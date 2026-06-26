خبير: اللاعدالة في النظام الدولي أدت لانحراف عمل الجنائية الدولية واستهدافها دولا تناصر التعددية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
صور اللبنانية نالت حصتها من دمار الحرب... كيف تبدو هذه المدينة التاريخية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الذهب يسلك طريق الهبوط... ماذا عن المسار المستقبلي؟ وما هي المؤشرات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:49 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:43 GMT
16 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260626/خبير-اللاعدالة-في-النظام-الدولي-أدت-لانحراف-عمل-الجنائية-الدولية-واستهدافها-دولا-تناصر-التعددية----1114717973.html
خبير: اللاعدالة في النظام الدولي أدت لانحراف عمل الجنائية الدولية واستهدافها دولا تناصر التعددية
خبير: اللاعدالة في النظام الدولي أدت لانحراف عمل الجنائية الدولية واستهدافها دولا تناصر التعددية
سبوتنيك عربي
علّق أستاذ القانون الدولي والدراسات العليا في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور حسن جوني، على عمل الجنائية الدولية، مؤكدًا أن "العدالة... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T08:15+0000
2026-06-26T08:15+0000
المحكمة الجنائية الدولية
الدول
العالم
العدالة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108607153_0:170:1641:1093_1920x0_80_0_0_8d5d75c0247a232db5e91f6917768066.jpg
وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "لا عدالة في ظل النظام الدولي القائم اليوم على الفوضى، وانحراف الجنائية الدولية عن مسارها وأهدافها يعود إلى طبيعة النظام الدولي المبني على استغلال الدول لبعضها البعض، واستغلال الإنسان للإنسان، في ظل غياب الحد الأدنى من المساواة والاحترام بين الدول".وأكد أنه "من أجل تحقيق العدالة يتعين على المحكمة تعديل الكثير من الأمور، سواء على صعيد النظام أو على الصعيد العملي أو كليهما معا، والأهم هو تحديد ما ينبغي تعديله وبأي هدف".وبيّن جوني أن "الدعوة الروسية إلى حل المحكمة تنطوي على شقين، الأول سياسي، يرتبط بالموقف الروسي الرافض لوجود المحكمة ونظامها الحالي، والثاني قانوني، إذ أن روسيا ليست دولة عضوا في هذه المنظمة بما يخولها اتخاذ قرار بشأنها، وفي المقابل تدعو إلى أن تحل المحكمة نفسها كمنظمة دولية، وأن يتم البحث عن مسار بديل لتحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب".
https://sarabic.ae/20260624/موسكو-إصلاح-المحكمة-الجنائية-الدولية-من-الداخل-أمر-مستحيل-ويجب-حلها-1114661431.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108607153_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_931c4f66f0bb7cab5c03457afef3e08c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المحكمة الجنائية الدولية, الدول, العالم, العدالة, تقارير سبوتنيك, حصري
المحكمة الجنائية الدولية, الدول, العالم, العدالة, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير: اللاعدالة في النظام الدولي أدت لانحراف عمل الجنائية الدولية واستهدافها دولا تناصر التعددية

08:15 GMT 26.06.2026
© AP Photo / Peter Dejongالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
حصري
علّق أستاذ القانون الدولي والدراسات العليا في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور حسن جوني، على عمل الجنائية الدولية، مؤكدًا أن "العدالة الدولية أصبحت على المحك، إذ تعمد الجنائية إلى الكيل بمكيالين، والتمييز بين الدول، وعدم التحقيق في الجرائم المرتكبة في دول عدة، وغياب المراجعة في كثير من الجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "لا عدالة في ظل النظام الدولي القائم اليوم على الفوضى، وانحراف الجنائية الدولية عن مسارها وأهدافها يعود إلى طبيعة النظام الدولي المبني على استغلال الدول لبعضها البعض، واستغلال الإنسان للإنسان، في ظل غياب الحد الأدنى من المساواة والاحترام بين الدول".
وتابع جوني: "نحن أمام استهداف واضح للدول التي تناصر حركات التحرر والتعددية في العالم"، وأن "نظام روما الأساسي لا يحقق العدالة التي نحلم بها".
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
موسكو: إصلاح المحكمة الجنائية الدولية من الداخل أمر مستحيل ويجب حلها
24 يونيو, 13:26 GMT
وأكد أنه "من أجل تحقيق العدالة يتعين على المحكمة تعديل الكثير من الأمور، سواء على صعيد النظام أو على الصعيد العملي أو كليهما معا، والأهم هو تحديد ما ينبغي تعديله وبأي هدف".

واعتبر ضيف "سبوتنيك" أن "المحكمة الجنائية الدولية، منذ نشأتها، استهدفت روسيا والدول غير الأوروبية، فضلا عن الدول الفقيرة في أفريقيا وغيرها"، مشيرًا إلى أن "المشكلة الأساسية تكمن في أنها لم تؤد دورها منذ البداية بشكل صحيح، في ظل غياب المساواة في المجتمع الدولي".

وبيّن جوني أن "الدعوة الروسية إلى حل المحكمة تنطوي على شقين، الأول سياسي، يرتبط بالموقف الروسي الرافض لوجود المحكمة ونظامها الحالي، والثاني قانوني، إذ أن روسيا ليست دولة عضوا في هذه المنظمة بما يخولها اتخاذ قرار بشأنها، وفي المقابل تدعو إلى أن تحل المحكمة نفسها كمنظمة دولية، وأن يتم البحث عن مسار بديل لتحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала