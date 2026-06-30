https://sarabic.ae/20260630/لافروف-روسيا-تخطط-لفتح-بعثات-دبلوماسية-جديدة-في-4-دول-أفريقية-1114836654.html
لافروف: روسيا تخطط لفتح بعثات دبلوماسية جديدة لها في 4 دول أفريقية
لافروف: روسيا تخطط لفتح بعثات دبلوماسية جديدة لها في 4 دول أفريقية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتزم افتتاح بعثات دبلوماسية في غامبيا وليبيريا وتوغو وجزر القمر. 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T11:42+0000
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وقال لافروف، خلال اجتماع مجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: "سيسهم توسيع الوجود الدبلوماسي الروسي في القارة الأفريقية في تطوير علاقاتنا مع الدول الأفريقية".وأشار إلى أن "سفارات روسيا افتُتحت، العام الماضي، في النيجر وسيراليون وجنوب السودان".كما أكد الوزير أن "من بين أولويات روسيا، غير المشروطة، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع أفريقيا على نحو نوعي".وتابع لافروف: "تجاوز حجم التبادل التجاري الروسي مع دول القارة 27 مليار دولار العام الماضي. وهو ينمو بوتيرة سريعة. ولكن بالطبع، لا يزال هناك مجال للتحسين من حيث القيمة المطلقة، وسنواصل استغلال جميع الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في هذا المجال".يذكر أن روسيا تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية عبر توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، والمساهمة في مشاريع البنية التحتية والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.
https://sarabic.ae/20260628/كيف-قادت-مصر-والمغرب-قطاع-إنتاج-الهيدروجين-النظيف-في-أفريقيا؟-1114783930.html
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روسيا, أفريقيا, العالم
لافروف: روسيا تخطط لفتح بعثات دبلوماسية جديدة لها في 4 دول أفريقية
11:42 GMT 30.06.2026 (تم التحديث: 12:13 GMT 30.06.2026)
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتزم افتتاح بعثات دبلوماسية في غامبيا وليبيريا وتوغو وجزر القمر.
وقال لافروف، خلال اجتماع مجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: "سيسهم توسيع الوجود الدبلوماسي الروسي في القارة الأفريقية في تطوير علاقاتنا مع الدول الأفريقية".
وأشار إلى أن "سفارات روسيا افتُتحت، العام الماضي، في النيجر وسيراليون وجنوب السودان".
وأوضح وزير الخارجية الروسي أن "الافتتاح التالي للبعثات الدبلوماسية سيكون في غامبيا وليبيريا وتوغو وجزر القمر".
كما أكد الوزير أن "من بين أولويات روسيا، غير المشروطة، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع أفريقيا على نحو نوعي".
وتابع لافروف: "تجاوز حجم التبادل التجاري الروسي مع دول القارة 27 مليار دولار العام الماضي. وهو ينمو بوتيرة سريعة. ولكن بالطبع، لا يزال هناك مجال للتحسين من حيث القيمة المطلقة، وسنواصل استغلال جميع الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في هذا المجال".
يذكر أن روسيا تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية عبر توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، والمساهمة في مشاريع البنية التحتية والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.