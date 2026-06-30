https://sarabic.ae/20260630/وزارة-الدفاع-البولندية-تلغي-صفقة-نقل-مقاتلات-ميغ-29-إلى-أوكرانيا-1114843337.html
وزارة الدفاع البولندية تلغي صفقة نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا
وزارة الدفاع البولندية تلغي صفقة نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت نائبة وزير الدفاع البولندي ماغدالينا سوبكوفياك تشرنيتسكايا، اليوم الثلاثاء، بأن ملف نقل طائرات "ميغ-29" من بولندا إلى أوكرانيا لم يعد قائماً. 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T14:47+0000
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2026-06-30T14:47+0000
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وقالت نائبة الوزير للصحفيين عقب انتهاء اجتماع الحكومة: "ما نتحدث عنه هو مسألة تبادل. طلب منا الجانب الأوكراني نقل طائرات ميغ. وكانت الشروط واضحة منذ البداية، وهي أننا نسلم طائرات ميغ مقابل طائرات مسيرة".وكان الجيش البولندي قد أعلن مراراً عن استعداده لتسليم ما تبقى لديه من طائرات "ميغ-29" مقابل الحصول على تقنيات الطائرات المسيرة التي تمتلكها أوكرانيا.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا. وأكد الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20260630/الجيش-الروسي-يستهدف-محطات-الكهرباء-التي-تستخدمها-القوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه---وزارة-الدفاع-1114842660.html
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روسيا, العالم, بولندا
وزارة الدفاع البولندية تلغي صفقة نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا
صرحت نائبة وزير الدفاع البولندي ماغدالينا سوبكوفياك تشرنيتسكايا، اليوم الثلاثاء، بأن ملف نقل طائرات "ميغ-29" من بولندا إلى أوكرانيا لم يعد قائماً.
وقالت نائبة الوزير للصحفيين عقب انتهاء اجتماع الحكومة: "ما نتحدث عنه هو مسألة تبادل. طلب منا الجانب الأوكراني نقل طائرات ميغ. وكانت الشروط واضحة منذ البداية، وهي أننا نسلم طائرات ميغ مقابل طائرات مسيرة".
وأضافت: "لم يتم هذا التبادل. كانت المسألة بسيطة: طائرات ميغ في اتجاه، وفي الاتجاه الآخر طائرات مسيرة. إذا لم يتم، فهذا يعني أن الموضوع قد انتهى".
وكان الجيش البولندي قد أعلن مراراً عن استعداده لتسليم ما تبقى لديه من طائرات "ميغ-29" مقابل الحصول على تقنيات الطائرات المسيرة التي تمتلكها أوكرانيا.
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وتصفها بأنها "لعب بالنار".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا. وأكد الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.