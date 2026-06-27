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دميترييف: حماسة فون دير لاين لدعم نظام كييف ماليا تفوق حماسة المتقاعدين الأوروبيين
دميترييف: حماسة فون دير لاين لدعم نظام كييف ماليا تفوق حماسة المتقاعدين الأوروبيين
سبوتنيك عربي
صرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن المتقاعدين والعمال الأوروبيين... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T07:50+0000
2026-06-27T07:50+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وسلط دميترييف، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم السبت، الضوء على خطاب فون دير لاين الأخير، الذي أعلنت فيه بابتسامة أن الاتحاد الأوروبي خصص 200 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، ويخطط لإضافة 90 مليار يورو أخرى كقروض خلال العامين المقبلين".وأردف: "وبإضافة خسائر الاتحاد الأوروبي البالغة 3 تريليونات يورو نتيجة رفض (استيراد) الغاز الروسي، يصل إجمالي الخسائر إلى 16.5 ألف يورو لكل أسرة أوروبية".وفي وقت سابق، أكدت آنا يفستيغنييفا، نائبة المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يخفي دوره في الصراع في أوكرانيا. ووفقاً لها، فإن نفاق القادة الغربيين يتجلى في قرار الاتحاد الأوروبي بتخصيص أموال إضافية لشراء طائرات مسيرة لنظام كييف، وإنشاء تحالف خاص لزيادة إنتاج الطائرات المسيرة.دميترييف: بيانات الاقتصاد الروسي تدحض أكاذيب الروايات الغربية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

دميترييف: حماسة فون دير لاين لدعم نظام كييف ماليا تفوق حماسة المتقاعدين الأوروبيين

07:50 GMT 27.06.2026
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© POOL
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صرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن المتقاعدين والعمال الأوروبيين الفقراء ليسوا متحمسين لتقديم بلدانهم مئات المليارات من اليوروهات كمساعدات لأوكرانيا، على عكس رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وسلط دميترييف، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم السبت، الضوء على خطاب فون دير لاين الأخير، الذي أعلنت فيه بابتسامة أن الاتحاد الأوروبي خصص 200 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، ويخطط لإضافة 90 مليار يورو أخرى كقروض خلال العامين المقبلين".
وكتب دميترييف: لعل أورسولا أكثر حماسًا بكثير من المتقاعدين الأوروبيين والعمال الذين يعانون من ضائقة مالية، بشأن مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا البالغة 290 مليار يورو.
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
روسيا: المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة صورية غير نزيهة تتجاهل التحقيق بجرائم نظام كييف
أمس, 08:59 GMT
وأردف: "وبإضافة خسائر الاتحاد الأوروبي البالغة 3 تريليونات يورو نتيجة رفض (استيراد) الغاز الروسي، يصل إجمالي الخسائر إلى 16.5 ألف يورو لكل أسرة أوروبية".
وفي وقت سابق، أكدت آنا يفستيغنييفا، نائبة المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يخفي دوره في الصراع في أوكرانيا.

وقالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة: "اليوم، لم يعد الاتحاد الأوروبي يخفي حقيقة أنه طرف في الصراع، ويتحمل العبء الأكبر من التمويل والدعم العسكري التقني لنظام زيلينسكي".

ووفقاً لها، فإن نفاق القادة الغربيين يتجلى في قرار الاتحاد الأوروبي بتخصيص أموال إضافية لشراء طائرات مسيرة لنظام كييف، وإنشاء تحالف خاص لزيادة إنتاج الطائرات المسيرة.
دميترييف: بيانات الاقتصاد الروسي تدحض أكاذيب الروايات الغربية
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