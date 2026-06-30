الحركة الشعبية السودانية لـ"سبوتنيك": انتخابات جنوب السودان قد تتأجل مرة أخرى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما التهديد الذي يراه الحوثي من تمركز إسرائيل بـ"أرض الصومال"؟
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا و الجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
09:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
09:30 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
10:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:22 GMT
9 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
16:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: آيزنكوت ليس أقل دموية من نتنياهو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260630/الحركة-الشعبية-السودانية-لـسبوتنيك-انتخابات-جنوب-السودان-قد-تتأجل-مرة-أخرى-1114847840.html
الحركة الشعبية السودانية لـ"سبوتنيك": انتخابات جنوب السودان قد تتأجل مرة أخرى
الحركة الشعبية السودانية لـ"سبوتنيك": انتخابات جنوب السودان قد تتأجل مرة أخرى
سبوتنيك عربي
أكد رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، الدكتور محمد مصطفى، أن الانتخابات العامة في جنوب السودان، التي تم تحديدها نهاية العام الجاري، قد تتأجل في اللحظات... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T19:11+0000
2026-06-30T19:11+0000
العالم
حصري
أخبار السودان اليوم
أخبار جنوب السودان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102261/38/1022613830_0:163:4259:2559_1920x0_80_0_0_44e3b09758f08634af00da544e334e52.jpg
وقال مصطفى، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "في الحقيقة، قد تم بالفعل تحديد تاريخ الانتخابات العامة في دولة جنوب السودان، والذي يوافق يوم 22 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، ونظرًا لقربي من صناعة القرار في جوبا، فإن الرئيس سلفاكير، رغم الأزمات والتحديات الكبيرة، يتميز بالحكمة ويقدر الأوضاع بدرجة تؤهله لاتخاذ الموقف الذي يخدم دولته وشعبه".وأشار رئيس الحركة الشعبية إلى أن الانتخابات هي استحقاقات دستورية تنفذها الحكومات لمصلحة الشعوب، لممارسة حقوقها السياسية وحرياتها المدنية، ويختار فيها الشعب من يراه مناسبًا لقيادة دولته في المرحلة التالية.وأوضح مصطفى: "أنه في أي دولة يمثل السلام أهم مدخل لإقامة الديمقراطية واستدامتها عبر التداول السلمي للسلطة، والآن أرى أن هناك جهات إقليمية ودولية تطالب حكومة دولة جنوب السودان بمعالجة بعض المشكلات التي قد تعرقل نزاهة الانتخابات وتؤثر في نتائجها، وهناك أصوات داخلية أيضًا تطالب بتنفيذ بعض استحقاقات السلام، ليكون الطريق ممهدًا لإقامة انتخابات حرة ونزيهة، ونحن كذلك نتمنى أن تكون دولتنا الثانية آمنة ومستقرة، ويعيش شعبها العظيم أوضاعًا سياسية واقتصادية مستقرة".أعلن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية، أبينيغو أكوك كاكول، في جوبا، أن "الانتخابات ستعقد في 22 كانون الأول/ديسمبر"، مشيرًا إلى "التحديات المتعددة التي تواجه" مؤسسته.ودعا كاكول الحكومة إلى سد "الثغرات القانونية القائمة"، وتوفير الأموال اللازمة للسماح للجنة بتنظيم الانتخابات "خلال الأشهر المتبقية" من العام.وتطرق أبينيغو أكوك كاكول إلى مسألة الأمن ضمن التحديات التي ذكرها، إذ تشهد مناطق عدة، منذ أشهر، مواجهات بين الجيش الموالي للرئيس سلفا كير ومجموعات داعمة لرياك مشار، الذي أُقيل من منصب نائب الرئيس واتُّهم بجرائم ضد الإنسانية، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في عام 2025.ورغم اتفاقيات السلام السابقة، وخاصة اتفاقية 2014، برعاية "الإيقاد" والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلا أن تنصل الأطراف من التزاماتها أعاد البلاد مرارًا إلى مربع العنف.
https://sarabic.ae/20260213/مجلس-الأمن-الدولي-يحذر-من-تصاعد-العنف-في-جنوب-السودان-1110346253.html
أخبار جنوب السودان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102261/38/1022613830_315:0:3944:2722_1920x0_80_0_0_b1cdca49b3b485ea0af78ea8135e019a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, حصري, أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, العالم العربي
العالم, حصري, أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, العالم العربي

الحركة الشعبية السودانية لـ"سبوتنيك": انتخابات جنوب السودان قد تتأجل مرة أخرى

19:11 GMT 30.06.2026
© AP Photo / Justin Lynchجيش جنوب السودان
جيش جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Justin Lynch
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، الدكتور محمد مصطفى، أن الانتخابات العامة في جنوب السودان، التي تم تحديدها نهاية العام الجاري، قد تتأجل في اللحظات الأخيرة.
وقال مصطفى، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "في الحقيقة، قد تم بالفعل تحديد تاريخ الانتخابات العامة في دولة جنوب السودان، والذي يوافق يوم 22 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، ونظرًا لقربي من صناعة القرار في جوبا، فإن الرئيس سلفاكير، رغم الأزمات والتحديات الكبيرة، يتميز بالحكمة ويقدر الأوضاع بدرجة تؤهله لاتخاذ الموقف الذي يخدم دولته وشعبه".
وتوقع مصطفى أن يتم التأجيل في اللحظات الأخيرة، وقد يحدث اختراق قوي في جدار الأزمة، ويحدث تقدم كبير في ملف سلام جنوب السودان.
وأشار رئيس الحركة الشعبية إلى أن الانتخابات هي استحقاقات دستورية تنفذها الحكومات لمصلحة الشعوب، لممارسة حقوقها السياسية وحرياتها المدنية، ويختار فيها الشعب من يراه مناسبًا لقيادة دولته في المرحلة التالية.
وأوضح مصطفى: "أنه في أي دولة يمثل السلام أهم مدخل لإقامة الديمقراطية واستدامتها عبر التداول السلمي للسلطة، والآن أرى أن هناك جهات إقليمية ودولية تطالب حكومة دولة جنوب السودان بمعالجة بعض المشكلات التي قد تعرقل نزاهة الانتخابات وتؤثر في نتائجها، وهناك أصوات داخلية أيضًا تطالب بتنفيذ بعض استحقاقات السلام، ليكون الطريق ممهدًا لإقامة انتخابات حرة ونزيهة، ونحن كذلك نتمنى أن تكون دولتنا الثانية آمنة ومستقرة، ويعيش شعبها العظيم أوضاعًا سياسية واقتصادية مستقرة".
مسلحون في جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
مجلس الأمن الدولي يحذر من تصاعد العنف في جنوب السودان
13 فبراير, 23:59 GMT
أعلن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية، أبينيغو أكوك كاكول، في جوبا، أن "الانتخابات ستعقد في 22 كانون الأول/ديسمبر"، مشيرًا إلى "التحديات المتعددة التي تواجه" مؤسسته.
ودعا كاكول الحكومة إلى سد "الثغرات القانونية القائمة"، وتوفير الأموال اللازمة للسماح للجنة بتنظيم الانتخابات "خلال الأشهر المتبقية" من العام.

وأكد أن "الإرادة السياسية لا تعتمد على اللجنة، بل على الحكومة"، معتبرًا أنه من الممكن إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وتشكيل لوائح انتخابية في مهل قصيرة، مشيرا إلى أن 21 مليون دولار متوفرة حاليًا لهذا الاستحقاق، والذي يتطلب تنظيمه 250 مليون دولار.

وتطرق أبينيغو أكوك كاكول إلى مسألة الأمن ضمن التحديات التي ذكرها، إذ تشهد مناطق عدة، منذ أشهر، مواجهات بين الجيش الموالي للرئيس سلفا كير ومجموعات داعمة لرياك مشار، الذي أُقيل من منصب نائب الرئيس واتُّهم بجرائم ضد الإنسانية، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في عام 2025.
ورغم اتفاقيات السلام السابقة، وخاصة اتفاقية 2014، برعاية "الإيقاد" والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلا أن تنصل الأطراف من التزاماتها أعاد البلاد مرارًا إلى مربع العنف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала