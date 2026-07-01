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زاخاروفا: زيلينسكي يسعى لتصعيد الصراع في أوكرانيا

زاخاروفا: زيلينسكي يسعى لتصعيد الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن فلاديمير زيلينسكي يسعى لتصعيد الصراع الدائر في أوكرانيا. 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T14:36+0000

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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "خلف كل هذه الشعبوية حول حل الصراع المزعوم، يسعى زيلينسكي في الواقع إلى تصعيده. هذا هو هدفه. هذا هو الهدف الذي كُلِّف بتحقيقه. سيفعل ذلك من خلال استهداف البنية التحتية المدنية، وقتل المدنيين، وتنفيذ هجمات إرهابية. إنه لا يُخفي ذلك".ووفقا لها، أولئك الذين يعيشون وفقًا لروايات الناتو يحتاجون إلى هذا.وحول أن روسيا تأخذ في الحسبان ضمن تخطيطها العسكري تورط الغرب في العمليات الإرهابية ضدها، أوضحت: "روسيا تأخذ كل هذا بعين الاعتبار، سواء في العمل الدبلوماسي، أو في التخطيط العسكري، وكذلك في إجراءات الاستجابة للتحديات والتهديدات الراهنة".وأضافت: "نُلاحظ المساعي المستمرة للاتحاد الأوروبي لإقناع القيادة الأمريكية بقبول مطالب نظام كييف... وفي الوقت نفسه، لم يُبلغنا الأمريكيون أنفسهم بأي تغيير في موقفهم خلال الاتصالات الثنائية".وتابعت: "في حال نشر هذه الأنظمة، ستتخذ موسكو تدابير تعويضية لضمان أمنها".وكان دميتري بوليانسكي، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أكد لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن نظام كييف يعتقد أنه لا يمكنه البقاء إلا إذا أثار صراعًا مباشرًا بين روسيا وأوروبا، يتم فيه تهميش أوكرانيا.وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن فلاديمير زيلينسكي، لا يخفي اهتمامه بهذا الأمر، ويلوم حلفاءه وداعميه بشكل فعّال لعدم موافقتهم على مثل هذا السيناريو.وأضاف بوليانسكي: "لذا، فإن المشكلة تكمن في تجنب تجاوز ذلك الخط، الذي لن يعود بعده مفر من وقوع النزاع".وزارة الدفاع البولندية تلغي صفقة نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانياموسكو: روسيا لديها القوة لمقاومة المحاولات الغربية الرامية لإلحاق هزيمة استراتيجية بها

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