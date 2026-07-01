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زاخاروفا: زيلينسكي يسعى لتصعيد الصراع في أوكرانيا
زاخاروفا: زيلينسكي يسعى لتصعيد الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن فلاديمير زيلينسكي يسعى لتصعيد الصراع الدائر في أوكرانيا. 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T14:36+0000
2026-07-01T14:36+0000
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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "خلف كل هذه الشعبوية حول حل الصراع المزعوم، يسعى زيلينسكي في الواقع إلى تصعيده. هذا هو هدفه. هذا هو الهدف الذي كُلِّف بتحقيقه. سيفعل ذلك من خلال استهداف البنية التحتية المدنية، وقتل المدنيين، وتنفيذ هجمات إرهابية. إنه لا يُخفي ذلك".ووفقا لها، أولئك الذين يعيشون وفقًا لروايات الناتو يحتاجون إلى هذا.وحول أن روسيا تأخذ في الحسبان ضمن تخطيطها العسكري تورط الغرب في العمليات الإرهابية ضدها، أوضحت: "روسيا تأخذ كل هذا بعين الاعتبار، سواء في العمل الدبلوماسي، أو في التخطيط العسكري، وكذلك في إجراءات الاستجابة للتحديات والتهديدات الراهنة".وأضافت: "نُلاحظ المساعي المستمرة للاتحاد الأوروبي لإقناع القيادة الأمريكية بقبول مطالب نظام كييف... وفي الوقت نفسه، لم يُبلغنا الأمريكيون أنفسهم بأي تغيير في موقفهم خلال الاتصالات الثنائية".وتابعت: "في حال نشر هذه الأنظمة، ستتخذ موسكو تدابير تعويضية لضمان أمنها".وكان دميتري بوليانسكي، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أكد لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن نظام كييف يعتقد أنه لا يمكنه البقاء إلا إذا أثار صراعًا مباشرًا بين روسيا وأوروبا، يتم فيه تهميش أوكرانيا.وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن فلاديمير زيلينسكي، لا يخفي اهتمامه بهذا الأمر، ويلوم حلفاءه وداعميه بشكل فعّال لعدم موافقتهم على مثل هذا السيناريو.وأضاف بوليانسكي: "لذا، فإن المشكلة تكمن في تجنب تجاوز ذلك الخط، الذي لن يعود بعده مفر من وقوع النزاع".وزارة الدفاع البولندية تلغي صفقة نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانياموسكو: روسيا لديها القوة لمقاومة المحاولات الغربية الرامية لإلحاق هزيمة استراتيجية بها
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https://sarabic.ae/20260701/موسكو-على-كييف-سحب-قواتها-من-دونباس-والتوقف-عن-طرح-مطالب-غير-واقعية-1114863799.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

زاخاروفا: زيلينسكي يسعى لتصعيد الصراع في أوكرانيا

14:36 GMT 01.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن فلاديمير زيلينسكي يسعى لتصعيد الصراع الدائر في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "خلف كل هذه الشعبوية حول حل الصراع المزعوم، يسعى زيلينسكي في الواقع إلى تصعيده. هذا هو هدفه. هذا هو الهدف الذي كُلِّف بتحقيقه. سيفعل ذلك من خلال استهداف البنية التحتية المدنية، وقتل المدنيين، وتنفيذ هجمات إرهابية. إنه لا يُخفي ذلك".

وأضافت أن "زيلينسكي يبذل أيضًا محاولات يائسة لتصعيد الصراع، بجر أقرب حلفائنا وجيراننا إليه".

ووفقا لها، أولئك الذين يعيشون وفقًا لروايات الناتو يحتاجون إلى هذا.
وحول أن روسيا تأخذ في الحسبان ضمن تخطيطها العسكري تورط الغرب في العمليات الإرهابية ضدها، أوضحت: "روسيا تأخذ كل هذا بعين الاعتبار، سواء في العمل الدبلوماسي، أو في التخطيط العسكري، وكذلك في إجراءات الاستجابة للتحديات والتهديدات الراهنة".
وأشارت إلى أنه صدرت في الآونة الأخيرة سلسلة من الاعترافات في الغرب تؤكد تورط تلك الدول في العمليات الإرهابية التي يشنها نظام كييف ضد روسيا.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
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وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أنه "لم تكن رغبة الرئيس الأمريكي ترامب للإسهام في تحقيق التسوية موضع شك من حيث المبدأ. وقد صدرت مثل هذه التقييمات مرارا عن قيادتنا السياسية".

وأضافت: "نُلاحظ المساعي المستمرة للاتحاد الأوروبي لإقناع القيادة الأمريكية بقبول مطالب نظام كييف... وفي الوقت نفسه، لم يُبلغنا الأمريكيون أنفسهم بأي تغيير في موقفهم خلال الاتصالات الثنائية".
وحول أن نشر صواريخ أمريكية في اليابان يهدد الحدود الروسية المباشرة، قالت: "إننا ننظر إلى قيام اليابان بتوفير أراضيها لنشر منظومات صاروخية أمريكية متوسطة وقصيرة المدى، بغض النظر عن مدة تمركزها، سواء كان ذلك على أساس عارض أو دوري أو دائم — كخطوة لها تأثير سلبي خطير على الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتشكل تهديدًا مباشرًا للحدود الروسية في الشرق الأقصى".
وتابعت: "في حال نشر هذه الأنظمة، ستتخذ موسكو تدابير تعويضية لضمان أمنها".
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
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وكان دميتري بوليانسكي، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أكد لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن نظام كييف يعتقد أنه لا يمكنه البقاء إلا إذا أثار صراعًا مباشرًا بين روسيا وأوروبا، يتم فيه تهميش أوكرانيا.
وقال بوليانسكي، مجيبًا على سؤال حول مخاطر التصعيد: "ليس أمام نظام كييف أي سبيل آخر للبقاء. السبيل الوحيد هو إثارة صراع كبير، حيث ستُهمّش أوكرانيا وتُقحم روسيا وأوروبا في الصراع".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن فلاديمير زيلينسكي، لا يخفي اهتمامه بهذا الأمر، ويلوم حلفاءه وداعميه بشكل فعّال لعدم موافقتهم على مثل هذا السيناريو.
وأضاف بوليانسكي: "لذا، فإن المشكلة تكمن في تجنب تجاوز ذلك الخط، الذي لن يعود بعده مفر من وقوع النزاع".
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