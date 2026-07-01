الادعاء الألماني يوجه أول اتهام رسمي لأوكراني في قضية تخريب خطي أنابيب "التيار الشمالي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
09:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
09:30 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
10:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:22 GMT
9 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
16:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: آيزنكوت ليس أقل دموية من نتنياهو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
المناخ في صلب المعادلة الاقتصادية الأوروبية... باب المندب، هل يتحوّل إلى ثروة في عالم الملاحة الدولية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
08:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:33 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:41 GMT
7 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
10:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
12:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:41 GMT
8 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
مسؤول فلسطيني: صفحة الأونروا لن تُطوى إلا بإنهاء الاحتلال وتطبيق حق العودة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260701/الادعاء-الألماني-يوجه-أول-اتهام-رسمي-لأوكراني-في-قضية-تخريب-خطي-أنابيب-التيار-الشمالي-1114871861.html
الادعاء الألماني يوجه أول اتهام رسمي لأوكراني في قضية تخريب خطي أنابيب "التيار الشمالي"
الادعاء الألماني يوجه أول اتهام رسمي لأوكراني في قضية تخريب خطي أنابيب "التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
وجّه مكتب المدعي العام الألماني أول اتهام رسمي لمواطن أوكراني، في قضية تخريب خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي" في أيلول/سبتمبر 2022. 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T19:24+0000
2026-07-01T19:24+0000
روسيا
العالم
التيار الشمالي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن "المدعي العام ينس رومل وجه أول اتهامات رسمية بحق المخرب المشتبه بتنفيذه هجمات تخريب خطي أنابيب غاز التيار الشمالي... التي تعد جريمة حرب بموجب القانون الجنائي الدولي، حيث شملت زرع متفجرات وتدمير بنى تحتية".وأضافت أنه "وفقًا للمحققين، فقد قاد (المواطن الأوكراني سيرغي ك.) المجموعة التخريبية، ويُعتقد أيضًا أنه قاد اليخت أندروميدا (المستخدم في عملية التخريب)... وأدلة إدانة ك. غير قابلة للدحض".وكانت تفجيرات قد استهدفت خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2"، في 26 سبتمبر 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن يكون الحادث ناجمًا عن عمل تخريبي متعمد.وأشارت الشركة المشغلة لـ "التيار الشمالي"، إلى أن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب غير مسبوقة، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني اللازم للإصلاح. وبادر مكتب المدعي العام الروسي بفتح تحقيق في الهجوم على خلفية الاشتباه في ارتكاب عمل من أعمال الإرهاب الدولي.وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أن روسيا طلبت مراراً بيانات بشأن تفجيرات "التيار الشمالي"، لكنها لم تتلقها قط.ووفقًا لمعلومات هيرش، فإن القرار بشأن هذه العملية اتخذه الرئيس الأمريكي آنذاك، جو بايدن. وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لوسائل إعلام روسية، بأن الولايات المتحدة لا علاقة لها بتفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية.
https://sarabic.ae/20260701/دميترييف-القادة-الأوروبيون-الحقيقيون-يرغبون-في-اعتبار-روسيا-شريكا-1114870396.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_5143323792a36d4021036f3b69aa65bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, التيار الشمالي
روسيا, العالم, التيار الشمالي

الادعاء الألماني يوجه أول اتهام رسمي لأوكراني في قضية تخريب خطي أنابيب "التيار الشمالي"

19:24 GMT 01.07.2026
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
تابعنا عبر
وجّه مكتب المدعي العام الألماني أول اتهام رسمي لمواطن أوكراني، في قضية تخريب خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي" في أيلول/سبتمبر 2022.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن "المدعي العام ينس رومل وجه أول اتهامات رسمية بحق المخرب المشتبه بتنفيذه هجمات تخريب خطي أنابيب غاز التيار الشمالي... التي تعد جريمة حرب بموجب القانون الجنائي الدولي، حيث شملت زرع متفجرات وتدمير بنى تحتية".
وأوضحت الوسيلة الإعلامية أن المواطن الأوكراني المتهم يُدعى سيرغي ك. وهو متهم بتخريب بنية تحتية مدنية للطاقة.
وأضافت أنه "وفقًا للمحققين، فقد قاد (المواطن الأوكراني سيرغي ك.) المجموعة التخريبية، ويُعتقد أيضًا أنه قاد اليخت أندروميدا (المستخدم في عملية التخريب)... وأدلة إدانة ك. غير قابلة للدحض".
وكانت تفجيرات قد استهدفت خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2"، في 26 سبتمبر 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن يكون الحادث ناجمًا عن عمل تخريبي متعمد.
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
دميترييف: القادة الأوروبيون الحقيقيون يرغبون في اعتبار روسيا شريكا
18:21 GMT
وأشارت الشركة المشغلة لـ "التيار الشمالي"، إلى أن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب غير مسبوقة، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني اللازم للإصلاح. وبادر مكتب المدعي العام الروسي بفتح تحقيق في الهجوم على خلفية الاشتباه في ارتكاب عمل من أعمال الإرهاب الدولي.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أن روسيا طلبت مراراً بيانات بشأن تفجيرات "التيار الشمالي"، لكنها لم تتلقها قط.

وكان الصحافي الأمريكي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، قد نشر في عام 2023 تحقيقًا استند فيه إلى مصدر صرح بأن "عبوات ناسفة زرعت تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية في حزيران/يونيو 2022 تحت غطاء مناورات "بالتوبس" بواسطة غواصين من البحرية الأمريكية وبدعم من متخصصين نرويجيين".

ووفقًا لمعلومات هيرش، فإن القرار بشأن هذه العملية اتخذه الرئيس الأمريكي آنذاك، جو بايدن. وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لوسائل إعلام روسية، بأن الولايات المتحدة لا علاقة لها بتفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала