https://sarabic.ae/20260701/موسكو-على-كييف-سحب-قواتها-من-دونباس-والتوقف-عن-طرح-مطالب-غير-واقعية-1114863799.html
موسكو: على كييف سحب قواتها من دونباس والتوقف عن طرح مطالب غير واقعية
موسكو: على كييف سحب قواتها من دونباس والتوقف عن طرح مطالب غير واقعية
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على تصريح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أن محاولات استخدام الابتزاز ضد روسيا غير... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T13:57+0000
2026-07-01T13:57+0000
2026-07-01T14:06+0000
روسيا
العالم
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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لنا، هذا النهج، فضلاً عن محاولات استخدام الابتزاز والتهديدات والإنذارات ضد روسيا، أمر مرفوض تماماً".وقالت زاخاروفا لوسائل إعلام روسية، تعليقاً على تصريحات مستشار الرئيس الإستوني ماديس رول بشأن مساعدة كييف في شن هجمات على مدينة سان بطرسبورغ: "شركاء في العمل الإرهابي... ليست هذه المرة الأولى التي تدعم فيها النخبة السياسية في إستونيا الإرهابيين. ففي تسعينيات القرن الماضي، تضامنت إستونيا بكل الطرق مع الإرهابي (زعيم الانفصاليين في الشيشان ومؤسس التنظيم المحظور في روسيا "جمهورية إتشكيريا" الشيشانية جوهر) دوداييف وقطاع الطرق التابعين له في شمال القوقاز".
https://sarabic.ae/20260701/تدمير-5-زوارق-مسيرة-أوكرانية-شمال-شرقي-البحر-الأسود--الدفاع-الروسية-1114860268.html
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روسيا, العالم
موسكو: على كييف سحب قواتها من دونباس والتوقف عن طرح مطالب غير واقعية
13:57 GMT 01.07.2026 (تم التحديث: 14:06 GMT 01.07.2026)
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على تصريح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أن محاولات استخدام الابتزاز ضد روسيا غير مقبولة، مضيفة أن موسكو مستعدة للتفاوض مع أي طرف ذي توجه بنّاء.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لنا، هذا النهج، فضلاً عن محاولات استخدام الابتزاز والتهديدات والإنذارات ضد روسيا، أمر مرفوض تماماً".
وأكدت زاخاروفا: "سنتفاوض مع من يتعامل بمسؤولية مع مهمة التوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة، ومن يقدم مقترحات بنّاءة تراعي الواقع على الأرض، ونتائج جولات المفاوضات السابقة، ومخرجات القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، وموقف روسيا المبدئي من التوصل إلى حل نهائي للنزاع قائم على القضاء التام على أسبابه الجذرية".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن دعم النخبة السياسية في إستونيا للإرهابيين ليس بالأمر الجديد.
وقالت زاخاروفا لوسائل إعلام روسية، تعليقاً على تصريحات مستشار الرئيس الإستوني ماديس رول بشأن مساعدة كييف في شن هجمات على مدينة سان بطرسبورغ: "شركاء في العمل الإرهابي... ليست هذه المرة الأولى التي تدعم فيها النخبة السياسية في إستونيا الإرهابيين. ففي تسعينيات القرن الماضي، تضامنت إستونيا بكل الطرق مع الإرهابي (زعيم الانفصاليين في الشيشان ومؤسس التنظيم المحظور في روسيا "جمهورية إتشكيريا" الشيشانية جوهر) دوداييف وقطاع الطرق التابعين له في شمال القوقاز".