https://sarabic.ae/20260621/دراسة-فيروس-إيبولا-قد-يبقى-في-الدماغ-لأشهر-ويهدد-بانتكاسات-متأخرة-1114563948.html

دراسة: فيروس "إيبولا" قد يبقى في الدماغ لأشهر ويهدد بانتكاسات متأخرة

دراسة: فيروس "إيبولا" قد يبقى في الدماغ لأشهر ويهدد بانتكاسات متأخرة

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية حديثة عن آليات جديدة تفسر قدرة فيروس "إيبولا" على البقاء داخل جسم الإنسان لفترات طويلة دون أن يتم اكتشافه، ما قد يفسر حالات الانتكاس التي... 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T13:49+0000

2026-06-21T13:49+0000

2026-06-21T13:49+0000

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ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "نيتشر ميكروبيولوجي"، حيث أوضح الباحثون أن الفيروس قادر على الاستمرار في بعض الأنسجة المحمية من الاستجابة المناعية، مثل الجهاز العصبي المركزي والخصيتين، ما يسمح له بالاختباء من الجهاز المناعي لفترات ممتدة، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". وأشار الفريق البحثي إلى أن فيروس "إيبولا" سبق أن رُصد في السائل المنوي لأشهر، بل ولأكثر من عام بعد الإصابة الأولية، كما يمكنه البقاء داخل الدماغ ومكونات الجهاز العصبي المركزي. نماذج دماغية تكشف آليات البقاءولفهم كيفية استمرار الفيروس داخل الدماغ، استخدم الباحثون خلايا جذعية بشرية تمت برمجتها لتكوين "أورغانويدات دماغية"، وهي نماذج ثلاثية الأبعاد تحاكي تركيب ووظائف أنسجة الدماغ البشري. كما تبين أن الفيروس ينتشر بطريقتين رئيسيتين: الأولى عبر الانتقال المباشر من خلية مصابة إلى أخرى مجاورة، والثانية من خلال عملية "التبرعم" الفيروسي، وهي الآلية التقليدية التي تستخدمها الفيروسات للانتشار بين الخلايا. وأضافت أن هذه النتائج قد تسهم في تحسين فهم المضاعفات طويلة الأمد التي يعاني منها بعض الناجين من المرض، بما في ذلك حالات التهاب السحايا والدماغ الحادة التي قد تكون مميتة في بعض الأحيان. طفرات جينية تساعد على الاختباء وخلال تحليل الأنسجة المصابة، رصد الباحثون مجموعة من الطفرات الجينية التي يُعتقد أنها تساعد الفيروس على البقاء في حالة خمول وتجنب اكتشافه من قبل الجهاز المناعي، من بينها طفرات لم تُسجل سابقًا لدى الناجين من المرض. ودعا الفريق العلمي إلى إجراء مزيد من الأبحاث لفهم هذه الآليات بشكل أعمق، خصوصًا فيما يتعلق بالسلالات الأقل دراسة، مثل فيروس "بونديبوجيو"، المرتبط بحالات التفشي الحالية للمرض في بعض مناطق أفريقيا.

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