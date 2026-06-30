https://sarabic.ae/20260630/المفوضية-الأوروبية-تخصص-مليارات-لأوكرانيا-لشراء-طائرات-دون-طيار-1114836024.html
المفوضية الأوروبية تخصص مليارات لأوكرانيا لشراء طائرات دون طيار
المفوضية الأوروبية تخصص مليارات لأوكرانيا لشراء طائرات دون طيار
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنها ستخصص 3.9 مليار يورو لأوكرانيا لشراء طائرات دون طيار من برنامج بقيمة 90 مليار يورو، على الرغم من... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T11:04+0000
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كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "نقدم اليوم الشريحة الأولى بقيمة 3.9 مليار يورو لتقنيات الطائرات دون طيار المتقدمة لأوكرانيا".وأكدت أن الأموال المتبقية " ستأتي لاحقاً".وكانت المفوضية الأوروبية قد وعدت سابقاً بإرسال الدفعة الأولى من مبلغ 5.9 مليار يورو إلى كييف لشراء طائرات دون طيار بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران.ويأتي هذا التمويل من قرض بقيمة 90 مليار دولار وافقت عليه أوروبا لكييف.سبق أن أُفيد بأنه خلال قمة الناتو المرتقبة في أنقرة، في يوليو/تموز، قد تخفّض التزامات الحلف المالية للمساعدات العسكرية لكييف إلى ما بين 10 و12 مليار دولار بدلاً من 40 مليار دولار التي نوقشت سابقاً. ويعود هذا التغيير إلى موقف الولايات المتحدة، التي قلّصت دعمها وتراجعت رغبتها في تمويل أوكرانيا.أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أن بلاده لن تخصص أي أموال من ميزانيتها للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وبالتالي لن تشارك في حزمة مساعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المالية الجديدة، مشيرًا إلى أن تمويل كييف لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.سلوفاكيا ترفض المشاركة في حزمة دعم عسكري جديدة لنظام كييفدميترييف: حماسة فون دير لاين لدعم نظام كييف ماليا تفوق حماسة المتقاعدين الأوروبيين
https://sarabic.ae/20260601/المفوض-الأوروبي-صناعة-الدفاع-في-الدول-الأوروبية-لا-تنمو-رغم-زيادة-الإنفاق-1113939105.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
المفوضية الأوروبية تخصص مليارات لأوكرانيا لشراء طائرات دون طيار
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنها ستخصص 3.9 مليار يورو لأوكرانيا لشراء طائرات دون طيار من برنامج بقيمة 90 مليار يورو، على الرغم من وعدها بدفعة قدرها 5.9 مليار يورو.
كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "نقدم اليوم الشريحة الأولى بقيمة 3.9 مليار يورو لتقنيات الطائرات دون طيار المتقدمة لأوكرانيا".
وأكدت أن الأموال المتبقية " ستأتي لاحقاً".
وكانت المفوضية الأوروبية قد وعدت سابقاً بإرسال الدفعة الأولى من مبلغ 5.9 مليار يورو إلى كييف لشراء طائرات دون طيار بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران.
ويأتي هذا التمويل من قرض بقيمة 90 مليار دولار وافقت عليه أوروبا لكييف.
سبق أن أُفيد بأنه خلال قمة الناتو المرتقبة في أنقرة، في يوليو/تموز، قد تخفّض التزامات الحلف المالية للمساعدات العسكرية لكييف إلى ما بين 10 و12 مليار دولار بدلاً من 40 مليار دولار التي نوقشت سابقاً. ويعود هذا التغيير إلى موقف الولايات المتحدة، التي قلّصت دعمها وتراجعت رغبتها في تمويل أوكرانيا.
أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أن بلاده لن تخصص أي أموال من ميزانيتها للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وبالتالي لن تشارك في حزمة مساعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المالية الجديدة، مشيرًا إلى أن تمويل كييف لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.