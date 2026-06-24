https://sarabic.ae/20260624/الصحة-العالمية-مستوى-خطورة-إيبولا-لا-يزال-منخفضا-1114664825.html

الصحة العالمية: مستوى خطورة "إيبولا" لا يزال منخفضا

الصحة العالمية: مستوى خطورة "إيبولا" لا يزال منخفضا

سبوتنيك عربي

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، بأن مستوى خطورة "إيبولا" لا يزال منخفضا. 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T15:01+0000

2026-06-24T15:01+0000

2026-06-24T15:01+0000

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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن غيبريسوس، أن "الخطر العالمي الناجم عن تفشي مرض إيبولا حاليا في أفريقيا لا يزال منخفضا، وذلك على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات في المنطقة المتضررة".وفي سياق متصل، أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "إيبولا" في البلاد إلى 1048، و267 وفاة.وقالت وزارة الإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية على حسابها في منصة "إكس"، إن "إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 1048 حالة، و267 حالة وفاة".وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في 17 أيار/مايو الماضي، أن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/ يونيو الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.

https://sarabic.ae/20260623/ارتفاع-حصيلة-إصابات-إيبولا-بالكونغو-الديمقراطية-إلى-1048-والوفيات-إلى-267-1114609420.html

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