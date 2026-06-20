https://sarabic.ae/20260620/الاشتباه-بإصابة-بفيروس-إيبولا-في-إسرائيل-واستنفار-صحي-بمستشفى-رمبام-في-حيفا-1114537215.html

الاشتباه بإصابة بفيروس "إيبولا" في إسرائيل.. واستنفار صحي بمستشفى "رمبام" في حيفا

الاشتباه بإصابة بفيروس "إيبولا" في إسرائيل.. واستنفار صحي بمستشفى "رمبام" في حيفا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الاشتباه بإصابة شخص بفيروس "إيبولا"، بعد ظهور أعراض متوافقة مع المرض عليه، حيث جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا شمالي... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T12:42+0000

2026-06-20T12:42+0000

2026-06-20T12:42+0000

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وفي أعقاب نقل المريض، نفذت فرق متخصصة عمليات تطهير وتعقيم واسعة داخل المستشفى، شملت أرضيات ومرافق عدة، خلال ساعات الليل، في إطار التدابير الوقائية الهادفة إلى منع أي احتمال لانتشار العدوى، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويل الخطة يتطلب 518 مليون دولار.

https://sarabic.ae/20260613/ارتفاع-حصيلة-وفيات-إيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-إلى-139-والإصابات-لـ710--1114324315.html

https://sarabic.ae/20260530/أطباء-بلا-حدود-تفشي-إيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-يتفاقم-بشكل-مقلق-1113900288.html

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