https://sarabic.ae/20260701/الادعاء-الألماني-يوجه-أول-اتهام-رسمي-لأوكراني-في-قضية-تخريب-خطي-أنابيب-التيار-الشمالي-1114871861.html
الادعاء الألماني يوجه أول اتهام رسمي لأوكراني في قضية تخريب خطي أنابيب "التيار الشمالي"
الادعاء الألماني يوجه أول اتهام رسمي لأوكراني في قضية تخريب خطي أنابيب "التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
وجّه مكتب المدعي العام الألماني أول اتهام رسمي لمواطن أوكراني، في قضية تخريب خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي" في أيلول/سبتمبر 2022. 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T19:24+0000
2026-07-01T19:24+0000
2026-07-01T19:24+0000
روسيا
العالم
التيار الشمالي
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وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن "المدعي العام ينس رومل وجه أول اتهامات رسمية بحق المخرب المشتبه بتنفيذه هجمات تخريب خطي أنابيب غاز التيار الشمالي... التي تعد جريمة حرب بموجب القانون الجنائي الدولي، حيث شملت زرع متفجرات وتدمير بنى تحتية".وأضافت أنه "وفقًا للمحققين، فقد قاد (المواطن الأوكراني سيرغي ك.) المجموعة التخريبية، ويُعتقد أيضًا أنه قاد اليخت أندروميدا (المستخدم في عملية التخريب)... وأدلة إدانة ك. غير قابلة للدحض".وكانت تفجيرات قد استهدفت خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2"، في 26 سبتمبر 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن يكون الحادث ناجمًا عن عمل تخريبي متعمد.وأشارت الشركة المشغلة لـ "التيار الشمالي"، إلى أن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب غير مسبوقة، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني اللازم للإصلاح. وبادر مكتب المدعي العام الروسي بفتح تحقيق في الهجوم على خلفية الاشتباه في ارتكاب عمل من أعمال الإرهاب الدولي.وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أن روسيا طلبت مراراً بيانات بشأن تفجيرات "التيار الشمالي"، لكنها لم تتلقها قط.ووفقًا لمعلومات هيرش، فإن القرار بشأن هذه العملية اتخذه الرئيس الأمريكي آنذاك، جو بايدن. وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لوسائل إعلام روسية، بأن الولايات المتحدة لا علاقة لها بتفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية.
https://sarabic.ae/20260701/دميترييف-القادة-الأوروبيون-الحقيقيون-يرغبون-في-اعتبار-روسيا-شريكا-1114870396.html
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روسيا, العالم, التيار الشمالي
روسيا, العالم, التيار الشمالي
الادعاء الألماني يوجه أول اتهام رسمي لأوكراني في قضية تخريب خطي أنابيب "التيار الشمالي"
وجّه مكتب المدعي العام الألماني أول اتهام رسمي لمواطن أوكراني، في قضية تخريب خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي" في أيلول/سبتمبر 2022.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن "المدعي العام ينس رومل وجه أول اتهامات رسمية بحق المخرب المشتبه بتنفيذه هجمات تخريب خطي أنابيب غاز التيار الشمالي... التي تعد جريمة حرب بموجب القانون الجنائي الدولي، حيث شملت زرع متفجرات وتدمير بنى تحتية".
وأوضحت الوسيلة الإعلامية أن المواطن الأوكراني المتهم يُدعى سيرغي ك. وهو متهم بتخريب بنية تحتية مدنية للطاقة.
وأضافت أنه "وفقًا للمحققين، فقد قاد (المواطن الأوكراني سيرغي ك.) المجموعة التخريبية، ويُعتقد أيضًا أنه قاد اليخت أندروميدا (المستخدم في عملية التخريب)... وأدلة إدانة ك. غير قابلة للدحض".
وكانت تفجيرات قد استهدفت خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2"، في 26 سبتمبر 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن يكون الحادث ناجمًا عن عمل تخريبي متعمد.
وأشارت الشركة المشغلة لـ "التيار الشمالي"، إلى أن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب غير مسبوقة، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني اللازم للإصلاح. وبادر مكتب المدعي العام الروسي بفتح تحقيق في الهجوم على خلفية الاشتباه في ارتكاب عمل من أعمال الإرهاب الدولي.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أن روسيا طلبت مراراً بيانات بشأن تفجيرات "التيار الشمالي"، لكنها لم تتلقها قط.
وكان الصحافي الأمريكي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، قد نشر في عام 2023 تحقيقًا استند فيه إلى مصدر صرح بأن "عبوات ناسفة زرعت تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية في حزيران/يونيو 2022 تحت غطاء مناورات "بالتوبس" بواسطة غواصين من البحرية الأمريكية وبدعم من متخصصين نرويجيين".
ووفقًا لمعلومات هيرش، فإن القرار بشأن هذه العملية اتخذه الرئيس الأمريكي آنذاك، جو بايدن. وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لوسائل إعلام روسية، بأن الولايات المتحدة لا علاقة لها بتفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية.