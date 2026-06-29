لهيب مستمر... أوروبا تواجه موجة حر تاريخية

اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق موجة الحر الشديدة في أوروبا، حيث شهدت أوروبا، في منتصف يونيو/حزيران الجاري، موجة حر غير معتادة، وبلغت درجات الحرارة في العديد من الدول 40 درجة مئوية، بل وتجاوزتها في بعض المناطق، وقد صدر أعلى مستوى من الإنذار الجوي (الإنذار الأحمر) في فرنسا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا.