لهيب مستمر... أوروبا تواجه موجة حر تاريخية

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بث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الشرق الأوسط وفلسطين
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
10:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:03 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مصر تدعوا إلى حوار يعالج أزمات المنطقة.. وحزب الله يرفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما التهديد الذي يراه الحوثي من تمركز إسرائيل بـ"أرض الصومال"؟
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا و الجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20260629/1114818506.html
لهيب مستمر... أوروبا تواجه موجة حر تاريخية
لهيب مستمر... أوروبا تواجه موجة حر تاريخية
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق موجة الحر الشديدة في أوروبا، حيث شهدت أوروبا، في منتصف يونيو/حزيران الجاري، موجة حر غير معتادة،... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور, ألبومات, الحر
фото, صور, ألبومات, الحر

لهيب مستمر... أوروبا تواجه موجة حر تاريخية

16:59 GMT 29.06.2026
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اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق موجة الحر الشديدة في أوروبا، حيث شهدت أوروبا، في منتصف يونيو/حزيران الجاري، موجة حر غير معتادة، وبلغت درجات الحرارة في العديد من الدول 40 درجة مئوية، بل وتجاوزتها في بعض المناطق، وقد صدر أعلى مستوى من الإنذار الجوي (الإنذار الأحمر) في فرنسا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا.
© REUTERS Marton Monus

امرأة تُخفف من حرارة الجو في بودابست، المجر، 27 يونيو/حزيران 2026.

امرأة تُخفف من حرارة الجو في بودابست، المجر، 27 يونيو/حزيران 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Marton Monus

امرأة تُخفف من حرارة الجو في بودابست، المجر، 27 يونيو/حزيران 2026.

© REUTERS Kuba Stezycki

مقياس حرارة يُشير إلى 50 درجة مئوية تحت أشعة الشمس في ساحة القلعة، وارسو، بولندا، 28 يونيو/حزيران 2026.

مقياس حرارة يُشير إلى 50 درجة مئوية تحت أشعة الشمس في ساحة القلعة، وارسو، بولندا، 28 يونيو/حزيران 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Kuba Stezycki

مقياس حرارة يُشير إلى 50 درجة مئوية تحت أشعة الشمس في ساحة القلعة، وارسو، بولندا، 28 يونيو/حزيران 2026.

© REUTERS Nicolas Economou

سياح يحتمون من الشمس تحت المظلات خلال جولة في قناة أمستردام، في ظل موجة حر تجتاح البلاد، بينما صدر إنذار أحمر، أمستردام، هولندا، 26 يونيو/حزيران.

سياح يحتمون من الشمس تحت المظلات خلال جولة في قناة أمستردام، في ظل موجة حر تجتاح البلاد، بينما صدر إنذار أحمر، أمستردام، هولندا، 26 يونيو/حزيران. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Nicolas Economou

سياح يحتمون من الشمس تحت المظلات خلال جولة في قناة أمستردام، في ظل موجة حر تجتاح البلاد، بينما صدر إنذار أحمر، أمستردام، هولندا، 26 يونيو/حزيران.

© AP Photo / Heinz-Peter Bader

سائق عربة تجرها خيول فياكر يُخفف من حرارة خيوله في يوم صيفي حار في وسط مدينة فيينا، النمسا، السبت، 27 يونيو/حزيران 2026.

سائق عربة تجرها خيول فياكر يُخفف من حرارة خيوله في يوم صيفي حار في وسط مدينة فيينا، النمسا، السبت، 27 يونيو/حزيران 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Heinz-Peter Bader

سائق عربة تجرها خيول فياكر يُخفف من حرارة خيوله في يوم صيفي حار في وسط مدينة فيينا، النمسا، السبت، 27 يونيو/حزيران 2026.

© REUTERS Marton Monus

لقطة جوية تُظهر أشخاصًا يُخففون من حرارة الجو في بركة سباحة وسط موجة حرّ في بودابست، المجر، 27 يونيو/حزيران 2026.

لقطة جوية تُظهر أشخاصًا يُخففون من حرارة الجو في بركة سباحة وسط موجة حرّ في بودابست، المجر، 27 يونيو/حزيران 2026. - سبوتنيك عربي
5/14
© REUTERS Marton Monus

لقطة جوية تُظهر أشخاصًا يُخففون من حرارة الجو في بركة سباحة وسط موجة حرّ في بودابست، المجر، 27 يونيو/حزيران 2026.

© AP Photo / Michael Probst

سائحة من الصين تحمي وجهها من الشمس أثناء التقاطها صورًا في ساحة رومربرغ في فرانكفورت، ألمانيا، السبت، 27 يونيو/حزيران 2026.

سائحة من الصين تحمي وجهها من الشمس أثناء التقاطها صورًا في ساحة رومربرغ في فرانكفورت، ألمانيا، السبت، 27 يونيو/حزيران 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Michael Probst

سائحة من الصين تحمي وجهها من الشمس أثناء التقاطها صورًا في ساحة رومربرغ في فرانكفورت، ألمانيا، السبت، 27 يونيو/حزيران 2026.

© REUTERS Tom Nicholson

أشخاص يتدلون من جسر فوق قناة سان مارتان بعد السماح بالسباحة العامة في مناطق محددة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسط موجة حر في باريس، فرنسا، 26 يونيو 2026.

أشخاص يتدلون من جسر فوق قناة سان مارتان بعد السماح بالسباحة العامة في مناطق محددة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسط موجة حر في باريس، فرنسا، 26 يونيو 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Tom Nicholson

أشخاص يتدلون من جسر فوق قناة سان مارتان بعد السماح بالسباحة العامة في مناطق محددة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسط موجة حر في باريس، فرنسا، 26 يونيو 2026.

© REUTERS Abdul Saboor

أشخاص يستلقون تحت الأغطية عند غروب الشمس في حديقة بوت شومون مع ارتفاع درجات الحرارة وسط موجة حر تؤثر على جزء كبير من البلاد، في باريس، فرنسا، 27 يونيو 2026.

أشخاص يستلقون تحت الأغطية عند غروب الشمس في حديقة بوت شومون مع ارتفاع درجات الحرارة وسط موجة حر تؤثر على جزء كبير من البلاد، في باريس، فرنسا، 27 يونيو 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Abdul Saboor

أشخاص يستلقون تحت الأغطية عند غروب الشمس في حديقة بوت شومون مع ارتفاع درجات الحرارة وسط موجة حر تؤثر على جزء كبير من البلاد، في باريس، فرنسا، 27 يونيو 2026.

© REUTERS Guglielmo Mangiapane

رجل يرتدي واقياً من الشمس بينما تشهد بريطانيا درجات حرارة قياسية خلال موجة حر تعطل المدارس وشبكات النقل، في كامبريدج، بريطانيا، 26 يونيو 2026.

رجل يرتدي واقياً من الشمس بينما تشهد بريطانيا درجات حرارة قياسية خلال موجة حر تعطل المدارس وشبكات النقل، في كامبريدج، بريطانيا، 26 يونيو 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Guglielmo Mangiapane

رجل يرتدي واقياً من الشمس بينما تشهد بريطانيا درجات حرارة قياسية خلال موجة حر تعطل المدارس وشبكات النقل، في كامبريدج، بريطانيا، 26 يونيو 2026.

© REUTERS Eva Korinkova

يتم رش الناس بالماء للتبريد خلال يوم مشمس حار، حيث سجلت البلاد درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية، وفقاً للمعهد التشيكي للأرصاد الجوية المائية، في ساحة المدينة القديمة في براغ، جمهورية التشيك، 28 يونيو/حزيران 2026.

يتم رش الناس بالماء للتبريد خلال يوم مشمس حار، حيث سجلت البلاد درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية، وفقاً للمعهد التشيكي للأرصاد الجوية المائية، في ساحة المدينة القديمة في براغ، جمهورية التشيك، 28 يونيو/حزيران 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Eva Korinkova

يتم رش الناس بالماء للتبريد خلال يوم مشمس حار، حيث سجلت البلاد درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية، وفقاً للمعهد التشيكي للأرصاد الجوية المائية، في ساحة المدينة القديمة في براغ، جمهورية التشيك، 28 يونيو/حزيران 2026.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

أسد بحر يستمتع بالطعام المجمد خلال جولة صحفية في روما، حديقة حيوانات "بيوباركو"، الجمعة 26 يونيو/حزيران 2026.

أسد بحر يستمتع بالطعام المجمد خلال جولة صحفية في روما، حديقة حيوانات &quot;بيوباركو&quot;، الجمعة 26 يونيو/حزيران 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alessandra Tarantino

أسد بحر يستمتع بالطعام المجمد خلال جولة صحفية في روما، حديقة حيوانات "بيوباركو"، الجمعة 26 يونيو/حزيران 2026.

© REUTERS Maryam Majd

يستمتع الناس برشّ المياه من مدفع مياه تابع للشرطة أمام الملعب الأولمبي (أولمبياستاديون) خلال موجة الحر المستمرة في برلين، ألمانيا، 28 يونيو/حزيران 2026.

يستمتع الناس برشّ المياه من مدفع مياه تابع للشرطة أمام الملعب الأولمبي (أولمبياستاديون) خلال موجة الحر المستمرة في برلين، ألمانيا، 28 يونيو/حزيران 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Maryam Majd

يستمتع الناس برشّ المياه من مدفع مياه تابع للشرطة أمام الملعب الأولمبي (أولمبياستاديون) خلال موجة الحر المستمرة في برلين، ألمانيا، 28 يونيو/حزيران 2026.

© REUTERS Yara Nardi

يصطفّ الناس لملء زجاجات المياه من موزع مياه خارج الكولوسيوم خلال موجة حرّ في روما، إيطاليا، 28 يونيو/حزيران 2026.

يصطفّ الناس لملء زجاجات المياه من موزع مياه خارج الكولوسيوم خلال موجة حرّ في روما، إيطاليا، 28 يونيو/حزيران 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Yara Nardi

يصطفّ الناس لملء زجاجات المياه من موزع مياه خارج الكولوسيوم خلال موجة حرّ في روما، إيطاليا، 28 يونيو/حزيران 2026.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

فتاة تبرد نفسها في نافورة عامة في فيلنيوس، ليتوانيا، الجمعة 26 يونيو/حزيران 2026.

فتاة تبرد نفسها في نافورة عامة في فيلنيوس، ليتوانيا، الجمعة 26 يونيو/حزيران 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mindaugas Kulbis

فتاة تبرد نفسها في نافورة عامة في فيلنيوس، ليتوانيا، الجمعة 26 يونيو/حزيران 2026.

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