https://sarabic.ae/20260630/موسكو-أوروبا-قد-تفجر-صراعًا-مع-روسيا-قبل-عام-2030-1114828438.html

موسكو: أوروبا قد تفجر صراعًا مع روسيا قبل عام 2030

موسكو: أوروبا قد تفجر صراعًا مع روسيا قبل عام 2030

سبوتنيك عربي

صرح ممثل روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دميتري بوليانسكي، بأن خطر انجرار أوروبا إلى صراع مع روسيا قد ينشأ قبل عام 2030. 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T02:35+0000

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2026-06-30T02:55+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال بوليانسكي في مقابلة مع "سبوتنيك" إن المشكلة الآن لا تكمن فقط في أن أوروبا تشهد استعدادات هادفة للحرب وعسكرة نشطة؛ حيث إن الرواية التي تتحدث عما يُزعم أنها روسيا عدوانية، والخطط المنسوبة إليها، تُستخدم كذريعة لذلك.وأوضح بوليانسكي، ردًا على سؤال عما إذا كانت الدعوات المترددة في أوروبا للاستعداد لحرب مع روسيا بحلول عام 2030 هي وسيلة لزيادة الإنفاق العسكري أم أنها تعكس سيناريو حقيقيًا: "تكمن المشكلة أيضًا في انخفاض الحد المانع للاستفزازات المحتملة، والتي قد تجر أوروبا إلى الحرب في وقت أقرب بكثير، بغض النظر عما إذا كان شخص ما يريد ذلك أم لا".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد كتب في وقت سابق في مقاله المعنون "أوكرانيا، أوروبا والأمن العالمي"، والذي نُشر في مجلة "الحياة الدولية"، أن أوروبا تريد كسب الوقت بشتى الطرق للوصول إلى حالة "الاستعداد القتالي" لصراع مع روسيا بحلول عام 2030.

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