https://sarabic.ae/20260630/الحركة-الشعبية-السودانية-لـسبوتنيك-انتخابات-جنوب-السودان-قد-تتأجل-مرة-أخرى-1114847840.html

الحركة الشعبية السودانية لـ"سبوتنيك": انتخابات جنوب السودان قد تتأجل مرة أخرى

الحركة الشعبية السودانية لـ"سبوتنيك": انتخابات جنوب السودان قد تتأجل مرة أخرى

سبوتنيك عربي

أكد رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، الدكتور محمد مصطفى، أن الانتخابات العامة في جنوب السودان، التي تم تحديدها نهاية العام الجاري، قد تتأجل في اللحظات... 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T19:11+0000

2026-06-30T19:11+0000

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وقال مصطفى، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "في الحقيقة، قد تم بالفعل تحديد تاريخ الانتخابات العامة في دولة جنوب السودان، والذي يوافق يوم 22 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، ونظرًا لقربي من صناعة القرار في جوبا، فإن الرئيس سلفاكير، رغم الأزمات والتحديات الكبيرة، يتميز بالحكمة ويقدر الأوضاع بدرجة تؤهله لاتخاذ الموقف الذي يخدم دولته وشعبه".وأشار رئيس الحركة الشعبية إلى أن الانتخابات هي استحقاقات دستورية تنفذها الحكومات لمصلحة الشعوب، لممارسة حقوقها السياسية وحرياتها المدنية، ويختار فيها الشعب من يراه مناسبًا لقيادة دولته في المرحلة التالية.وأوضح مصطفى: "أنه في أي دولة يمثل السلام أهم مدخل لإقامة الديمقراطية واستدامتها عبر التداول السلمي للسلطة، والآن أرى أن هناك جهات إقليمية ودولية تطالب حكومة دولة جنوب السودان بمعالجة بعض المشكلات التي قد تعرقل نزاهة الانتخابات وتؤثر في نتائجها، وهناك أصوات داخلية أيضًا تطالب بتنفيذ بعض استحقاقات السلام، ليكون الطريق ممهدًا لإقامة انتخابات حرة ونزيهة، ونحن كذلك نتمنى أن تكون دولتنا الثانية آمنة ومستقرة، ويعيش شعبها العظيم أوضاعًا سياسية واقتصادية مستقرة".أعلن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية، أبينيغو أكوك كاكول، في جوبا، أن "الانتخابات ستعقد في 22 كانون الأول/ديسمبر"، مشيرًا إلى "التحديات المتعددة التي تواجه" مؤسسته.ودعا كاكول الحكومة إلى سد "الثغرات القانونية القائمة"، وتوفير الأموال اللازمة للسماح للجنة بتنظيم الانتخابات "خلال الأشهر المتبقية" من العام.وتطرق أبينيغو أكوك كاكول إلى مسألة الأمن ضمن التحديات التي ذكرها، إذ تشهد مناطق عدة، منذ أشهر، مواجهات بين الجيش الموالي للرئيس سلفا كير ومجموعات داعمة لرياك مشار، الذي أُقيل من منصب نائب الرئيس واتُّهم بجرائم ضد الإنسانية، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في عام 2025.ورغم اتفاقيات السلام السابقة، وخاصة اتفاقية 2014، برعاية "الإيقاد" والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلا أن تنصل الأطراف من التزاماتها أعاد البلاد مرارًا إلى مربع العنف.

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