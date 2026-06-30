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ارتفاع وفيات تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 377 حالة
ارتفاع وفيات تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 377 حالة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الاتصالات والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي مرض إيبولا في البلاد ارتفعت إلى 377 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T01:00+0000
2026-06-30T01:16+0000
العالم
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وذكرت الوزارة، في تقرير يتضمن بيانات حتى 28 يونيو/حزيران الجاري، أن "عدد الحالات المؤكدة بلغ 1307 حالات، فيما وصل عدد الوفيات إلى 377 حالة".وتعمل الفرق الطبية، بالتعاون مع الجهات الصحية المحلية والدولية، على تتبع المخالطين للمصابين، وتكثيف حملات التوعية، إلى جانب توفير اللقاحات والعلاجات المخصصة للحد من تفشي الفيروس.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، محذرة من أن الفيروس يشكل خطرًا على دول أخرى في المنطقة.وأكدت المنظمة أن مستوى خطر انتشار إيبولا على الصعيد الإقليمي لا يزال مرتفعًا، داعية إلى مواصلة التنسيق الدولي وتعزيز أنظمة المراقبة والاستجابة السريعة لمنع انتقال العدوى عبر الحدود.
https://sarabic.ae/20260625/السعودية-تمنع-السفر-من-وإلى-3-دول-أفريقية-تجنبا-لتفشي-إيبولا--1114705843.html
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العالم, أخبار الإيبولا, إيبولا, الكونغو
العالم, أخبار الإيبولا, إيبولا, الكونغو

ارتفاع وفيات تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 377 حالة

01:00 GMT 30.06.2026 (تم التحديث: 01:16 GMT 30.06.2026)
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbereعاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي "إيبولا"، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026
عاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي إيبولا، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
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أعلنت وزارة الاتصالات والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي مرض إيبولا في البلاد ارتفعت إلى 377 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 1307 حالات.
وذكرت الوزارة، في تقرير يتضمن بيانات حتى 28 يونيو/حزيران الجاري، أن "عدد الحالات المؤكدة بلغ 1307 حالات، فيما وصل عدد الوفيات إلى 377 حالة".
وأضافت أن 180 شخصًا تماثلوا للشفاء بعد تلقي الرعاية الطبية، في وقت تواصل فيه السلطات الصحية جهودها لاحتواء انتشار المرض وتعزيز إجراءات الاستجابة في المناطق المتضررة.
وتعمل الفرق الطبية، بالتعاون مع الجهات الصحية المحلية والدولية، على تتبع المخالطين للمصابين، وتكثيف حملات التوعية، إلى جانب توفير اللقاحات والعلاجات المخصصة للحد من تفشي الفيروس.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، محذرة من أن الفيروس يشكل خطرًا على دول أخرى في المنطقة.
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وأكدت المنظمة أن مستوى خطر انتشار إيبولا على الصعيد الإقليمي لا يزال مرتفعًا، داعية إلى مواصلة التنسيق الدولي وتعزيز أنظمة المراقبة والاستجابة السريعة لمنع انتقال العدوى عبر الحدود.
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