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بث مباشر... ميدفيديف يشارك في الجلسة العامة لـ"منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي 2026"
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https://sarabic.ae/20260624/خطوة-واعدة-في-علاج-العمى-علماء-روس-يطورون-شبكية-عين-بشرية-داخل-المختبر-1114658212.html
خطوة واعدة في علاج العمى... علماء روس يطورون شبكية عين بشرية داخل المختبر
خطوة واعدة في علاج العمى... علماء روس يطورون شبكية عين بشرية داخل المختبر
سبوتنيك عربي
تمكن مجموعة من الباحثين الروس في مركز "الأنظمة الحية" التابع لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، من تطوير طريقة تسمح بزراعة أجزاء من شبكية العين البشرية المتبرع... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T12:04+0000
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تمكّن هذه التقنية من اختبار النواقل الفيروسية للعلاج الجيني قبل بدء التجارب على الحيوانات، ما يجعل تطوير علاجات العمى أسرع وأكثر أمانًا.وقال السلوم المقداد، رئيس مجموعة العلاج الجيني لاعتلال الشبكية وباحث في مختبر هندسة الجينوم التابع لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا لوسائل إعلام روسية: "يمكّننا نهجنا، القائم على زراعة أجزاء من شبكية العين المتبرع بها، من دراسة تفاعل النواقل الفيروسية مع الأنسجة البشرية مباشرةً مع الحفاظ على البنية المعقدة وأنواع الخلايا. مع ذلك، تتضمن هذه الطريقة عدة خطوات رئيسية معقدة".ويقدّر العلماء أن هذه التقنية ستسهم في تسريع تطوير العلاجات الجينية والخلوية لأمراض الشبكية الشائعة، مثل التهاب الشبكية الصباغي، ومرض ستارغاردت، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.
https://sarabic.ae/20260623/علماء-روس-يحولون-قشور-الصنوبر-إلى-وسيلة-لزيادة-انتاج-المحاصيل-الزراعية-1114633157.html
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

خطوة واعدة في علاج العمى... علماء روس يطورون شبكية عين بشرية داخل المختبر

12:04 GMT 24.06.2026
© Photo / Unsplash/ Victor Freitas عين
عين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Photo / Unsplash/ Victor Freitas
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تمكن مجموعة من الباحثين الروس في مركز "الأنظمة الحية" التابع لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، من تطوير طريقة تسمح بزراعة أجزاء من شبكية العين البشرية المتبرع بها في المختبر.
تمكّن هذه التقنية من اختبار النواقل الفيروسية للعلاج الجيني قبل بدء التجارب على الحيوانات، ما يجعل تطوير علاجات العمى أسرع وأكثر أمانًا.

يتم الحصول على أجزاء الشبكية من المتبرعين بعد الوفاة. خلال الساعات الست الأولى بعد الاستئصال، تعالج الأنسجة وتوضع في محلول مغذٍ على أغشية مدمجة. في هذه الحالة، تبقى الشبكية قابلة للحياة لمدة تصل إلى أسبوعين، وهي مدة كافية لدراسة أداء التركيبات الجينية الجديدة والمنصات العلاجية.

أشجار الصنوبر الأصفر الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
مجتمع
علماء روس يحولون قشور الصنوبر إلى وسيلة لزيادة انتاج المحاصيل الزراعية
أمس, 14:58 GMT
وقال السلوم المقداد، رئيس مجموعة العلاج الجيني لاعتلال الشبكية وباحث في مختبر هندسة الجينوم التابع لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا لوسائل إعلام روسية: "يمكّننا نهجنا، القائم على زراعة أجزاء من شبكية العين المتبرع بها، من دراسة تفاعل النواقل الفيروسية مع الأنسجة البشرية مباشرةً مع الحفاظ على البنية المعقدة وأنواع الخلايا. مع ذلك، تتضمن هذه الطريقة عدة خطوات رئيسية معقدة".

تتيح هذه التقنية للباحثين العمل على أنسجة بشرية حقيقية، ما يزيد بشكل ملحوظ من دقة النتائج مقارنةً بالتجارب ما قبل السريرية على الحيوانات. غالبًا ما تكون هذه التجارب غير قابلة للتكرار بشكل جيد في العين البشرية، ومكلفة، وتخضع لقيود أخلاقية.

ويقدّر العلماء أن هذه التقنية ستسهم في تسريع تطوير العلاجات الجينية والخلوية لأمراض الشبكية الشائعة، مثل التهاب الشبكية الصباغي، ومرض ستارغاردت، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.
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