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الاشتباه بإصابة بفيروس "إيبولا" في إسرائيل.. واستنفار صحي بمستشفى "رمبام" في حيفا
الاشتباه بإصابة بفيروس "إيبولا" في إسرائيل.. واستنفار صحي بمستشفى "رمبام" في حيفا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الاشتباه بإصابة شخص بفيروس "إيبولا"، بعد ظهور أعراض متوافقة مع المرض عليه، حيث جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا شمالي... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T12:42+0000
2026-06-20T12:42+0000
إسرائيل
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الصحة
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وفي أعقاب نقل المريض، نفذت فرق متخصصة عمليات تطهير وتعقيم واسعة داخل المستشفى، شملت أرضيات ومرافق عدة، خلال ساعات الليل، في إطار التدابير الوقائية الهادفة إلى منع أي احتمال لانتشار العدوى، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويل الخطة يتطلب 518 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20260613/ارتفاع-حصيلة-وفيات-إيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-إلى-139-والإصابات-لـ710--1114324315.html
https://sarabic.ae/20260530/أطباء-بلا-حدود-تفشي-إيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-يتفاقم-بشكل-مقلق-1113900288.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أفريقيا, الصحة, منظمة الصحة العالمية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أفريقيا, الصحة, منظمة الصحة العالمية

الاشتباه بإصابة بفيروس "إيبولا" في إسرائيل.. واستنفار صحي بمستشفى "رمبام" في حيفا

12:42 GMT 20.06.2026
© AP Photo / Brian Ingangaألقت شرطة مكافحة الشغب القبض على متظاهرين خلال مظاهرة ضد مركز الحجر الصحي المقترح لفيروس إيبولا الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه في قاعدة لايكيبيا الجوية في نانيوكي في كينيا.
ألقت شرطة مكافحة الشغب القبض على متظاهرين خلال مظاهرة ضد مركز الحجر الصحي المقترح لفيروس إيبولا الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه في قاعدة لايكيبيا الجوية في نانيوكي في كينيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Brian Inganga
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الاشتباه بإصابة شخص بفيروس "إيبولا"، بعد ظهور أعراض متوافقة مع المرض عليه، حيث جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا شمالي البلاد، ووضعه في منطقة العزل المخصصة للحالات المعدية، وسط إجراءات احترازية مشددة.
وفي أعقاب نقل المريض، نفذت فرق متخصصة عمليات تطهير وتعقيم واسعة داخل المستشفى، شملت أرضيات ومرافق عدة، خلال ساعات الليل، في إطار التدابير الوقائية الهادفة إلى منع أي احتمال لانتشار العدوى، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.
مدير منظمة الصحة العالمية يتفقد مركزا طبيا في الكونغو الديمقراطية ضمن جهود الاستجابة لتفشي إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
ارتفاع حصيلة وفيات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 139 والإصابات لـ710
13 يونيو, 19:29 GMT

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 مايو/ أيار الماضي، أن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل "حالة طوارئ"، مُشيرةً إلى أنه يشكل "خطرًا" على دول أخرى. وتُقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليميًا بأنه "مرتفع".

العاملون الصحيون يرتدون ملابس واقية في أحد مراكز علاج الإيبولا في بيني في جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2026
"أطباء بلا حدود": تفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية يتفاقم بشكل مقلق
30 مايو, 18:46 GMT
وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا).
ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويل الخطة يتطلب 518 مليون دولار.
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