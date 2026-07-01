https://sarabic.ae/20260701/احتياطي-النفط-الاستراتيجي-الأمريكي-يهبط-لأدنى-مستوى-منذ-4-عقود-1114867748.html
احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ 4 عقود
احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ 4 عقود
سبوتنيك عربي
انخفض مخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي بمقدار 5.536 مليون برميل بنهاية الأسبوع المنتهي في 26 يونيو/ حزيران، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مايو/ أيار 1983، مسجلًا... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T16:48+0000
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ووفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات "الطاقة"، كان أدنى مستوى لمخزون النفط الاستراتيجي قد سُجّل بنهاية الأسبوع المنتهي في 20 مايو 1983، حين بلغ 324.116 مليون برميل.إجمالاً، لم يُعاد إلى الاحتياطي سوى أقل من 70 مليون برميل من النفط على مدى عامين ونصف. ولا يزال هذا المستوى يقارب نصف مستوى سبتمبر 2021 البالغ 620 مليون برميل.في مارس/ آذار، أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أن الولايات المتحدة تخطط لسحب 170 مليون برميل من النفط من احتياطيها البترولي الاستراتيجي، ثم إعادة ملئه بـ 200 مليون برميل خلال العام التالي. وسيستغرق سحب الكمية المعلنة البالغة 172 مليون برميل حوالي 120 يومًا.إذا تم سحب الكمية المخطط لها والبالغة 172 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، فقد يتبقى أقل من 250 مليون برميل في الاحتياطي. وقد يكون هذا أدنى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات، والذي يعود تاريخه إلى أغسطس 1982.
https://sarabic.ae/20260701/إيران-تعلن-شروط-شراء-المواد-الغذائية-من-الشركات-الأمريكية-1114864947.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ 4 عقود
انخفض مخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي بمقدار 5.536 مليون برميل بنهاية الأسبوع المنتهي في 26 يونيو/ حزيران، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مايو/ أيار 1983، مسجلًا 325.655 مليون برميل.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات "الطاقة"، كان أدنى مستوى لمخزون النفط الاستراتيجي قد سُجّل بنهاية الأسبوع المنتهي في 20 مايو 1983، حين بلغ 324.116 مليون برميل.
ويشهد مخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي انخفاضًا مستمرًا منذ سبتمبر/ أيلول 2021، حيث تم سحب ما يقارب 275 مليون برميل، أي نحو 45%، في أقل من عامين (بحلول أغسطس/ آب 2023). ومنذ ذلك الحين، يجري تعويض المخزون.
إجمالاً، لم يُعاد إلى الاحتياطي سوى أقل من 70 مليون برميل من النفط على مدى عامين ونصف. ولا يزال هذا المستوى يقارب نصف مستوى سبتمبر 2021 البالغ 620 مليون برميل.
في مارس/ آذار، أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أن الولايات المتحدة تخطط لسحب 170 مليون برميل من النفط من احتياطيها البترولي الاستراتيجي، ثم إعادة ملئه بـ 200 مليون برميل خلال العام التالي. وسيستغرق سحب الكمية المعلنة البالغة 172 مليون برميل حوالي 120 يومًا.
إذا تم سحب الكمية المخطط لها والبالغة 172 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، فقد يتبقى أقل من 250 مليون برميل في الاحتياطي. وقد يكون هذا أدنى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات، والذي يعود تاريخه إلى أغسطس 1982.