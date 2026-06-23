https://sarabic.ae/20260623/ارتفاع-حصيلة-إصابات-إيبولا-بالكونغو-الديمقراطية-إلى-1048-والوفيات-إلى-267-1114609420.html

ارتفاع حصيلة إصابات "إيبولا" بالكونغو الديمقراطية إلى 1048 والوفيات إلى 267

ارتفاع حصيلة إصابات "إيبولا" بالكونغو الديمقراطية إلى 1048 والوفيات إلى 267

سبوتنيك عربي

أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا في البلاد إلى 1048، و267 وفاة. 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T00:10+0000

2026-06-23T00:10+0000

2026-06-23T00:10+0000

العالم

إيبولا

الكونغو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/16/1114582602_0:27:1500:871_1920x0_80_0_0_b6dc069c6cda42ac995e51ad0ef4c367.jpg

وقالت وزارة الإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية على حسابها في منصة "إكس" إن "إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 1048 حالة، و267 حالة وفاة".وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 أيار/مايو الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مُشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتُقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/ يونيو الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.

https://sarabic.ae/20260621/دراسة-فيروس-إيبولا-قد-يبقى-في-الدماغ-لأشهر-ويهدد-بانتكاسات-متأخرة-1114563948.html

الكونغو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيبولا, الكونغو