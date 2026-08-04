https://sarabic.ae/20260804/القوات-الروسية-تواصل-استهداف-سفن-ومنشآت-مرتبطة-بإمداد-القوات-الأوكرانية-وزارة-الدفاع-1115765296.html
القوات الروسية تواصل استهداف سفن ومنشآت مرتبطة بإمداد القوات الأوكرانية– وزارة الدفاع
القوات الروسية تواصل استهداف سفن ومنشآت مرتبطة بإمداد القوات الأوكرانية– وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تواصل استهداف سفن ومنشآت مرتبطة بإمداد القوات الأوكرانية. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T15:06+0000
2026-08-04T15:06+0000
2026-08-04T15:37+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تواصل القوات المسلحة الروسية استهداف الموانئ والسفن البحرية والبنية التحتية للموانئ العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، بأنه تم استهداف ثلاث سفن شحن، بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة في ميناء نيكولاييف بأوكرانيا.وفي وقت سابق، صرحت الوزارة بأن القوات المسلحة الروسية تواصل استهداف الموانئ والسفن البحرية والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا، التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية سفينة شحن تحمل معدات عسكرية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود جنوب مدينة أوديسا.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال اليوم، باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية، استهداف سفينة شحن في مياه البحر الأسود جنوب مدينة أوديسا، كانت تقوم بنقل شحنات ذات طابع عسكري".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف، وحسنت مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وأكدت وزارة الدفاع أن باكشيفكا تضم معاقل مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية مصممة لردع تقدم القوات المسلحة الروسية.وجاء في البيان: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود، وورش عمل لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة والوقود والطاقة، ومرافق البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك المواقع المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148منطقة".
https://sarabic.ae/20260804/الدفاع-الروسية-تنشر-مشاهد-لاستهداف-7-سفن-تنقل-إمدادات-للقوات-الأوكرانية-1115759227.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تواصل استهداف سفن ومنشآت مرتبطة بإمداد القوات الأوكرانية– وزارة الدفاع
15:06 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 15:37 GMT 04.08.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تواصل استهداف سفن ومنشآت مرتبطة بإمداد القوات الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تواصل القوات المسلحة الروسية استهداف الموانئ والسفن البحرية والبنية التحتية للموانئ العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، بأنه تم استهداف ثلاث سفن شحن، بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة في ميناء نيكولاييف بأوكرانيا.
وجاء في بيان الوزارة: "تم استهداف ثلاث سفن شحن في ميناء نيكولاييف".
وفي وقت سابق، صرحت الوزارة بأن القوات المسلحة الروسية تواصل استهداف الموانئ والسفن البحرية والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا، التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية سفينة شحن تحمل معدات عسكرية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود جنوب مدينة أوديسا.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال اليوم، باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية، استهداف سفينة شحن في مياه البحر الأسود جنوب مدينة أوديسا، كانت تقوم بنقل شحنات ذات طابع عسكري".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف، وحسنت مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف".
وأكدت وزارة الدفاع أن باكشيفكا تضم معاقل مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية مصممة لردع تقدم القوات المسلحة الروسية.
وجاء في البيان: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود، وورش عمل لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة والوقود والطاقة، ومرافق البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك المواقع المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148منطقة".