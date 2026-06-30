30 يونيو... محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما التهديد الذي يراه الحوثي من تمركز إسرائيل بـ"أرض الصومال"؟
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا و الجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
09:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
09:30 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
10:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:22 GMT
9 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
16:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: آيزنكوت ليس أقل دموية من نتنياهو
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260630/30-يونيو-محطة-فاصلة-في-التاريخ-المصري-الحديث-1114839928.html
30 يونيو... محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
30 يونيو... محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
سبوتنيك عربي
تعد ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران 2013، واحدة من أبرز المحطات في تاريخ مصر، إذ شهدت خروج أعداد كبيرة من المواطنين إلى الميادين في مختلف أنحاء البلاد، مطالبين... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T13:24+0000
2026-06-30T13:24+0000
راديو
ملفات ساخنة
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1e/1114839466_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_5a47e65a4b00fe03216ad88b1bd92570.png
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
سبوتنيك عربي
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
وجاءت هذه التحركات الشعبية في ظل حالة من الاستقطاب السياسي والتوتر المجتمعي، رافقتها أزمات اقتصادية وأمنية.ينظر المصريون إلى الثلاثين من يونيو باعتبارها ثورة شعبية، أنقذت البلاد من الفوضى وأعادت بناء مؤسسات الدولة، صحبها تطوير في كل المجالات الاقتصادية والصناعية، وبناء المدن وإنشاء الطرق والبنية التحتية، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل.ولفت إلى خروج المصريين في مشهد غير مسبوق من الاتحاد والإرادة الشعبية لإنهاء حقبة حكم رسخت للطائفية والتشدد والتطرف، وبناء جمهورية جديدة قائمة على التماسك الوطني.وأوضح درويش لـ "سبوتنيك" أن المصريين قرروا في 30 يونيو أن يقولوا "لا" لحكم الجماعة الواحدة، وأن يعيدوا الدولة إلى أبنائها عبر توافق بين الشعب والقوات المسلحة".وأشار إلى أن مصر واجهت النسخة الأكثر تطورا من المشروع التكفيري، الذي لم يقتصر على جماعة الإخوان وحدها، بل شمل تحالفا واسعا مع تنظيم القاعدة الإرهابي وغيره من التنظيمات العابرة للحدود.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1e/1114839466_102:0:1035:700_1920x0_80_0_0_d1012a714e3905ba6c23ce631147ab2e.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملفات ساخنة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
ملفات ساخنة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио

30 يونيو... محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث

13:24 GMT 30.06.2026
راديو
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
تعد ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران 2013، واحدة من أبرز المحطات في تاريخ مصر، إذ شهدت خروج أعداد كبيرة من المواطنين إلى الميادين في مختلف أنحاء البلاد، مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإنهاء حكم جماعة الإخوان.
وجاءت هذه التحركات الشعبية في ظل حالة من الاستقطاب السياسي والتوتر المجتمعي، رافقتها أزمات اقتصادية وأمنية.
ينظر المصريون إلى الثلاثين من يونيو باعتبارها ثورة شعبية، أنقذت البلاد من الفوضى وأعادت بناء مؤسسات الدولة، صحبها تطوير في كل المجالات الاقتصادية والصناعية، وبناء المدن وإنشاء الطرق والبنية التحتية، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل.
في هذا الملف، قال عضو مجلس النواب المصري، عمرو درويش، إن ثورة 30 يونيو مثلت حالة فريدة في التاريخ السياسي والاجتماعي المصري.
ولفت إلى خروج المصريين في مشهد غير مسبوق من الاتحاد والإرادة الشعبية لإنهاء حقبة حكم رسخت للطائفية والتشدد والتطرف، وبناء جمهورية جديدة قائمة على التماسك الوطني.
وأوضح درويش لـ "سبوتنيك" أن المصريين قرروا في 30 يونيو أن يقولوا "لا" لحكم الجماعة الواحدة، وأن يعيدوا الدولة إلى أبنائها عبر توافق بين الشعب والقوات المسلحة".

ويرى الكاتب الصحفي، هشام النجار، أن المشهد السياسي في المنطقة العربية بعد عام 2010، لم يكن مجرد مواجهة تقليدية بين الحكومات وتنظيمات مسلحة محلية محدودة، بل تحول إلى صراع معقد يتجاوز الحدود الوطنية، تقوده أجهزة استخبارات خارجية بتمويل ضخم ومشاريع تفكيكية تستهدف إعادة رسم خريطة المنطقة.

وأشار إلى أن مصر واجهت النسخة الأكثر تطورا من المشروع التكفيري، الذي لم يقتصر على جماعة الإخوان وحدها، بل شمل تحالفا واسعا مع تنظيم القاعدة الإرهابي وغيره من التنظيمات العابرة للحدود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала