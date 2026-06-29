جبال من الركام... صور جوية مؤلمة لزلزال فنزويلا المدمر

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صورة جوية لأفراد من فوج التدريب والتدخل التابع للأمن المدني الفرنسي (UIISC 7) وفرق إنقاذ أمريكية يشاركون، إلى جانب فرق طوارئ أخرى، في إنقاذ ضحايا من موقع انهيار مبانٍ في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا عقب الزلازل.