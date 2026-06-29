جبال من الركام... صور جوية مؤلمة لزلزال فنزويلا المدمر

صورة جوية تظهر المباني المتضررة بعد مرور 3 أيام من وقوع الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.
صورة جوية تظهر المباني المتضررة بعد مرور 3 أيام من وقوع الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.
تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مدينة كاراباليدا، فنزويلا، قبل الزلزال، في 19 يونيو/ حزيران 2026، والدمار الذي أعقب الزلزال في 27 يونيو/ حزيران.
تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مدينة كاراباليدا، فنزويلا، قبل الزلزال، في 19 يونيو/ حزيران 2026، والدمار الذي أعقب الزلزال في 27 يونيو/ حزيران.
صورة جوية لأفراد من فوج التدريب والتدخل التابع للأمن المدني الفرنسي (UIISC 7) وفرق إنقاذ أمريكية يشاركون، إلى جانب فرق طوارئ أخرى، في إنقاذ ضحايا من موقع انهيار مبانٍ في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا عقب الزلازل.
صورة جوية لأفراد من فوج التدريب والتدخل التابع للأمن المدني الفرنسي (UIISC 7) وفرق إنقاذ أمريكية يشاركون، إلى جانب فرق طوارئ أخرى، في إنقاذ ضحايا من موقع انهيار مبانٍ في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا عقب الزلازل.
صورة تظهر أحد المباني المتضررة، بعد وقوع زلزال في لا غوايرا، فنزويلا.
صورة تظهر أحد المباني المتضررة، بعد وقوع زلزال في لا غوايرا، فنزويلا.
صورة التقطتها طائرة بدون طيار تُظهر مباني دمرتها الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.
صورة التقطتها طائرة بدون طيار تُظهر مباني دمرتها الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.
تُظهر هذه الصورة الجوية مباني دُمرت خلال زلزالين متزامنين في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا.
تُظهر هذه الصورة الجوية مباني دُمرت خلال زلزالين متزامنين في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا.
تظهر لقطات مصورة بطائرة بدون طيار مباني متضررة بعد أن ضربت الزلازل مدينة مايكيتيا في فنزويلا.
تظهر لقطات مصورة بطائرة بدون طيار مباني متضررة بعد أن ضربت الزلازل مدينة مايكيتيا في فنزويلا.
يقوم السكان وعمال الإنقاذ بالبحث بين الأنقاض، بعد يومين من وقوع زلزال في لا غوايرا، فنزويلا.
يقوم السكان وعمال الإنقاذ بالبحث بين الأنقاض، بعد يومين من وقوع زلزال في لا غوايرا، فنزويلا.
المباني المتضررة من الزلازل لا تزال قائمة بعد مرور 3 أيام من وقوع الزلازل التي ضربت كاتيا لا مار، فنزويلا.
المباني المتضررة من الزلازل لا تزال قائمة بعد مرور 3 أيام من وقوع الزلازل التي ضربت كاتيا لا مار، فنزويلا.
صورة التقطتها طائرة بدون طيار، تُظهر مباني دمرتها الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.
صورة التقطتها طائرة بدون طيار، تُظهر مباني دمرتها الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.
صورة جوية من طائرة بدون طيار لبعض المباني التي دمرتها الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.
صورة جوية من طائرة بدون طيار لبعض المباني التي دمرتها الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.
مباني مهدمة دمرت خلال زلزالين متزامنين في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا.
مباني مهدمة دمرت خلال زلزالين متزامنين في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا.