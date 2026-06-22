https://sarabic.ae/20260622/الكونغو-تعلن-ارتفاع-الإصابات-المؤكدة-بـإيبولا-إلى-أكثر-من-1000-حالة-1114582759.html

الكونغو تعلن ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"إيبولا" إلى أكثر من 1000 حالة

الكونغو تعلن ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"إيبولا" إلى أكثر من 1000 حالة

سبوتنيك عربي

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "إيبولا" في البلاد إلى 1003 حالات، من بينها 254 حالة وفاة. 22.06.2026, سبوتنيك عربي

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وفي تحديث صدر، أول أمس السبت، ذكرت الحكومة أن عدد الحالات المؤكدة بلغ 956 حالة، وعدد الوفيات 247 حالة.وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 أيار/ مايو الماضي، أن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مُشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتُقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/يونيو الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.وفي وقت سابق، اعترفت منظمة الصحة العالمية بأن الوضع المتعلق بتفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية وأوغندا هو حالة طارئة تشكل خطراً على البلدان الأخرى.

https://sarabic.ae/20260613/ارتفاع-حصيلة-وفيات-إيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-إلى-139-والإصابات-لـ710--1114324315.html

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