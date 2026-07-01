https://sarabic.ae/20260701/الخارجية-الروسية-الناتو-يسعى-إلى-تعزيز-وجوده-في-منطقة-البحر-الأسود-1114851559.html
الخارجية الروسية: الناتو يسعى إلى تعزيز وجوده في منطقة البحر الأسود
الخارجية الروسية: الناتو يسعى إلى تعزيز وجوده في منطقة البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أكد فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يحاول تعزيز وجوده في اتجاه البحر الأسود، الذي يحظى... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T03:30+0000
2026-07-01T03:30+0000
2026-07-01T05:11+0000
الخارجية الروسية
الناتو
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال الدبلوماسي الروسي، في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن "نشاط حلف الناتو يهدف بالدرجة الأولى إلى تشكيل تحديات وتهديدات لأمن بلادنا، بما في ذلك في اتجاه البحر الأسود ذي الأهمية الإستراتيجية، حيث يسعى الحلف بكل الطرق إلى تعزيز وجوده هناك".يُذكر أن مناورات "بريز" البحرية التابعة لحلف الناتو، انطلقت يوم أمس الثلاثاء، وتُجرى تحت قيادة القوات البحرية البلغارية.وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز قوات الناتو وانتشاره العسكري في أوروبا، كما أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها منفتحة على حوار متكافئ مع الحلف، داعية الدول الغربية إلى التخلي عن نهج عسكرة القارة الأوروبية.
https://sarabic.ae/20250513/باتروشيف-أسطول-البحر-الأسود-ينفذ-مهامه-بنجاح-ويتصدى-لتهديدات-الناتو-1100460617.html
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الخارجية الروسية, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية: الناتو يسعى إلى تعزيز وجوده في منطقة البحر الأسود
03:30 GMT 01.07.2026 (تم التحديث: 05:11 GMT 01.07.2026)
أكد فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يحاول تعزيز وجوده في اتجاه البحر الأسود، الذي يحظى بأهمية إستراتيجية بالنسبة لروسيا.
وقال الدبلوماسي الروسي، في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن "نشاط حلف الناتو يهدف بالدرجة الأولى إلى تشكيل تحديات وتهديدات لأمن بلادنا، بما في ذلك في اتجاه البحر الأسود ذي الأهمية الإستراتيجية، حيث يسعى الحلف بكل الطرق إلى تعزيز وجوده هناك".
يُذكر أن مناورات "بريز" البحرية التابعة لحلف الناتو
، انطلقت يوم أمس الثلاثاء، وتُجرى تحت قيادة القوات البحرية البلغارية.
وفي السنوات الأخيرة، أكدت روسيا أنها تلاحظ نشاطًا غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدودها الغربية. ويواصل الحلف العسكري توسيع مبادراته وأنشطته، مبررًا ذلك بـ"ضرورة ردع" ما يصفه بـ"العدوان"، على حد زعمه.
وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز قوات الناتو وانتشاره العسكري في أوروبا، كما أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها منفتحة على حوار متكافئ مع الحلف، داعية الدول الغربية إلى التخلي عن نهج عسكرة القارة الأوروبية.