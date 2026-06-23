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القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
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بين بيروت والقاهرة
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نبض افريقيا
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من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
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خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
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روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
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00:30 GMT
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بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
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نبض افريقيا
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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20260623/ارتفاع-حصيلة-إصابات-إيبولا-بالكونغو-الديمقراطية-إلى-1048-والوفيات-إلى-267-1114609420.html
ارتفاع حصيلة إصابات "إيبولا" بالكونغو الديمقراطية إلى 1048 والوفيات إلى 267
ارتفاع حصيلة إصابات "إيبولا" بالكونغو الديمقراطية إلى 1048 والوفيات إلى 267
سبوتنيك عربي
أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا في البلاد إلى 1048، و267 وفاة. 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T00:10+0000
2026-06-23T00:10+0000
العالم
إيبولا
الكونغو
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وقالت وزارة الإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية على حسابها في منصة "إكس" إن "إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 1048 حالة، و267 حالة وفاة".وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 أيار/مايو الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مُشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتُقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/ يونيو الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20260621/دراسة-فيروس-إيبولا-قد-يبقى-في-الدماغ-لأشهر-ويهدد-بانتكاسات-متأخرة-1114563948.html
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العالم, إيبولا, الكونغو
العالم, إيبولا, الكونغو

ارتفاع حصيلة إصابات "إيبولا" بالكونغو الديمقراطية إلى 1048 والوفيات إلى 267

00:10 GMT 23.06.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbereعاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي "إيبولا"، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026
عاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي إيبولا، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
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أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا في البلاد إلى 1048، و267 وفاة.
وقالت وزارة الإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية على حسابها في منصة "إكس" إن "إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 1048 حالة، و267 حالة وفاة".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 أيار/مايو الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مُشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتُقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.
ألقت شرطة مكافحة الشغب القبض على متظاهرين خلال مظاهرة ضد مركز الحجر الصحي المقترح لفيروس إيبولا الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه في قاعدة لايكيبيا الجوية في نانيوكي في كينيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
مجتمع
دراسة: فيروس "إيبولا" قد يبقى في الدماغ لأشهر ويهدد بانتكاسات متأخرة
21 يونيو, 13:49 GMT
وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/ يونيو الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
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