https://sarabic.ae/20260630/صور-ساحرة-لـقمر-الفراولة-النادر-حول-العالم--1114833624.html
صور ساحرة لـ"قمر الفراولة" النادر حول العالم
صور ساحرة لـ"قمر الفراولة" النادر حول العالم
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المميزة للقمر في مرحلة البدر، المعروف أيضًا باسم "قمر الفراولة" النادر، وهو... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T10:17+0000
2026-06-30T10:17+0000
2026-06-30T10:17+0000
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фото, القمر, صور
صور ساحرة لـ"قمر الفراولة" النادر حول العالم
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المميزة للقمر في مرحلة البدر، المعروف أيضًا باسم "قمر الفراولة" النادر، وهو يزيّن سماء عواصم عالمية.
© AP Photo / Charlie Riedel
لقطة ساحرة لـ"قمر الفراولة"، الذي ظهر خلف أبراج مركز مؤتمرات مدينة كانساس سيتي في ولاية ميسوري الأمريكية
لقطة ساحرة لـ"قمر الفراولة"، الذي ظهر خلف أبراج مركز مؤتمرات مدينة كانساس سيتي في ولاية ميسوري الأمريكية
© REUTERS Bassam Masoud
صورة بعيدة للقمر الذي ظهر في سماء العاصمة القطرية الدوحة
صورة بعيدة للقمر الذي ظهر في سماء العاصمة القطرية الدوحة
© REUTERS Amr Abdallah Dalsh
القمر المكتمل المضيء يظهر فوق صليب كنيسة القديس أنطونيوس، في سماء العاصمة المصرية القاهرة
القمر المكتمل المضيء يظهر فوق صليب كنيسة القديس أنطونيوس، في سماء العاصمة المصرية القاهرة
© AP Photo / Michael Probst
"قمر الفراولة" يظهر في السماء بين الأشجار على جانبي الطريق خلف محطة مترو الأنفاق في فرانكفورت، ألمانيا
"قمر الفراولة" يظهر في السماء بين الأشجار على جانبي الطريق خلف محطة مترو الأنفاق في فرانكفورت، ألمانيا
© AP Photo / Matilde Campodonico
لقطة ساحرة لأول ظهور للقمر في سماء مونتيفيديو، أوروغواي، حيث تظهر الطيور في السماء تحلق فوق الأبنية السكنية
لقطة ساحرة لأول ظهور للقمر في سماء مونتيفيديو، أوروغواي، حيث تظهر الطيور في السماء تحلق فوق الأبنية السكنية
© AP Photo / Julio Cortez
القمر يظهر خلف كرة قدم كبيرة تعلو محطة وقود احتفالا ببطولة كأس العالم لكرة القدم في أرلينغتون، تكساس.
القمر يظهر خلف كرة قدم كبيرة تعلو محطة وقود احتفالا ببطولة كأس العالم لكرة القدم في أرلينغتون، تكساس.