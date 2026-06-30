لافروف: روسيا تخطط لفتح بعثات دبلوماسية جديدة لها في 4 دول أفريقية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما التهديد الذي يراه الحوثي من تمركز إسرائيل بـ"أرض الصومال"؟
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا و الجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
09:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
09:30 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
10:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:22 GMT
9 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
16:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260630/لافروف-روسيا-تخطط-لفتح-بعثات-دبلوماسية-جديدة-في-4-دول-أفريقية-1114836654.html
لافروف: روسيا تخطط لفتح بعثات دبلوماسية جديدة لها في 4 دول أفريقية
لافروف: روسيا تخطط لفتح بعثات دبلوماسية جديدة لها في 4 دول أفريقية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتزم افتتاح بعثات دبلوماسية في غامبيا وليبيريا وتوغو وجزر القمر. 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T11:42+0000
2026-06-30T12:13+0000
روسيا
أفريقيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/08/1114163031_0:68:3213:1875_1920x0_80_0_0_fe4381d041182e65249c85f791f71dd1.jpg
وقال لافروف، خلال اجتماع مجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: "سيسهم توسيع الوجود الدبلوماسي الروسي في القارة الأفريقية في تطوير علاقاتنا مع الدول الأفريقية".وأشار إلى أن "سفارات روسيا افتُتحت، العام الماضي، في النيجر وسيراليون وجنوب السودان".كما أكد الوزير أن "من بين أولويات روسيا، غير المشروطة، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع أفريقيا على نحو نوعي".وتابع لافروف: "تجاوز حجم التبادل التجاري الروسي مع دول القارة 27 مليار دولار العام الماضي. وهو ينمو بوتيرة سريعة. ولكن بالطبع، لا يزال هناك مجال للتحسين من حيث القيمة المطلقة، وسنواصل استغلال جميع الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في هذا المجال".يذكر أن روسيا تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية عبر توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، والمساهمة في مشاريع البنية التحتية والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.
https://sarabic.ae/20260628/كيف-قادت-مصر-والمغرب-قطاع-إنتاج-الهيدروجين-النظيف-في-أفريقيا؟-1114783930.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/08/1114163031_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_8f03bb0f4e787b3981aa796203216178.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أفريقيا, العالم
روسيا, أفريقيا, العالم

لافروف: روسيا تخطط لفتح بعثات دبلوماسية جديدة لها في 4 دول أفريقية

11:42 GMT 30.06.2026 (تم التحديث: 12:13 GMT 30.06.2026)
© Sputnik . Kristina Solovyova / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Sputnik . Kristina Solovyova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتزم افتتاح بعثات دبلوماسية في غامبيا وليبيريا وتوغو وجزر القمر.
وقال لافروف، خلال اجتماع مجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: "سيسهم توسيع الوجود الدبلوماسي الروسي في القارة الأفريقية في تطوير علاقاتنا مع الدول الأفريقية".
وأشار إلى أن "سفارات روسيا افتُتحت، العام الماضي، في النيجر وسيراليون وجنوب السودان".
وأوضح وزير الخارجية الروسي أن "الافتتاح التالي للبعثات الدبلوماسية سيكون في غامبيا وليبيريا وتوغو وجزر القمر".
كما أكد الوزير أن "من بين أولويات روسيا، غير المشروطة، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع أفريقيا على نحو نوعي".
وتابع لافروف: "تجاوز حجم التبادل التجاري الروسي مع دول القارة 27 مليار دولار العام الماضي. وهو ينمو بوتيرة سريعة. ولكن بالطبع، لا يزال هناك مجال للتحسين من حيث القيمة المطلقة، وسنواصل استغلال جميع الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في هذا المجال".
الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
كيف قادت مصر والمغرب قطاع إنتاج الهيدروجين النظيف في أفريقيا؟
28 يونيو, 14:55 GMT
يذكر أن روسيا تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية عبر توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، والمساهمة في مشاريع البنية التحتية والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала