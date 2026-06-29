لهيب مستمر... أوروبا تواجه موجة حر تاريخية

امرأة تُخفف من حرارة الجو في بودابست، المجر، 27 يونيو/حزيران 2026.
امرأة تُخفف من حرارة الجو في بودابست، المجر، 27 يونيو/حزيران 2026.
مقياس حرارة يُشير إلى 50 درجة مئوية تحت أشعة الشمس في ساحة القلعة، وارسو، بولندا، 28 يونيو/حزيران 2026.
مقياس حرارة يُشير إلى 50 درجة مئوية تحت أشعة الشمس في ساحة القلعة، وارسو، بولندا، 28 يونيو/حزيران 2026.
سياح يحتمون من الشمس تحت المظلات خلال جولة في قناة أمستردام، في ظل موجة حر تجتاح البلاد، بينما صدر إنذار أحمر، أمستردام، هولندا، 26 يونيو/حزيران.
سياح يحتمون من الشمس تحت المظلات خلال جولة في قناة أمستردام، في ظل موجة حر تجتاح البلاد، بينما صدر إنذار أحمر، أمستردام، هولندا، 26 يونيو/حزيران.
سائق عربة تجرها خيول فياكر يُخفف من حرارة خيوله في يوم صيفي حار في وسط مدينة فيينا، النمسا، السبت، 27 يونيو/حزيران 2026.
سائق عربة تجرها خيول فياكر يُخفف من حرارة خيوله في يوم صيفي حار في وسط مدينة فيينا، النمسا، السبت، 27 يونيو/حزيران 2026.
لقطة جوية تُظهر أشخاصًا يُخففون من حرارة الجو في بركة سباحة وسط موجة حرّ في بودابست، المجر، 27 يونيو/حزيران 2026.
لقطة جوية تُظهر أشخاصًا يُخففون من حرارة الجو في بركة سباحة وسط موجة حرّ في بودابست، المجر، 27 يونيو/حزيران 2026.
سائحة من الصين تحمي وجهها من الشمس أثناء التقاطها صورًا في ساحة رومربرغ في فرانكفورت، ألمانيا، السبت، 27 يونيو/حزيران 2026.
سائحة من الصين تحمي وجهها من الشمس أثناء التقاطها صورًا في ساحة رومربرغ في فرانكفورت، ألمانيا، السبت، 27 يونيو/حزيران 2026.
أشخاص يتدلون من جسر فوق قناة سان مارتان بعد السماح بالسباحة العامة في مناطق محددة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسط موجة حر في باريس، فرنسا، 26 يونيو 2026.
أشخاص يتدلون من جسر فوق قناة سان مارتان بعد السماح بالسباحة العامة في مناطق محددة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسط موجة حر في باريس، فرنسا، 26 يونيو 2026.
أشخاص يستلقون تحت الأغطية عند غروب الشمس في حديقة بوت شومون مع ارتفاع درجات الحرارة وسط موجة حر تؤثر على جزء كبير من البلاد، في باريس، فرنسا، 27 يونيو 2026.
أشخاص يستلقون تحت الأغطية عند غروب الشمس في حديقة بوت شومون مع ارتفاع درجات الحرارة وسط موجة حر تؤثر على جزء كبير من البلاد، في باريس، فرنسا، 27 يونيو 2026.
رجل يرتدي واقياً من الشمس بينما تشهد بريطانيا درجات حرارة قياسية خلال موجة حر تعطل المدارس وشبكات النقل، في كامبريدج، بريطانيا، 26 يونيو 2026.
رجل يرتدي واقياً من الشمس بينما تشهد بريطانيا درجات حرارة قياسية خلال موجة حر تعطل المدارس وشبكات النقل، في كامبريدج، بريطانيا، 26 يونيو 2026.
يتم رش الناس بالماء للتبريد خلال يوم مشمس حار، حيث سجلت البلاد درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية، وفقاً للمعهد التشيكي للأرصاد الجوية المائية، في ساحة المدينة القديمة في براغ، جمهورية التشيك، 28 يونيو/حزيران 2026.
يتم رش الناس بالماء للتبريد خلال يوم مشمس حار، حيث سجلت البلاد درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية، وفقاً للمعهد التشيكي للأرصاد الجوية المائية، في ساحة المدينة القديمة في براغ، جمهورية التشيك، 28 يونيو/حزيران 2026.
أسد بحر يستمتع بالطعام المجمد خلال جولة صحفية في روما، حديقة حيوانات "بيوباركو"، الجمعة 26 يونيو/حزيران 2026.
أسد بحر يستمتع بالطعام المجمد خلال جولة صحفية في روما، حديقة حيوانات "بيوباركو"، الجمعة 26 يونيو/حزيران 2026.
يستمتع الناس برشّ المياه من مدفع مياه تابع للشرطة أمام الملعب الأولمبي (أولمبياستاديون) خلال موجة الحر المستمرة في برلين، ألمانيا، 28 يونيو/حزيران 2026.
يستمتع الناس برشّ المياه من مدفع مياه تابع للشرطة أمام الملعب الأولمبي (أولمبياستاديون) خلال موجة الحر المستمرة في برلين، ألمانيا، 28 يونيو/حزيران 2026.
يصطفّ الناس لملء زجاجات المياه من موزع مياه خارج الكولوسيوم خلال موجة حرّ في روما، إيطاليا، 28 يونيو/حزيران 2026.
يصطفّ الناس لملء زجاجات المياه من موزع مياه خارج الكولوسيوم خلال موجة حرّ في روما، إيطاليا، 28 يونيو/حزيران 2026.
فتاة تبرد نفسها في نافورة عامة في فيلنيوس، ليتوانيا، الجمعة 26 يونيو/حزيران 2026.
فتاة تبرد نفسها في نافورة عامة في فيلنيوس، ليتوانيا، الجمعة 26 يونيو/حزيران 2026.