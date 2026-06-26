https://sarabic.ae/20260626/روسيا-المحكمة-الجنائية-الدولية-مؤسسة-صورية-غير-نزيهة-تتجاهل-التحقيق-بجرائم-نظام-كييف-1114721240.html
روسيا: المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة صورية غير نزيهة تتجاهل التحقيق بجرائم نظام كييف
روسيا: المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة صورية غير نزيهة تتجاهل التحقيق بجرائم نظام كييف
سبوتنيك عربي
وصف أنطون كوبيـاكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى الشرق الاقتصادي، اليوم الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية بأنها منظمة صورية غير... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T08:59+0000
2026-06-26T08:59+0000
2026-06-26T08:59+0000
روسيا
المحكمة الجنائية الدولية
الجنائية الدولية
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وقال للصحفيين: "تتبوأ هيئات صورية مثل المحكمة الجنائية الدولية مكانة متزايدة في المجال الإعلامي الغربي، هذه المنظمة، كما نقول، فوضوية، كان بإمكانها القيام بعمل مفيد، كأن تحقق في جرائم قتل المدنيين التي ارتكبتها "السلطة الانقلابية" في كييف في دونباس ومناطق أخرى من روسيا بين عامي 2014 و2026، وكان يمكنها أن تنظر في الهجمات على إيران ولبنان وسوريا، وأن تعطي تقييمًا لما يحدث في فلسطين. لكن هذا لا يهم هذه المحكمة".وأكمل: "المشروع العولمي يقترب من نهايته. هذا المشروع العولمي ينهار أمام أعيننا. تفكك النظام الدولي القديم جار على قدم وساق".وأكد أن "الغرب يقوم بإنشاء وابتكار قواعد للعالم بأسره، في علم البيئة والرياضة والثقافة، وهذا أيضا مظهر من مظاهر الأزمة في القانون الدولي".وفي وقت سابق، أفاد مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الروسية، مكسيم موسيخين، بأن روسيا ترى أن المحكمة الجنائية الدولية من المستحيل إصلاحها من الداخل من حيث المبدأ، مؤكداً أنها قابلة للحل والتفكيك فقط.وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 26 مايو/ أيار الفائت، بأن المحكمة الجنائية الدولية تحاول الحيلولة دون محاسبة ما وصفته بـ"الأقلية العالمية"، أي قادة الدول الغربية، مشيرة إلى أن هذا "الكيان شبه القضائي" (المحكمة) ركزت على مدى سنوات طويلة بشكل أساسي على قضايا تتعلق بدول أفريقية.خبير: اللاعدالة في النظام الدولي أدت لانحراف عمل الجنائية الدولية واستهدافها دولا تناصر التعدديةموسكو: إصلاح المحكمة الجنائية الدولية من الداخل أمر مستحيل ويجب حلها
https://sarabic.ae/20260626/خبير-اللاعدالة-في-النظام-الدولي-أدت-لانحراف-عمل-الجنائية-الدولية-واستهدافها-دولا-تناصر-التعددية----1114717973.html
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روسيا, المحكمة الجنائية الدولية, الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, المحكمة الجنائية الدولية, الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا: المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة صورية غير نزيهة تتجاهل التحقيق بجرائم نظام كييف
وصف أنطون كوبيـاكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى الشرق الاقتصادي، اليوم الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية بأنها منظمة صورية غير نزيهة لا تحقق في جرائم كييف، مع أنها قادرة على القيام بذلك.
وقال للصحفيين: "تتبوأ هيئات صورية مثل المحكمة الجنائية الدولية مكانة متزايدة في المجال الإعلامي الغربي، هذه المنظمة، كما نقول، فوضوية، كان بإمكانها القيام بعمل مفيد، كأن تحقق في جرائم قتل المدنيين التي ارتكبتها "السلطة الانقلابية" في كييف في دونباس ومناطق أخرى من روسيا بين عامي 2014 و2026، وكان يمكنها أن تنظر في الهجمات على إيران ولبنان وسوريا، وأن تعطي تقييمًا لما يحدث في فلسطين. لكن هذا لا يهم هذه المحكمة".
وأكد أن العالم يشهد انهيارا كاملا للقانون الدولي، وأن تفكك النظام الدولي القديم جار على قدم وساق، وقال: "إننا نعيش في زمن تغير عالمي في النظام العالمي. هذا التغير بات واضحا للعيان. القانون الدولي يتدهور بشكل كامل، الغرب لا يتجاهل هذا القانون فحسب، بل يدمره عمدا".
وأكمل: "المشروع العولمي يقترب من نهايته. هذا المشروع العولمي ينهار أمام أعيننا. تفكك النظام الدولي القديم جار على قدم وساق".
وأكد أن "الغرب يقوم بإنشاء وابتكار قواعد للعالم بأسره، في علم البيئة والرياضة والثقافة، وهذا أيضا مظهر من مظاهر الأزمة في القانون الدولي".
وفي وقت سابق، أفاد مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الروسية، مكسيم موسيخين، بأن روسيا ترى أن المحكمة الجنائية الدولية من المستحيل إصلاحها من الداخل من حيث المبدأ، مؤكداً أنها قابلة للحل والتفكيك فقط.
وصرح مكسيم موسيخين بأن الفساد متفش في المحكمة الجنائية الدولية، حيث تموّل الدول المحاكمات عبر مساهمات طوعية، وهو ما يعدّ رشوة.
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 26 مايو/ أيار الفائت، بأن المحكمة الجنائية الدولية تحاول الحيلولة دون محاسبة ما وصفته بـ"الأقلية العالمية"، أي قادة الدول الغربية، مشيرة إلى أن هذا "الكيان شبه القضائي" (المحكمة) ركزت على مدى سنوات طويلة بشكل أساسي على قضايا تتعلق بدول أفريقية.