https://sarabic.ae/20260626/خبير-اللاعدالة-في-النظام-الدولي-أدت-لانحراف-عمل-الجنائية-الدولية-واستهدافها-دولا-تناصر-التعددية----1114717973.html
خبير: اللاعدالة في النظام الدولي أدت لانحراف عمل الجنائية الدولية واستهدافها دولا تناصر التعددية
خبير: اللاعدالة في النظام الدولي أدت لانحراف عمل الجنائية الدولية واستهدافها دولا تناصر التعددية
سبوتنيك عربي
علّق أستاذ القانون الدولي والدراسات العليا في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور حسن جوني، على عمل الجنائية الدولية، مؤكدًا أن "العدالة... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T08:15+0000
2026-06-26T08:15+0000
2026-06-26T08:15+0000
المحكمة الجنائية الدولية
الدول
العالم
العدالة
تقارير سبوتنيك
حصري
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وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "لا عدالة في ظل النظام الدولي القائم اليوم على الفوضى، وانحراف الجنائية الدولية عن مسارها وأهدافها يعود إلى طبيعة النظام الدولي المبني على استغلال الدول لبعضها البعض، واستغلال الإنسان للإنسان، في ظل غياب الحد الأدنى من المساواة والاحترام بين الدول".وأكد أنه "من أجل تحقيق العدالة يتعين على المحكمة تعديل الكثير من الأمور، سواء على صعيد النظام أو على الصعيد العملي أو كليهما معا، والأهم هو تحديد ما ينبغي تعديله وبأي هدف".وبيّن جوني أن "الدعوة الروسية إلى حل المحكمة تنطوي على شقين، الأول سياسي، يرتبط بالموقف الروسي الرافض لوجود المحكمة ونظامها الحالي، والثاني قانوني، إذ أن روسيا ليست دولة عضوا في هذه المنظمة بما يخولها اتخاذ قرار بشأنها، وفي المقابل تدعو إلى أن تحل المحكمة نفسها كمنظمة دولية، وأن يتم البحث عن مسار بديل لتحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب".
https://sarabic.ae/20260624/موسكو-إصلاح-المحكمة-الجنائية-الدولية-من-الداخل-أمر-مستحيل-ويجب-حلها-1114661431.html
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المحكمة الجنائية الدولية, الدول, العالم, العدالة, تقارير سبوتنيك, حصري
المحكمة الجنائية الدولية, الدول, العالم, العدالة, تقارير سبوتنيك, حصري
خبير: اللاعدالة في النظام الدولي أدت لانحراف عمل الجنائية الدولية واستهدافها دولا تناصر التعددية
حصري
علّق أستاذ القانون الدولي والدراسات العليا في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور حسن جوني، على عمل الجنائية الدولية، مؤكدًا أن "العدالة الدولية أصبحت على المحك، إذ تعمد الجنائية إلى الكيل بمكيالين، والتمييز بين الدول، وعدم التحقيق في الجرائم المرتكبة في دول عدة، وغياب المراجعة في كثير من الجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "لا عدالة في ظل النظام الدولي القائم اليوم على الفوضى، وانحراف الجنائية الدولية عن مسارها وأهدافها يعود إلى طبيعة النظام الدولي المبني على استغلال الدول لبعضها البعض، واستغلال الإنسان للإنسان، في ظل غياب الحد الأدنى من المساواة والاحترام بين الدول".
وتابع جوني: "نحن أمام استهداف واضح للدول التي تناصر حركات التحرر والتعددية في العالم"، وأن "نظام روما الأساسي لا يحقق العدالة التي نحلم بها".
وأكد أنه "من أجل تحقيق العدالة يتعين على المحكمة تعديل الكثير من الأمور، سواء على صعيد النظام أو على الصعيد العملي أو كليهما معا، والأهم هو تحديد ما ينبغي تعديله وبأي هدف".
واعتبر ضيف "سبوتنيك" أن "المحكمة الجنائية الدولية، منذ نشأتها، استهدفت روسيا والدول غير الأوروبية، فضلا عن الدول الفقيرة في أفريقيا وغيرها"، مشيرًا إلى أن "المشكلة الأساسية تكمن في أنها لم تؤد دورها منذ البداية بشكل صحيح، في ظل غياب المساواة في المجتمع الدولي".
وبيّن جوني أن "الدعوة الروسية إلى حل المحكمة تنطوي على شقين، الأول سياسي، يرتبط بالموقف الروسي الرافض لوجود المحكمة ونظامها الحالي، والثاني قانوني، إذ أن روسيا ليست دولة عضوا في هذه المنظمة بما يخولها اتخاذ قرار بشأنها، وفي المقابل تدعو إلى أن تحل المحكمة نفسها كمنظمة دولية
، وأن يتم البحث عن مسار بديل لتحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب".