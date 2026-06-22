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الكونغو تعلن ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"إيبولا" إلى أكثر من 1000 حالة
الكونغو تعلن ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"إيبولا" إلى أكثر من 1000 حالة
سبوتنيك عربي
أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "إيبولا" في البلاد إلى 1003 حالات، من بينها 254 حالة وفاة. 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T06:20+0000
2026-06-22T06:20+0000
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وفي تحديث صدر، أول أمس السبت، ذكرت الحكومة أن عدد الحالات المؤكدة بلغ 956 حالة، وعدد الوفيات 247 حالة.وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 أيار/ مايو الماضي، أن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مُشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتُقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/يونيو الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.وفي وقت سابق، اعترفت منظمة الصحة العالمية بأن الوضع المتعلق بتفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية وأوغندا هو حالة طارئة تشكل خطراً على البلدان الأخرى.
https://sarabic.ae/20260613/ارتفاع-حصيلة-وفيات-إيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-إلى-139-والإصابات-لـ710--1114324315.html
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الكونغو, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الكونغو تعلن ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"إيبولا" إلى أكثر من 1000 حالة

06:20 GMT 22.06.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbereعاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي "إيبولا"، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026
عاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي إيبولا، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
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أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "إيبولا" في البلاد إلى 1003 حالات، من بينها 254 حالة وفاة.
وفي تحديث صدر، أول أمس السبت، ذكرت الحكومة أن عدد الحالات المؤكدة بلغ 956 حالة، وعدد الوفيات 247 حالة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 أيار/ مايو الماضي، أن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مُشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتُقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.
مدير منظمة الصحة العالمية يتفقد مركزا طبيا في الكونغو الديمقراطية ضمن جهود الاستجابة لتفشي إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
ارتفاع حصيلة وفيات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 139 والإصابات لـ710
13 يونيو, 19:29 GMT
وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/يونيو الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
وفي وقت سابق، اعترفت منظمة الصحة العالمية بأن الوضع المتعلق بتفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية وأوغندا هو حالة طارئة تشكل خطراً على البلدان الأخرى.
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