جبال من الركام... صور جوية مؤلمة لزلزال فنزويلا المدمر

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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
10:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:03 GMT
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عالم سبوتنيك
مصر تدعوا إلى حوار يعالج أزمات المنطقة.. وحزب الله يرفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
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123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
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جبال من الركام... صور جوية مؤلمة لزلزال فنزويلا المدمر
جبال من الركام... صور جوية مؤلمة لزلزال فنزويلا المدمر
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الجوية المؤلمة التي تكشف حجم الكارثة التي خلّفها الزلزال "المزدوج" الذي ضرب شمال فنزويلا في الـ24 من... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

جبال من الركام... صور جوية مؤلمة لزلزال فنزويلا المدمر

09:58 GMT 29.06.2026
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اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الجوية المؤلمة التي تكشف حجم الكارثة التي خلّفها الزلزال "المزدوج" الذي ضرب شمال فنزويلا في الـ24 من يونيو/حزيران.
© AP Photo / Matias Delacroix

صورة جوية تظهر المباني المتضررة بعد مرور 3 أيام من وقوع الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.

صورة جوية تظهر المباني المتضررة بعد مرور 3 أيام من وقوع الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
1/12
© AP Photo / Matias Delacroix

صورة جوية تظهر المباني المتضررة بعد مرور 3 أيام من وقوع الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.

© REUTERS 2026 PLANET LABS PBC

تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مدينة كاراباليدا، فنزويلا، قبل الزلزال، في 19 يونيو/ حزيران 2026، والدمار الذي أعقب الزلزال في 27 يونيو/ حزيران.

تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مدينة كاراباليدا، فنزويلا، قبل الزلزال، في 19 يونيو/ حزيران 2026، والدمار الذي أعقب الزلزال في 27 يونيو/ حزيران. - سبوتنيك عربي
2/12
© REUTERS 2026 PLANET LABS PBC

تُظهر مجموعة من صور الأقمار الصناعية مدينة كاراباليدا، فنزويلا، قبل الزلزال، في 19 يونيو/ حزيران 2026، والدمار الذي أعقب الزلزال في 27 يونيو/ حزيران.

© REUTERS MIGUEL MEDINA

صورة جوية لأفراد من فوج التدريب والتدخل التابع للأمن المدني الفرنسي (UIISC 7) وفرق إنقاذ أمريكية يشاركون، إلى جانب فرق طوارئ أخرى، في إنقاذ ضحايا من موقع انهيار مبانٍ في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا عقب الزلازل.

صورة جوية لأفراد من فوج التدريب والتدخل التابع للأمن المدني الفرنسي (UIISC 7) وفرق إنقاذ أمريكية يشاركون، إلى جانب فرق طوارئ أخرى، في إنقاذ ضحايا من موقع انهيار مبانٍ في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا عقب الزلازل. - سبوتنيك عربي
3/12
© REUTERS MIGUEL MEDINA

صورة جوية لأفراد من فوج التدريب والتدخل التابع للأمن المدني الفرنسي (UIISC 7) وفرق إنقاذ أمريكية يشاركون، إلى جانب فرق طوارئ أخرى، في إنقاذ ضحايا من موقع انهيار مبانٍ في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا عقب الزلازل.

© AP Photo / Matias Delacroix

صورة تظهر أحد المباني المتضررة، بعد وقوع زلزال في لا غوايرا، فنزويلا.

صورة تظهر أحد المباني المتضررة، بعد وقوع زلزال في لا غوايرا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Matias Delacroix

صورة تظهر أحد المباني المتضررة، بعد وقوع زلزال في لا غوايرا، فنزويلا.

© REUTERS Handout

صورة التقطتها طائرة بدون طيار تُظهر مباني دمرتها الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.

صورة التقطتها طائرة بدون طيار تُظهر مباني دمرتها الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
5/12
© REUTERS Handout

صورة التقطتها طائرة بدون طيار تُظهر مباني دمرتها الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.

© AP Photo / Pool/Miguel Medina

تُظهر هذه الصورة الجوية مباني دُمرت خلال زلزالين متزامنين في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا.

تُظهر هذه الصورة الجوية مباني دُمرت خلال زلزالين متزامنين في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
6/12
© AP Photo / Pool/Miguel Medina

تُظهر هذه الصورة الجوية مباني دُمرت خلال زلزالين متزامنين في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا.

© REUTERS Ernesto Montoya

تظهر لقطات مصورة بطائرة بدون طيار مباني متضررة بعد أن ضربت الزلازل مدينة مايكيتيا في فنزويلا.

تظهر لقطات مصورة بطائرة بدون طيار مباني متضررة بعد أن ضربت الزلازل مدينة مايكيتيا في فنزويلا. - سبوتنيك عربي
7/12
© REUTERS Ernesto Montoya

تظهر لقطات مصورة بطائرة بدون طيار مباني متضررة بعد أن ضربت الزلازل مدينة مايكيتيا في فنزويلا.

© AP Photo / Matias Delacroix

يقوم السكان وعمال الإنقاذ بالبحث بين الأنقاض، بعد يومين من وقوع زلزال في لا غوايرا، فنزويلا.

يقوم السكان وعمال الإنقاذ بالبحث بين الأنقاض، بعد يومين من وقوع زلزال في لا غوايرا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
8/12
© AP Photo / Matias Delacroix

يقوم السكان وعمال الإنقاذ بالبحث بين الأنقاض، بعد يومين من وقوع زلزال في لا غوايرا، فنزويلا.

© AP Photo / Matias Delacroix

المباني المتضررة من الزلازل لا تزال قائمة بعد مرور 3 أيام من وقوع الزلازل التي ضربت كاتيا لا مار، فنزويلا.

المباني المتضررة من الزلازل لا تزال قائمة بعد مرور 3 أيام من وقوع الزلازل التي ضربت كاتيا لا مار، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo / Matias Delacroix

المباني المتضررة من الزلازل لا تزال قائمة بعد مرور 3 أيام من وقوع الزلازل التي ضربت كاتيا لا مار، فنزويلا.

© REUTERS Handout

صورة التقطتها طائرة بدون طيار، تُظهر مباني دمرتها الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.

صورة التقطتها طائرة بدون طيار، تُظهر مباني دمرتها الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
10/12
© REUTERS Handout

صورة التقطتها طائرة بدون طيار، تُظهر مباني دمرتها الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.

© REUTERS Handout

صورة جوية من طائرة بدون طيار لبعض المباني التي دمرتها الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.

صورة جوية من طائرة بدون طيار لبعض المباني التي دمرتها الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
11/12
© REUTERS Handout

صورة جوية من طائرة بدون طيار لبعض المباني التي دمرتها الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا.

© AP Photo / Pool/Miguel Medina

مباني مهدمة دمرت خلال زلزالين متزامنين في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا.

مباني مهدمة دمرت خلال زلزالين متزامنين في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pool/Miguel Medina

مباني مهدمة دمرت خلال زلزالين متزامنين في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا.

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