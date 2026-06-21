دراسة: فيروس "إيبولا" قد يبقى في الدماغ لأشهر ويهدد بانتكاسات متأخرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا تبحث عن استمرار المواجهة مع روسيا… أميركا وايران من التفاهم الى شياطين عُقد التفاصيل؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:33 GMT
21 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
10:03 GMT
29 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:44 GMT
5 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
روسيا: واشنطن قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية... تأجيل اجتماع سويسرا بين طهران وواشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:03 GMT
9 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:13 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
12:23 GMT
37 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
16:33 GMT
13 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260621/دراسة-فيروس-إيبولا-قد-يبقى-في-الدماغ-لأشهر-ويهدد-بانتكاسات-متأخرة-1114563948.html
دراسة: فيروس "إيبولا" قد يبقى في الدماغ لأشهر ويهدد بانتكاسات متأخرة
دراسة: فيروس "إيبولا" قد يبقى في الدماغ لأشهر ويهدد بانتكاسات متأخرة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة عن آليات جديدة تفسر قدرة فيروس "إيبولا" على البقاء داخل جسم الإنسان لفترات طويلة دون أن يتم اكتشافه، ما قد يفسر حالات الانتكاس التي... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T13:49+0000
2026-06-21T13:49+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0c/1114284906_0:268:3071:1995_1920x0_80_0_0_56ee0816b0dfe624b6ad06b27213d830.jpg
ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "نيتشر ميكروبيولوجي"، حيث أوضح الباحثون أن الفيروس قادر على الاستمرار في بعض الأنسجة المحمية من الاستجابة المناعية، مثل الجهاز العصبي المركزي والخصيتين، ما يسمح له بالاختباء من الجهاز المناعي لفترات ممتدة، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". وأشار الفريق البحثي إلى أن فيروس "إيبولا" سبق أن رُصد في السائل المنوي لأشهر، بل ولأكثر من عام بعد الإصابة الأولية، كما يمكنه البقاء داخل الدماغ ومكونات الجهاز العصبي المركزي. نماذج دماغية تكشف آليات البقاءولفهم كيفية استمرار الفيروس داخل الدماغ، استخدم الباحثون خلايا جذعية بشرية تمت برمجتها لتكوين "أورغانويدات دماغية"، وهي نماذج ثلاثية الأبعاد تحاكي تركيب ووظائف أنسجة الدماغ البشري. كما تبين أن الفيروس ينتشر بطريقتين رئيسيتين: الأولى عبر الانتقال المباشر من خلية مصابة إلى أخرى مجاورة، والثانية من خلال عملية "التبرعم" الفيروسي، وهي الآلية التقليدية التي تستخدمها الفيروسات للانتشار بين الخلايا. وأضافت أن هذه النتائج قد تسهم في تحسين فهم المضاعفات طويلة الأمد التي يعاني منها بعض الناجين من المرض، بما في ذلك حالات التهاب السحايا والدماغ الحادة التي قد تكون مميتة في بعض الأحيان. طفرات جينية تساعد على الاختباء وخلال تحليل الأنسجة المصابة، رصد الباحثون مجموعة من الطفرات الجينية التي يُعتقد أنها تساعد الفيروس على البقاء في حالة خمول وتجنب اكتشافه من قبل الجهاز المناعي، من بينها طفرات لم تُسجل سابقًا لدى الناجين من المرض. ودعا الفريق العلمي إلى إجراء مزيد من الأبحاث لفهم هذه الآليات بشكل أعمق، خصوصًا فيما يتعلق بالسلالات الأقل دراسة، مثل فيروس "بونديبوجيو"، المرتبط بحالات التفشي الحالية للمرض في بعض مناطق أفريقيا.
https://sarabic.ae/20260620/الاشتباه-بإصابة-بفيروس-إيبولا-في-إسرائيل-واستنفار-صحي-بمستشفى-رمبام-في-حيفا-1114537215.html
https://sarabic.ae/20260613/ارتفاع-حصيلة-وفيات-إيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-إلى-139-والإصابات-لـ710--1114324315.html
https://sarabic.ae/20260608/مدير-منظمة-الصحة-العالمية-في-أوغندا-وسط-تفشي-إيبولا-استجابة-سريعة-وجهود-لاحتواء-انتشار-الفيروس-1114159296.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0c/1114284906_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_0fc8f1f83a89b8b19ea5a8a4b3bf9d6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة, أخبار ألمانيا
منوعات, الصحة, أخبار ألمانيا

دراسة: فيروس "إيبولا" قد يبقى في الدماغ لأشهر ويهدد بانتكاسات متأخرة

13:49 GMT 21.06.2026
© AP Photo / Brian Ingangaألقت شرطة مكافحة الشغب القبض على متظاهرين خلال مظاهرة ضد مركز الحجر الصحي المقترح لفيروس إيبولا الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه في قاعدة لايكيبيا الجوية في نانيوكي في كينيا.
ألقت شرطة مكافحة الشغب القبض على متظاهرين خلال مظاهرة ضد مركز الحجر الصحي المقترح لفيروس إيبولا الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه في قاعدة لايكيبيا الجوية في نانيوكي في كينيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Brian Inganga
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة عن آليات جديدة تفسر قدرة فيروس "إيبولا" على البقاء داخل جسم الإنسان لفترات طويلة دون أن يتم اكتشافه، ما قد يفسر حالات الانتكاس التي تُسجل لدى بعض الناجين من المرض بعد أشهر أو حتى سنوات من التعافي.
ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "نيتشر ميكروبيولوجي"، حيث أوضح الباحثون أن الفيروس قادر على الاستمرار في بعض الأنسجة المحمية من الاستجابة المناعية، مثل الجهاز العصبي المركزي والخصيتين، ما يسمح له بالاختباء من الجهاز المناعي لفترات ممتدة، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
ألقت شرطة مكافحة الشغب القبض على متظاهرين خلال مظاهرة ضد مركز الحجر الصحي المقترح لفيروس إيبولا الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه في قاعدة لايكيبيا الجوية في نانيوكي في كينيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
الاشتباه بإصابة بفيروس "إيبولا" في إسرائيل.. واستنفار صحي بمستشفى "رمبام" في حيفا
أمس, 12:42 GMT
وأشار الفريق البحثي إلى أن فيروس "إيبولا" سبق أن رُصد في السائل المنوي لأشهر، بل ولأكثر من عام بعد الإصابة الأولية، كما يمكنه البقاء داخل الدماغ ومكونات الجهاز العصبي المركزي.

ويعزو العلماء هذه الظاهرة إلى ما يُعرف بـ"المناطق ذات الامتياز المناعي"، وهي مناطق يتعامل معها الجهاز المناعي بحذر لتجنب إلحاق الضرر بالأنسجة الحساسة، الأمر الذي قد يحد من قدرته على القضاء الكامل على الفيروس.

نماذج دماغية تكشف آليات البقاء
ولفهم كيفية استمرار الفيروس داخل الدماغ، استخدم الباحثون خلايا جذعية بشرية تمت برمجتها لتكوين "أورغانويدات دماغية"، وهي نماذج ثلاثية الأبعاد تحاكي تركيب ووظائف أنسجة الدماغ البشري.

وأظهرت النتائج أن فيروس "إيبولا" تمكن من إصابة أنواع متعددة من الخلايا العصبية داخل هذه النماذج، واستمر في التكاثر لمدة وصلت إلى 120 يومًا.

كما تبين أن الفيروس ينتشر بطريقتين رئيسيتين: الأولى عبر الانتقال المباشر من خلية مصابة إلى أخرى مجاورة، والثانية من خلال عملية "التبرعم" الفيروسي، وهي الآلية التقليدية التي تستخدمها الفيروسات للانتشار بين الخلايا.
مدير منظمة الصحة العالمية يتفقد مركزا طبيا في الكونغو الديمقراطية ضمن جهود الاستجابة لتفشي إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
ارتفاع حصيلة وفيات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 139 والإصابات لـ710
13 يونيو, 19:29 GMT

وقالت لينا فيدرشبيك، رئيسة فريق الدراسة في معهد علم الأحياء الدقيقة التابع للجيش الألماني بمدينة ميونيخ، إن النماذج الدماغية المستخدمة في الدراسة تتيح فهماً أكثر دقة للآليات التي تعتمد عليها فيروسات إيبولا وغيرها من الفيروسات الخيطية للبقاء داخل الجهاز العصبي المركزي.

وأضافت أن هذه النتائج قد تسهم في تحسين فهم المضاعفات طويلة الأمد التي يعاني منها بعض الناجين من المرض، بما في ذلك حالات التهاب السحايا والدماغ الحادة التي قد تكون مميتة في بعض الأحيان.
مدير منظمة الصحة العالمية يتفقد مركزا طبيا في الكونغو الديمقراطية ضمن جهود الاستجابة لتفشي إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
مدير منظمة الصحة العالمية في أوغندا وسط تفشي "إيبولا": استجابة سريعة وجهود لاحتواء انتشار الفيروس
8 يونيو, 09:28 GMT
طفرات جينية تساعد على الاختباء
وخلال تحليل الأنسجة المصابة، رصد الباحثون مجموعة من الطفرات الجينية التي يُعتقد أنها تساعد الفيروس على البقاء في حالة خمول وتجنب اكتشافه من قبل الجهاز المناعي، من بينها طفرات لم تُسجل سابقًا لدى الناجين من المرض.
ودعا الفريق العلمي إلى إجراء مزيد من الأبحاث لفهم هذه الآليات بشكل أعمق، خصوصًا فيما يتعلق بالسلالات الأقل دراسة، مثل فيروس "بونديبوجيو"، المرتبط بحالات التفشي الحالية للمرض في بعض مناطق أفريقيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала