https://sarabic.ae/20260630/30-يونيو-محطة-فاصلة-في-التاريخ-المصري-الحديث-1114839928.html
30 يونيو... محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
30 يونيو... محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
سبوتنيك عربي
تعد ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران 2013، واحدة من أبرز المحطات في تاريخ مصر، إذ شهدت خروج أعداد كبيرة من المواطنين إلى الميادين في مختلف أنحاء البلاد، مطالبين... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
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2026-06-30T13:24+0000
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30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
سبوتنيك عربي
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
وجاءت هذه التحركات الشعبية في ظل حالة من الاستقطاب السياسي والتوتر المجتمعي، رافقتها أزمات اقتصادية وأمنية.ينظر المصريون إلى الثلاثين من يونيو باعتبارها ثورة شعبية، أنقذت البلاد من الفوضى وأعادت بناء مؤسسات الدولة، صحبها تطوير في كل المجالات الاقتصادية والصناعية، وبناء المدن وإنشاء الطرق والبنية التحتية، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل.ولفت إلى خروج المصريين في مشهد غير مسبوق من الاتحاد والإرادة الشعبية لإنهاء حقبة حكم رسخت للطائفية والتشدد والتطرف، وبناء جمهورية جديدة قائمة على التماسك الوطني.وأوضح درويش لـ "سبوتنيك" أن المصريين قرروا في 30 يونيو أن يقولوا "لا" لحكم الجماعة الواحدة، وأن يعيدوا الدولة إلى أبنائها عبر توافق بين الشعب والقوات المسلحة".وأشار إلى أن مصر واجهت النسخة الأكثر تطورا من المشروع التكفيري، الذي لم يقتصر على جماعة الإخوان وحدها، بل شمل تحالفا واسعا مع تنظيم القاعدة الإرهابي وغيره من التنظيمات العابرة للحدود.
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نوران عطالله
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سبوتنيك عربي
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نوران عطالله
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ملفات ساخنة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
ملفات ساخنة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
30 يونيو... محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
تعد ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران 2013، واحدة من أبرز المحطات في تاريخ مصر، إذ شهدت خروج أعداد كبيرة من المواطنين إلى الميادين في مختلف أنحاء البلاد، مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإنهاء حكم جماعة الإخوان.
وجاءت هذه التحركات الشعبية في ظل حالة من الاستقطاب السياسي والتوتر المجتمعي، رافقتها أزمات اقتصادية وأمنية.
ينظر المصريون إلى الثلاثين من يونيو باعتبارها ثورة شعبية
، أنقذت البلاد من الفوضى وأعادت بناء مؤسسات الدولة، صحبها تطوير في كل المجالات الاقتصادية والصناعية، وبناء المدن وإنشاء الطرق والبنية التحتية، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل.
في هذا الملف، قال عضو مجلس النواب المصري، عمرو درويش، إن ثورة 30 يونيو مثلت حالة فريدة في التاريخ السياسي والاجتماعي المصري.
ولفت إلى خروج المصريين في مشهد غير مسبوق من الاتحاد والإرادة الشعبية لإنهاء حقبة حكم رسخت للطائفية والتشدد والتطرف، وبناء جمهورية جديدة قائمة على التماسك الوطني.
وأوضح درويش لـ "سبوتنيك
" أن المصريين قرروا في 30 يونيو أن يقولوا "لا" لحكم الجماعة الواحدة، وأن يعيدوا الدولة إلى أبنائها عبر توافق بين الشعب والقوات المسلحة".
ويرى الكاتب الصحفي، هشام النجار، أن المشهد السياسي في المنطقة العربية بعد عام 2010، لم يكن مجرد مواجهة تقليدية بين الحكومات وتنظيمات مسلحة محلية محدودة، بل تحول إلى صراع معقد يتجاوز الحدود الوطنية، تقوده أجهزة استخبارات خارجية بتمويل ضخم ومشاريع تفكيكية تستهدف إعادة رسم خريطة المنطقة.
وأشار إلى أن مصر
واجهت النسخة الأكثر تطورا من المشروع التكفيري، الذي لم يقتصر على جماعة الإخوان وحدها، بل شمل تحالفا واسعا مع تنظيم القاعدة الإرهابي وغيره من التنظيمات العابرة للحدود.