تأكيد فعاليته في التجارب ما قبل السريرية والسريرية.وقد حظي هذا العمل بدعم من وزارة العلوم والتعليم العالي (الاتفاقية رقم 075-15-2024-483).لغز الوعي خارج البشر... هل يمكن أن توجد عقول واعية بأجسام لا تشبهنا؟روسيا تنتج محاصيل زراعية في القطب الجنوبي وتقدم نموذجا للـ"زراعة الفضائية"
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, علماء روس

علماء روس يطورون علاجا وقائيا "صالحا للأكل" للخلايا العصبية

12:51 GMT 22.06.2026 (تم التحديث: 13:01 GMT 22.06.2026)
© Photo / pixabay/geraltخلايا تتمدد وترتبط بألياف عصبية
خلايا تتمدد وترتبط بألياف عصبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© Photo / pixabay/geralt
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طوّر علماء من جامعة "إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية"، بالتعاون مع زملاء من مراكز بحثية روسية أخرى، مكملًا غذائيًا لإبطاء تلف الخلايا العصبية. ويمكن استخدامه للوقاية من الاضطرابات الإدراكية، مثل مرض ألزهايمر ومرض باركنسون.
أوضحت أولغا بابيتش، إحدى مؤلفي الدراسة ومديرة مركز أبحاث وتدريب التكنولوجيا الحيوية الصناعية في جامعة "إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية": "نظرًا لأن الدماغ يستهلك كمية كبيرة من الأكسجين ويتمتع بمعدل أيض مرتفع للغاية، فإن هذا العضو يكون أكثر عرضة للتلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يعني أنه يعاني من الإجهاد التأكسدي".
وقد ابتكر علماء الجامعة جزيئًا جديدًا يُمكن استخدامه للوقاية من الإجهاد التأكسدي. هذا المركب عبارة عن سلسلة من الأحماض الأمينية، مثل البروتينات، وله بنية حلقية.
ووفقًا للعلماء، يُمكن استخدام هذا الجزيء الجديد ليس كدواء، بل كمضاف غذائي يُبطئ الشيخوخة.
وأضافت: "تعتبر العديد من جزيئات الببتيد التي تحمي الخلايا العصبية أدوية. نعتقد أن ببتيدنا الحلقي، بتسلسله الفريد من الأحماض الأمينية، يُمكن استخدامه في تركيب منتجات غذائية وظيفية ومتخصصة تهدف إلى الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية وعلاجها، وهي ما تُسمى بمنتجات "مكافحة الشيخوخة".
وتابعت بابيتش: "يتجه عملنا الحالي نحو هذا المسار. فقد طوّرنا تحديدًا تركيبة لمنتج غذائي وظيفي من اللحوم يعتمد على الببتيد الحلقي، ونجري حاليًا تقييمًا لفعاليته على الحيوانات".
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وأوضحت جامعة "إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية" أن الخطوة التالية للتطبيق العملي للببتيد الحلقي المُطوَّر هي تأكيد فعاليته في التجارب ما قبل السريرية والسريرية.

وشارك في الدراسة علماء من المركز العلمي الفيدرالي لأنظمة الغذاء (مركز غورباتوف العلمي الفيدرالي) وجامعة أورال الحكومية لهندسة الغابات.

وقد حظي هذا العمل بدعم من وزارة العلوم والتعليم العالي (الاتفاقية رقم 075-15-2024-483).
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