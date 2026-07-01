https://sarabic.ae/20260701/الخارجية-الروسية-الناتو-يتدرب-على-سيناريوهات-هجومية-في-مناوراته-قرب-حدودنا-1114854931.html
الخارجية الروسية: الناتو يتدرب على سيناريوهات هجومية في مناوراته قرب حدودنا
الخارجية الروسية: الناتو يتدرب على سيناريوهات هجومية في مناوراته قرب حدودنا
سبوتنيك عربي
صرّح فلاديسلاف ماسلينيكوف، رئيس إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يتدرب على سيناريوهات هجومية في... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال ماسلينيكوف لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "بشكل عام، يثير التوسع في نطاق تدريبات الناتو، ولا سيما بالقرب من الحدود الروسية، واللجوء المتزايد إلى سيناريوهات هجومية في إطارها، قدرًا كبيرًا من الانتباه". وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أكدت في وقت سابق، أن روسيا سترد بحزم وتدمير على أي عدوان من جانب أي دولة عضو في حلف الناتو ضد أي منطقة روسية.وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "في حال قيام أي دولة من دول الناتو بالعدوان على أي منطقة روسية، فلا ينبغي لأحد أن يشك في أن ردنا على من بدأوا هذه المغامرة المجنونة سيكون حاسمًا ومدمرًا".وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا صنّفت قانونيًا جرائم النازيين ضد شعوب الاتحاد السوفييتي بأنها إبادة جماعية، وستسعى للحصول على اعتراف مماثل من الدول الغربية.بريطانيا تعلن رصد ملياري دولار لـ"مواجهة" الغواصات الروسية في القطب الشماليالمفوضية الأوروبية تخصص مليارات لأوكرانيا لشراء طائرات دون طيار
https://sarabic.ae/20260701/الخارجية-الروسية-الناتو-يسعى-إلى-تعزيز-وجوده-في-منطقة-البحر-الأسود-1114851559.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار روسيا, الخارجية الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار روسيا, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: الناتو يتدرب على سيناريوهات هجومية في مناوراته قرب حدودنا
صرّح فلاديسلاف ماسلينيكوف، رئيس إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يتدرب على سيناريوهات هجومية في مناوراته قرب الحدود الروسية.
وقال ماسلينيكوف لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "بشكل عام، يثير التوسع في نطاق تدريبات الناتو، ولا سيما بالقرب من الحدود الروسية، واللجوء المتزايد إلى سيناريوهات هجومية في إطارها، قدرًا كبيرًا من الانتباه".
وحول أن روسيا تستخلص استنتاجات من تدريبات الناتو لوضع تدابير تضمن أمنها، أوضح ماسلينيكوف: "الجانب الروسي يراقب عن كثب مثل هذه الأحداث، ويحللها، ويستخلص منها استنتاجات، بما في ذلك ما يتعلق بتطوير تدابير إضافية لضمان أمن روسيا".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أكدت في وقت سابق، أن روسيا سترد بحزم وتدمير على أي عدوان من جانب أي دولة عضو في حلف الناتو ضد أي منطقة روسية.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "في حال قيام أي دولة من دول الناتو بالعدوان على أي منطقة روسية، فلا ينبغي لأحد أن يشك في أن ردنا على من بدأوا هذه المغامرة المجنونة سيكون حاسمًا ومدمرًا".
وأضافت: "سنحمي المسلّات (التي تخلد ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى) من التدنيس والتدمير والنهب. سنحمي الذاكرة التاريخية للعالم أجمع".
وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا صنّفت قانونيًا جرائم النازيين ضد شعوب الاتحاد السوفييتي بأنها إبادة جماعية، وستسعى للحصول على اعتراف مماثل من الدول الغربية.