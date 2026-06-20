https://sarabic.ae/20260620/الاشتباه-بإصابة-بفيروس-إيبولا-في-إسرائيل-واستنفار-صحي-بمستشفى-رمبام-في-حيفا-1114537215.html
الاشتباه بإصابة بفيروس "إيبولا" في إسرائيل.. واستنفار صحي بمستشفى "رمبام" في حيفا
الاشتباه بإصابة بفيروس "إيبولا" في إسرائيل.. واستنفار صحي بمستشفى "رمبام" في حيفا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الاشتباه بإصابة شخص بفيروس "إيبولا"، بعد ظهور أعراض متوافقة مع المرض عليه، حيث جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا شمالي... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
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وفي أعقاب نقل المريض، نفذت فرق متخصصة عمليات تطهير وتعقيم واسعة داخل المستشفى، شملت أرضيات ومرافق عدة، خلال ساعات الليل، في إطار التدابير الوقائية الهادفة إلى منع أي احتمال لانتشار العدوى، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويل الخطة يتطلب 518 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20260613/ارتفاع-حصيلة-وفيات-إيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-إلى-139-والإصابات-لـ710--1114324315.html
https://sarabic.ae/20260530/أطباء-بلا-حدود-تفشي-إيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-يتفاقم-بشكل-مقلق-1113900288.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أفريقيا, الصحة, منظمة الصحة العالمية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أفريقيا, الصحة, منظمة الصحة العالمية
الاشتباه بإصابة بفيروس "إيبولا" في إسرائيل.. واستنفار صحي بمستشفى "رمبام" في حيفا
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الاشتباه بإصابة شخص بفيروس "إيبولا"، بعد ظهور أعراض متوافقة مع المرض عليه، حيث جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا شمالي البلاد، ووضعه في منطقة العزل المخصصة للحالات المعدية، وسط إجراءات احترازية مشددة.
وفي أعقاب نقل المريض، نفذت فرق متخصصة عمليات تطهير وتعقيم واسعة داخل المستشفى، شملت أرضيات ومرافق عدة، خلال ساعات الليل، في إطار التدابير الوقائية الهادفة إلى منع أي احتمال لانتشار العدوى
، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 مايو/ أيار الماضي، أن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل "حالة طوارئ"، مُشيرةً إلى أنه يشكل "خطرًا" على دول أخرى. وتُقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليميًا بأنه "مرتفع".
وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا
).
ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويل الخطة يتطلب 518 مليون دولار.