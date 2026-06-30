صور ساحرة لـ"قمر الفراولة" النادر حول العالم

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مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
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البرنامج المسائي
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الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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بلا قيود
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما التهديد الذي يراه الحوثي من تمركز إسرائيل بـ"أرض الصومال"؟
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا و الجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
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29 د
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الحدث من سبوتنيك
خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
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مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
09:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
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الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
10:00 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
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عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
16:03 GMT
8 د
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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https://sarabic.ae/20260630/صور-ساحرة-لـقمر-الفراولة-النادر-حول-العالم--1114833624.html
صور ساحرة لـ"قمر الفراولة" النادر حول العالم
صور ساحرة لـ"قمر الفراولة" النادر حول العالم
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المميزة للقمر في مرحلة البدر، المعروف أيضًا باسم "قمر الفراولة" النادر، وهو... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, القمر, صور
фото, القمر, صور

صور ساحرة لـ"قمر الفراولة" النادر حول العالم

10:17 GMT 30.06.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المميزة للقمر في مرحلة البدر، المعروف أيضًا باسم "قمر الفراولة" النادر، وهو يزيّن سماء عواصم عالمية.
© AP Photo / Charlie Riedel

لقطة ساحرة لـ"قمر الفراولة"، الذي ظهر خلف أبراج مركز مؤتمرات مدينة كانساس سيتي في ولاية ميسوري الأمريكية

لقطة ساحرة لـ&quot;قمر الفراولة&quot;، الذي ظهر خلف أبراج مركز مؤتمرات مدينة كانساس سيتي في ولاية ميسوري الأمريكية - سبوتنيك عربي
1/6
© AP Photo / Charlie Riedel

لقطة ساحرة لـ"قمر الفراولة"، الذي ظهر خلف أبراج مركز مؤتمرات مدينة كانساس سيتي في ولاية ميسوري الأمريكية

© REUTERS Bassam Masoud

صورة بعيدة للقمر الذي ظهر في سماء العاصمة القطرية الدوحة

صورة بعيدة للقمر الذي ظهر في سماء العاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي
2/6
© REUTERS Bassam Masoud

صورة بعيدة للقمر الذي ظهر في سماء العاصمة القطرية الدوحة

© REUTERS Amr Abdallah Dalsh

القمر المكتمل المضيء يظهر فوق صليب كنيسة القديس أنطونيوس، في سماء العاصمة المصرية القاهرة

القمر المكتمل المضيء يظهر فوق صليب كنيسة القديس أنطونيوس، في سماء العاصمة المصرية القاهرة - سبوتنيك عربي
3/6
© REUTERS Amr Abdallah Dalsh

القمر المكتمل المضيء يظهر فوق صليب كنيسة القديس أنطونيوس، في سماء العاصمة المصرية القاهرة

© AP Photo / Michael Probst

"قمر الفراولة" يظهر في السماء بين الأشجار على جانبي الطريق خلف محطة مترو الأنفاق في فرانكفورت، ألمانيا

&quot;قمر الفراولة&quot; يظهر في السماء بين الأشجار على جانبي الطريق خلف محطة مترو الأنفاق في فرانكفورت، ألمانيا - سبوتنيك عربي
4/6
© AP Photo / Michael Probst

"قمر الفراولة" يظهر في السماء بين الأشجار على جانبي الطريق خلف محطة مترو الأنفاق في فرانكفورت، ألمانيا

© AP Photo / Matilde Campodonico

لقطة ساحرة لأول ظهور للقمر في سماء مونتيفيديو، أوروغواي، حيث تظهر الطيور في السماء تحلق فوق الأبنية السكنية

لقطة ساحرة لأول ظهور للقمر في سماء مونتيفيديو، أوروغواي، حيث تظهر الطيور في السماء تحلق فوق الأبنية السكنية - سبوتنيك عربي
5/6
© AP Photo / Matilde Campodonico

لقطة ساحرة لأول ظهور للقمر في سماء مونتيفيديو، أوروغواي، حيث تظهر الطيور في السماء تحلق فوق الأبنية السكنية

© AP Photo / Julio Cortez

القمر يظهر خلف كرة قدم كبيرة تعلو محطة وقود احتفالا ببطولة كأس العالم لكرة القدم في أرلينغتون، تكساس.

القمر يظهر خلف كرة قدم كبيرة تعلو محطة وقود احتفالا ببطولة كأس العالم لكرة القدم في أرلينغتون، تكساس. - سبوتنيك عربي
6/6
© AP Photo / Julio Cortez

القمر يظهر خلف كرة قدم كبيرة تعلو محطة وقود احتفالا ببطولة كأس العالم لكرة القدم في أرلينغتون، تكساس.

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