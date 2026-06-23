https://sarabic.ae/20260623/ارتفاع-حصيلة-إصابات-إيبولا-بالكونغو-الديمقراطية-إلى-1048-والوفيات-إلى-267-1114609420.html
ارتفاع حصيلة إصابات "إيبولا" بالكونغو الديمقراطية إلى 1048 والوفيات إلى 267
ارتفاع حصيلة إصابات "إيبولا" بالكونغو الديمقراطية إلى 1048 والوفيات إلى 267
سبوتنيك عربي
أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا في البلاد إلى 1048، و267 وفاة. 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T00:10+0000
2026-06-23T00:10+0000
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العالم
إيبولا
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وقالت وزارة الإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية على حسابها في منصة "إكس" إن "إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 1048 حالة، و267 حالة وفاة".وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 أيار/مايو الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مُشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتُقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/ يونيو الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20260621/دراسة-فيروس-إيبولا-قد-يبقى-في-الدماغ-لأشهر-ويهدد-بانتكاسات-متأخرة-1114563948.html
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العالم, إيبولا, الكونغو
ارتفاع حصيلة إصابات "إيبولا" بالكونغو الديمقراطية إلى 1048 والوفيات إلى 267
أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا في البلاد إلى 1048، و267 وفاة.
وقالت وزارة الإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية على حسابها في منصة "إكس" إن "إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 1048 حالة، و267 حالة وفاة".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 أيار/مايو الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مُشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتُقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها
، في 5 حزيران/ يونيو الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.