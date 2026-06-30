https://sarabic.ae/20260630/برلماني-مصري-ثورة-30-يونيو-أنقذت-الدولة-من-الانقسام-ورسخت-أسس-الجمهورية-الجديدة-1114837760.html

برلماني مصري: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة من الانقسام ورسخت أسس الجمهورية الجديدة

برلماني مصري: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة من الانقسام ورسخت أسس الجمهورية الجديدة

سبوتنيك عربي

أكد عضو مجلس النواب المصري عمرو درويش، أن ثورة 30 يونيو/ حزيران عام 2013، مثّلت محطة فارقة واستثنائية في التاريخ السياسي والاجتماعي لمصر. 30.06.2026, سبوتنيك عربي

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وأوضح درويش أن "تلك المحطة جاءت بعدما خرج ملايين المصريين في مشهد غير مسبوق جسّد وحدة الإرادة الشعبية لإنهاء مرحلة اتسمت بالطائفية والتشدد، والانطلاق نحو بناء جمهورية جديدة تقوم على التماسك الوطني".وقال درويش، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، إن "الفترة بين عامي 2011 و2013، شهدت حالة من الانقسام والصراع الداخلي، إلا أن المصريين حسموا موقفهم في 30 يونيو، برفض حكم الجماعة الواحدة، واستعادة الدولة عبر توافق وطني بين الشعب والقوات المسلحة"، معتبرًا أن تلك اللحظة مثّلت نقطة تحول أعادت مصر إلى مسارها الوطني.وأشار البرلماني المصري إلى أن "الدولة واجهت عقب الثورة اختبارًا بالغ الصعوبة، تمثل في موجة غير مسبوقة من الإرهاب في سيناء ومحاولات لنشر الفوضى، إلا أن تلاحم الشعب مع القوات المسلحة والشرطة مكّن مصر من تجاوز تلك المرحلة واستعادة الأمن والاستقرار".وذكر أن البرلمان الحالي يواصل دعم جهود الدولة الاقتصادية عبر تشريعات تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.وأكد درويش أن "السنوات الماضية شهدت تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات البنية التحتية والزراعة والنقل، من بينها مشروع الدلتا الجديدة، ومحطات تحلية المياه والقطار الكهربائي والمونوريل ومبادرة "حياة كريمة"، مشددًا أن "هذه المشروعات تمثل قاعدة للتنمية الشاملة، وتحتاج إلى مزيد من التوسع بما يواكب تطلعات المصريين".

https://sarabic.ae/20230630/السفارة-الروسية-في-القاهرة-ثورة-30-يونيو-حدث-جوهري-أثبت-للعالم-أجمع-أنه-لا-يمكن-كسر-إرادة-المصريين-1078633437.html

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