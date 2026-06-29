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بث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الشرق الأوسط وفلسطين
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وزير الخارجية العماني: نعارض رسوم عبور مضيق هرمز مع إبقاء خيارات خدمات الملاحة قيد البحث
وزير الخارجية العماني: نعارض رسوم عبور مضيق هرمز مع إبقاء خيارات خدمات الملاحة قيد البحث
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، اليوم الاثنين، أن سلطنة عمان تعارض فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز، التزاما بقواعد القانون الدولي وضمان حرية... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T13:51+0000
2026-06-29T13:51+0000
سلطنة عمان
إيران
مضيق هرمز
أخبار العالم الآن
العالم العربي
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وأوضح، وفق بيان لوزارة الخارجية العمانية، أنه لا يوجد أي لبس بشأن هذا الموقف، مشيرا إلى أن ما يُطرح يتعلق بتمييز بين رسوم العبور الإلزامية، وبين خدمات ملاحية وبيئية يمكن بحثها بشكل طوعي مع الدول والشركات المستفيدة من الممرات البحرية.وقالت الوزارة في بيانها: "نفى البوسعيدي وجود لبس بشأن مسألة الرسوم. وأكد أن سلطنة عمان لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن مضيق هرمز، التزاما بقواعد القانون الدولي وضمانا لحرية الملاحة، موضحا فروقات رسوم العبور وبين الخدمات البحرية والبيئية والملاحية التي يمكن بحثها طوعيا مع الدول والشركات المستفيدة".وأعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها عقدت مع سلطنة عمان أول اجتماع للجنة المشتركة الخاصة بمضيق هرمز، وذلك خلال زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إلى العاصمة العُمانية مسقط، بحسب ما أعلن عنه، على منصة "إكس". وأشار إلى أنه بحث مع الجانب العماني آخر التطورات المتعلقة بالمضيق، وتبادلا وجهات النظر بشأن آليات إدارته مستقبلا، في إطار المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام آباد، مع التأكيد على الحقوق السيادية للدول الساحلية.وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، بأن 124 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ يوم الخميس، على مدى أربعة أيام، وهو ما يضاهي حجم الشحن اليومي قبل التصعيد المتعلق بإيران.وذكرت التقارير، نقلاً عن بيانات شركة "Kpler": "عبرت 124 سفينة شحن عبر مضيق هرمز منذ يوم الخميس".وتشير التقارير إلى أن عدد السفن التي تعبر المضيق في أربعة أيام يقارن حاليًا بعدد السفن التي تعبره في يوم واحد قبل التصعيد في المنطقة.وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن غارات على أهداف في إيران. وقد أدى تصاعد الصراع إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في التجارة الدولية.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، في 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260628/عراقجي-مضيق-هرمز-سيعود-خلال-30-يوما-إلى-طاقته-التشغيلية-السابقة-للنزاع-1114778749.html
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سلطنة عمان, إيران, مضيق هرمز, أخبار العالم الآن, العالم العربي
سلطنة عمان, إيران, مضيق هرمز, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية العماني: نعارض رسوم عبور مضيق هرمز مع إبقاء خيارات خدمات الملاحة قيد البحث

13:51 GMT 29.06.2026
© AP Photo وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي
 وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، اليوم الاثنين، أن سلطنة عمان تعارض فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز، التزاما بقواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
وأوضح، وفق بيان لوزارة الخارجية العمانية، أنه لا يوجد أي لبس بشأن هذا الموقف، مشيرا إلى أن ما يُطرح يتعلق بتمييز بين رسوم العبور الإلزامية، وبين خدمات ملاحية وبيئية يمكن بحثها بشكل طوعي مع الدول والشركات المستفيدة من الممرات البحرية.
وقالت الوزارة في بيانها: "نفى البوسعيدي وجود لبس بشأن مسألة الرسوم. وأكد أن سلطنة عمان لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن مضيق هرمز، التزاما بقواعد القانون الدولي وضمانا لحرية الملاحة، موضحا فروقات رسوم العبور وبين الخدمات البحرية والبيئية والملاحية التي يمكن بحثها طوعيا مع الدول والشركات المستفيدة".
وأعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها عقدت مع سلطنة عمان أول اجتماع للجنة المشتركة الخاصة بمضيق هرمز، وذلك خلال زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إلى العاصمة العُمانية مسقط، بحسب ما أعلن عنه، على منصة "إكس".
وأشار إلى أنه بحث مع الجانب العماني آخر التطورات المتعلقة بالمضيق، وتبادلا وجهات النظر بشأن آليات إدارته مستقبلا، في إطار المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام آباد، مع التأكيد على الحقوق السيادية للدول الساحلية.
وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، بأن 124 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ يوم الخميس، على مدى أربعة أيام، وهو ما يضاهي حجم الشحن اليومي قبل التصعيد المتعلق بإيران.
وذكرت التقارير، نقلاً عن بيانات شركة "Kpler": "عبرت 124 سفينة شحن عبر مضيق هرمز منذ يوم الخميس".
وتشير التقارير إلى أن عدد السفن التي تعبر المضيق في أربعة أيام يقارن حاليًا بعدد السفن التي تعبره في يوم واحد قبل التصعيد في المنطقة.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
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أمس, 11:14 GMT
وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن غارات على أهداف في إيران. وقد أدى تصاعد الصراع إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في التجارة الدولية.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، في 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
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