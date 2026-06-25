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السعودية تمنع السفر من وإلى 3 دول أفريقية تجنبا لتفشي "إيبولا"
السعودية تمنع السفر من وإلى 3 دول أفريقية تجنبا لتفشي "إيبولا"
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات السعودية تعليق السفر والدخول من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، وذلك ضمن إجراءات احترازية مُشددة لمنع انتشار فيروس "إيبولا". 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T18:28+0000
2026-06-25T18:28+0000
العالم
السعودية
أفريقيا
إيبولا
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ويأتي هذا القرار عقب تقييم وبائي مُحدّث أجرته السلطات الصحية في المملكة، ويُعزز الإجراءات الوقائية المُطبقة منذ يوليو/تموز 2019، التي تم تشديدها في مايو/أيار 2026. وتشمل التوجيهات الجديدة تعليق إصدار جميع أنواع التأشيرات للأفراد القادمين من الدول المتضررة، بالإضافة إلى منع دخول المسافرين الذين تواجدوا في أي من هذه الدول خلال 21 يومًا قبل الوصول، حتى لو كانوا عابرين عبر دول ثالثة. وأكدت المملكة العربية السعودية أن أنظمة الرصد والاستجابة الصحية لديها تواصل العمل بشكل استباقي بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المعنية لحماية الصحة العامة والمساهمة في الجهود العالمية للوقاية من الأمراض. وطمأنت الهيئة العامة للصحة العامة في المملكة العربية السعودية المواطنين والمقيمين والزوار بأن الوضع الصحي العام في المملكة مستقر ويخضع لمراقبة دقيقة، مشيرةً إلى عدم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس إيبولا منذ تطبيق الإجراءات الوقائية.وأكدت السلطات أن هذه الخطوات احترازية بطبيعتها، وتأتي ضمن الجهود المتواصلة للحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية، ويجري رصد مستمر للتطورات الوبائية الإقليمية والعالمية، مع استعداد السلطات الصحية لتعديل الإجراءات حسب الحاجة لضمان السلامة العامة.الكونغو تعلن ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"إيبولا" إلى أكثر من 1000 حالة
https://sarabic.ae/20260624/الصحة-العالمية-مستوى-خطورة-إيبولا-لا-يزال-منخفضا-1114664825.html
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العالم, السعودية, أفريقيا, إيبولا
العالم, السعودية, أفريقيا, إيبولا

السعودية تمنع السفر من وإلى 3 دول أفريقية تجنبا لتفشي "إيبولا"

18:28 GMT 25.06.2026
© Sputnik . Igor Mikhalev / الانتقال إلى بنك الصورفيروس "إيبولا"
فيروس إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© Sputnik . Igor Mikhalev
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أعلنت السلطات السعودية تعليق السفر والدخول من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، وذلك ضمن إجراءات احترازية مُشددة لمنع انتشار فيروس "إيبولا".
ويأتي هذا القرار عقب تقييم وبائي مُحدّث أجرته السلطات الصحية في المملكة، ويُعزز الإجراءات الوقائية المُطبقة منذ يوليو/تموز 2019، التي تم تشديدها في مايو/أيار 2026. وتشمل التوجيهات الجديدة تعليق إصدار جميع أنواع التأشيرات للأفراد القادمين من الدول المتضررة، بالإضافة إلى منع دخول المسافرين الذين تواجدوا في أي من هذه الدول خلال 21 يومًا قبل الوصول، حتى لو كانوا عابرين عبر دول ثالثة.
وأكدت المملكة العربية السعودية أن أنظمة الرصد والاستجابة الصحية لديها تواصل العمل بشكل استباقي بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المعنية لحماية الصحة العامة والمساهمة في الجهود العالمية للوقاية من الأمراض.

ولا تزال الإجراءات الاحترازية الإضافية سارية المفعول للمسافرين القادمين من الدول المجاورة لمناطق تفشي المرض، بما في ذلك رواندا وبوروندي وتنزانيا وجمهورية الكونغو، مع تشديد إجراءات الفحص عند نقاط الدخول وتعزيز بروتوكولات الكشف المبكر.

مدير منظمة الصحة العالمية يتفقد مركزا طبيا في الكونغو الديمقراطية ضمن جهود الاستجابة لتفشي إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
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أمس, 15:01 GMT
وطمأنت الهيئة العامة للصحة العامة في المملكة العربية السعودية المواطنين والمقيمين والزوار بأن الوضع الصحي العام في المملكة مستقر ويخضع لمراقبة دقيقة، مشيرةً إلى عدم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس إيبولا منذ تطبيق الإجراءات الوقائية.
وأكدت السلطات أن هذه الخطوات احترازية بطبيعتها، وتأتي ضمن الجهود المتواصلة للحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية، ويجري رصد مستمر للتطورات الوبائية الإقليمية والعالمية، مع استعداد السلطات الصحية لتعديل الإجراءات حسب الحاجة لضمان السلامة العامة.
الكونغو تعلن ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"إيبولا" إلى أكثر من 1000 حالة
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