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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260804/الدفاع-الروسية-تنشر-مشاهد-لاستهداف-7-سفن-تنقل-إمدادات-للقوات-الأوكرانية-1115759227.html
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لاستهداف 7 سفن تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية ... فيديو
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لاستهداف 7 سفن تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية ... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام القوات الجوية باستهداف 7 سفن شحن تنقل إمدادات إلى القوات المسلحة الأوكرانية، سواء في ميناء نيكولايف أو أثناء عبورها... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T12:52+0000
2026-08-04T12:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وتبين المشاهد لقطات من استهداف السفن التي عزمت نقل إمدادات إلى القوات المسلحة الأوكرانية، سواء في ميناء نيكولايف أو أثناء عبورها بحرًا داخل منطقة العمليات في البحر الأسود.أفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت بمسيرات من طراز "غيران" الانتحارية محطات كهرباء فرعية في مقاطعة سومي، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن منشآت صناعية تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن القوات الروسية تواصل استهداف البنية التحتية الحيوية التابعة للجيش الأوكراني، والتي تمد الطاقة للمنشآت التي تخدم المجمع الصناعي العسكري.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف".وجاء في البيان: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود، وورش عمل لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة والوقود والطاقة، ومرافق البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك المواقع المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148منطقة".الجيش الروسي يحرر بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260804/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-باكشيفكا-في-مقاطعة-خاركوف--الدفاع-الروسية-1115755114.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية تنشر مشاهد لاستهداف 7 سفن تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية ... فيديو

12:52 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 12:54 GMT 04.08.2026)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationصاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني
صاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام القوات الجوية باستهداف 7 سفن شحن تنقل إمدادات إلى القوات المسلحة الأوكرانية، سواء في ميناء نيكولايف أو أثناء عبورها بحرًا داخل منطقة العمليات في البحر الأسود.
وتبين المشاهد لقطات من استهداف السفن التي عزمت نقل إمدادات إلى القوات المسلحة الأوكرانية، سواء في ميناء نيكولايف أو أثناء عبورها بحرًا داخل منطقة العمليات في البحر الأسود.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت بمسيرات من طراز "غيران" الانتحارية محطات كهرباء فرعية في مقاطعة سومي، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن منشآت صناعية تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن القوات الروسية تواصل استهداف البنية التحتية الحيوية التابعة للجيش الأوكراني، والتي تمد الطاقة للمنشآت التي تخدم المجمع الصناعي العسكري.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف، وحسنت مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف".
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
11:23 GMT
وأكدت وزارة الدفاع أن باكشيفكا تضم ​​معاقل مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية مصممة لردع تقدم القوات المسلحة الروسية.
وجاء في البيان: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود، وورش عمل لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة والوقود والطاقة، ومرافق البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك المواقع المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148منطقة".
الجيش الروسي يحرر بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
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