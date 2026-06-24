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الصحة العالمية: مستوى خطورة "إيبولا" لا يزال منخفضا
الصحة العالمية: مستوى خطورة "إيبولا" لا يزال منخفضا
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، بأن مستوى خطورة "إيبولا" لا يزال منخفضا. 24.06.2026, سبوتنيك عربي
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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن غيبريسوس، أن "الخطر العالمي الناجم عن تفشي مرض إيبولا حاليا في أفريقيا لا يزال منخفضا، وذلك على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات في المنطقة المتضررة".وفي سياق متصل، أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "إيبولا" في البلاد إلى 1048، و267 وفاة.وقالت وزارة الإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية على حسابها في منصة "إكس"، إن "إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 1048 حالة، و267 حالة وفاة".وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في 17 أيار/مايو الماضي، أن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/ يونيو الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20260623/ارتفاع-حصيلة-إصابات-إيبولا-بالكونغو-الديمقراطية-إلى-1048-والوفيات-إلى-267-1114609420.html
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منظمة الصحة العالمية, الأخبار, العالم
منظمة الصحة العالمية, الأخبار, العالم

الصحة العالمية: مستوى خطورة "إيبولا" لا يزال منخفضا

15:01 GMT 24.06.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbereمدير منظمة الصحة العالمية يتفقد مركزا طبيا في الكونغو الديمقراطية ضمن جهود الاستجابة لتفشي إيبولا
مدير منظمة الصحة العالمية يتفقد مركزا طبيا في الكونغو الديمقراطية ضمن جهود الاستجابة لتفشي إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
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صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، بأن مستوى خطورة "إيبولا" لا يزال منخفضا.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن غيبريسوس، أن "الخطر العالمي الناجم عن تفشي مرض إيبولا حاليا في أفريقيا لا يزال منخفضا، وذلك على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات في المنطقة المتضررة".
عاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي إيبولا، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
ارتفاع حصيلة إصابات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 1048 والوفيات إلى 267
أمس, 00:10 GMT
وفي سياق متصل، أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "إيبولا" في البلاد إلى 1048، و267 وفاة.
وقالت وزارة الإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية على حسابها في منصة "إكس"، إن "إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 1048 حالة، و267 حالة وفاة".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في 17 أيار/مايو الماضي، أن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/ يونيو الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
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