https://sarabic.ae/20260626/روسيا-المحكمة-الجنائية-الدولية-مؤسسة-صورية-غير-نزيهة-تتجاهل-التحقيق-بجرائم-نظام-كييف-1114721240.html

روسيا: المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة صورية غير نزيهة تتجاهل التحقيق بجرائم نظام كييف

روسيا: المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة صورية غير نزيهة تتجاهل التحقيق بجرائم نظام كييف

سبوتنيك عربي

وصف أنطون كوبيـاكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى الشرق الاقتصادي، اليوم الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية بأنها منظمة صورية غير... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T08:59+0000

2026-06-26T08:59+0000

2026-06-26T08:59+0000

روسيا

المحكمة الجنائية الدولية

الجنائية الدولية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101400766_0:69:1155:718_1920x0_80_0_0_6406d48f6b1fbce36a644c0c54ecc38e.jpg

وقال للصحفيين: "تتبوأ هيئات صورية مثل المحكمة الجنائية الدولية مكانة متزايدة في المجال الإعلامي الغربي، هذه المنظمة، كما نقول، فوضوية، كان بإمكانها القيام بعمل مفيد، كأن تحقق في جرائم قتل المدنيين التي ارتكبتها "السلطة الانقلابية" في كييف في دونباس ومناطق أخرى من روسيا بين عامي 2014 و2026، وكان يمكنها أن تنظر في الهجمات على إيران ولبنان وسوريا، وأن تعطي تقييمًا لما يحدث في فلسطين. لكن هذا لا يهم هذه المحكمة".وأكمل: "المشروع العولمي يقترب من نهايته. هذا المشروع العولمي ينهار أمام أعيننا. تفكك النظام الدولي القديم جار على قدم وساق".وأكد أن "الغرب يقوم بإنشاء وابتكار قواعد للعالم بأسره، في علم البيئة والرياضة والثقافة، وهذا أيضا مظهر من مظاهر الأزمة في القانون الدولي".وفي وقت سابق، أفاد مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الروسية، مكسيم موسيخين، بأن روسيا ترى أن المحكمة الجنائية الدولية من المستحيل إصلاحها من الداخل من حيث المبدأ، مؤكداً أنها قابلة للحل والتفكيك فقط.وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 26 مايو/ أيار الفائت، بأن المحكمة الجنائية الدولية تحاول الحيلولة دون محاسبة ما وصفته بـ"الأقلية العالمية"، أي قادة الدول الغربية، مشيرة إلى أن هذا "الكيان شبه القضائي" (المحكمة) ركزت على مدى سنوات طويلة بشكل أساسي على قضايا تتعلق بدول أفريقية.خبير: اللاعدالة في النظام الدولي أدت لانحراف عمل الجنائية الدولية واستهدافها دولا تناصر التعدديةموسكو: إصلاح المحكمة الجنائية الدولية من الداخل أمر مستحيل ويجب حلها

https://sarabic.ae/20260626/خبير-اللاعدالة-في-النظام-الدولي-أدت-لانحراف-عمل-الجنائية-الدولية-واستهدافها-دولا-تناصر-التعددية----1114717973.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, المحكمة الجنائية الدولية, الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن