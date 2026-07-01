https://sarabic.ae/20260701/دميترييف-القادة-الأوروبيون-الحقيقيون-يرغبون-في-اعتبار-روسيا-شريكا-1114870396.html
دميترييف: القادة الأوروبيون الحقيقيون يرغبون في اعتبار روسيا شريكا
دميترييف: القادة الأوروبيون الحقيقيون يرغبون في اعتبار روسيا شريكا
سبوتنيك عربي
ذكر رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، أن القادة الأوروبيين الحقيقيين... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T18:21+0000
2026-07-01T18:21+0000
2026-07-01T18:21+0000
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وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نعم، هناك صحوة تلوح في الأفق مع انهيار الروايات اليسارية الزائفة، ويرغب القادة الأوروبيون الحقيقيون والأوروبيون أنفسهم في اعتبار روسيا شريكًا".وصرح دميترييف، يوم 4 يونيو/ حزيران الفائت، بأن القوى العاقلة في ألمانيا تدرك جيداً ضرورة استئناف إمدادات الغاز من روسيا عبر خط أنابيب "التيار الشمالي".وأضاف: "لقد حدث هذا لأن أوروبا خسرت أكثر من ثلاثة تريليونات دولار نتيجة تخليها عن مصادر الطاقة الروسية. بناءً على ذلك، فإن القوى العاقلة في أوروبا وألمانيا تدرك بلا شك ضرورة إصلاح وإعادة تشغيل خطوط التيار الشمالي، وبدأنا نسمع بالفعل أصداءً لمثل هذه الأفكار والمقترحات".
https://sarabic.ae/20260701/زاخاروفا-زيلينسكي-يسعى-لتصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-1114864499.html
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روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
دميترييف: القادة الأوروبيون الحقيقيون يرغبون في اعتبار روسيا شريكا
ذكر رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، أن القادة الأوروبيين الحقيقيين والأوروبيين أنفسهم يرغبون في اعتبار روسيا شريكًا.
وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نعم، هناك صحوة تلوح في الأفق مع انهيار الروايات اليسارية الزائفة، ويرغب القادة الأوروبيون الحقيقيون والأوروبيون أنفسهم في اعتبار روسيا شريكًا".
وجاء تعليق رئيس صندوق الاستثمارات على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لتينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المعارض، الذي ذكر أن الشعب الألماني بحاجة إلى نظام أمني أوروبي جديد تكون روسيا شريكًا فيه.
وصرح دميترييف، يوم 4 يونيو/ حزيران الفائت، بأن القوى العاقلة في ألمانيا تدرك جيداً ضرورة استئناف إمدادات الغاز من روسيا عبر خط أنابيب "التيار الشمالي".
وقال للصحفيين على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نحن نرى، على سبيل المثال، أن حزب البديل من أجل ألمانيا (وهو الحزب الأكثر شعبية حالياً في ألمانيا) تحدث عن هذا الأمر علناً. لقد بدؤوا تحقيقاً لمعرفة أسباب تفجير خطوط " التيار الشمالي". والشعب الألماني يفهم اليوم أنه بسبب الحرمان من الطاقة الروسية الأكثر موثوقية والأرخص سعراً، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة".
وأضاف: "لقد حدث هذا لأن أوروبا خسرت أكثر من ثلاثة تريليونات دولار نتيجة تخليها عن مصادر الطاقة الروسية. بناءً على ذلك، فإن القوى العاقلة في أوروبا وألمانيا تدرك بلا شك ضرورة إصلاح وإعادة تشغيل خطوط التيار الشمالي، وبدأنا نسمع بالفعل أصداءً لمثل هذه الأفكار والمقترحات".