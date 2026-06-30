https://sarabic.ae/20260630/موسكو-أوروبا-قد-تفجر-صراعًا-مع-روسيا-قبل-عام-2030-1114828438.html
موسكو: أوروبا قد تفجر صراعًا مع روسيا قبل عام 2030
موسكو: أوروبا قد تفجر صراعًا مع روسيا قبل عام 2030
سبوتنيك عربي
صرح ممثل روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دميتري بوليانسكي، بأن خطر انجرار أوروبا إلى صراع مع روسيا قد ينشأ قبل عام 2030. 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T02:35+0000
2026-06-30T02:35+0000
2026-06-30T02:55+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال بوليانسكي في مقابلة مع "سبوتنيك" إن المشكلة الآن لا تكمن فقط في أن أوروبا تشهد استعدادات هادفة للحرب وعسكرة نشطة؛ حيث إن الرواية التي تتحدث عما يُزعم أنها روسيا عدوانية، والخطط المنسوبة إليها، تُستخدم كذريعة لذلك.وأوضح بوليانسكي، ردًا على سؤال عما إذا كانت الدعوات المترددة في أوروبا للاستعداد لحرب مع روسيا بحلول عام 2030 هي وسيلة لزيادة الإنفاق العسكري أم أنها تعكس سيناريو حقيقيًا: "تكمن المشكلة أيضًا في انخفاض الحد المانع للاستفزازات المحتملة، والتي قد تجر أوروبا إلى الحرب في وقت أقرب بكثير، بغض النظر عما إذا كان شخص ما يريد ذلك أم لا".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد كتب في وقت سابق في مقاله المعنون "أوكرانيا، أوروبا والأمن العالمي"، والذي نُشر في مجلة "الحياة الدولية"، أن أوروبا تريد كسب الوقت بشتى الطرق للوصول إلى حالة "الاستعداد القتالي" لصراع مع روسيا بحلول عام 2030.
https://sarabic.ae/20260629/المفوضية-الأوروبية-احتياطيات-الغاز-في-أوروبا-لا-تزال-دون-مستويات-ما-قبل-الأزمة-1114815484.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
موسكو: أوروبا قد تفجر صراعًا مع روسيا قبل عام 2030
02:35 GMT 30.06.2026 (تم التحديث: 02:55 GMT 30.06.2026)
صرح ممثل روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دميتري بوليانسكي، بأن خطر انجرار أوروبا إلى صراع مع روسيا قد ينشأ قبل عام 2030.
وقال بوليانسكي في مقابلة مع "سبوتنيك" إن المشكلة الآن لا تكمن فقط في أن أوروبا تشهد استعدادات هادفة للحرب وعسكرة نشطة؛ حيث إن الرواية التي تتحدث عما يُزعم أنها روسيا عدوانية، والخطط المنسوبة إليها، تُستخدم كذريعة لذلك.
وأوضح بوليانسكي، ردًا على سؤال عما إذا كانت الدعوات المترددة في أوروبا للاستعداد لحرب مع روسيا بحلول عام 2030 هي وسيلة لزيادة الإنفاق العسكري أم أنها تعكس سيناريو حقيقيًا: "تكمن المشكلة أيضًا في انخفاض الحد
المانع للاستفزازات المحتملة، والتي قد تجر أوروبا إلى الحرب في وقت أقرب بكثير، بغض النظر عما إذا كان شخص ما يريد ذلك أم لا".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد كتب في وقت سابق في مقاله المعنون "أوكرانيا، أوروبا والأمن العالمي"، والذي نُشر في مجلة "الحياة الدولية"، أن أوروبا تريد كسب الوقت بشتى الطرق للوصول إلى حالة "الاستعداد القتالي" لصراع مع روسيا بحلول عام 2030.