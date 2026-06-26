https://sarabic.ae/20260626/دميترييف-بيانات-الاقتصاد-الروسي-تدحض-أكاذيب-الروايات-الغربية-1114715364.html
دميترييف: بيانات الاقتصاد الروسي تدحض أكاذيب الروايات الغربية
دميترييف: بيانات الاقتصاد الروسي تدحض أكاذيب الروايات الغربية
سبوتنيك عربي
أفاد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن الدول المحرّضة على... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T05:59+0000
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وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "يستغل دعاة الحرب، الصراع في أوكرانيا لتحقيق مكاسب شخصية، ويشجعون عليها عبر روايات إعلامية مضللة حول الاقتصاد الروسي".وفي وقت سابق، أكدت آنا يفستيغنييفا، نائبة المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يخفي دوره في الصراع في أوكرانيا.ووفقاً لها، فإن نفاق القادة الغربيين يتجلى في قرار الاتحاد الأوروبي بتخصيص أموال إضافية لشراء طائرات مسيرة لنظام كييف، وإنشاء تحالف خاص لزيادة إنتاج الطائرات المسيرة.
https://sarabic.ae/20260621/دميترييف-الغرب-يغرق-في-أزمات-سياسية-واقتصادية-متصاعدة-1114575819.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
دميترييف: بيانات الاقتصاد الروسي تدحض أكاذيب الروايات الغربية
أفاد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن الدول المحرّضة على الحرب، تستفيد ماليًا من استمرار الصراع في أوكرانيا، في حين يتم ترويج روايات إعلامية مضللة بشأن الوضع الاقتصادي في روسيا.
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "يستغل دعاة الحرب، الصراع في أوكرانيا لتحقيق مكاسب شخصية، ويشجعون عليها عبر روايات إعلامية مضللة حول الاقتصاد الروسي".
وتابع: "يسهُل دحض هذه الأكاذيب بالحقائق، فعجز الموازنة الروسية أقل بمرتين إلى ثلاث مرات، ونسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل بخمس إلى 6 مرات من نظيرتها في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المتعثرة اقتصاديًا".
وفي وقت سابق، أكدت آنا يفستيغنييفا، نائبة المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يخفي دوره في الصراع في أوكرانيا.
وقالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة: "اليوم، لم يعد الاتحاد الأوروبي يخفي حقيقة أنه طرف في الصراع، ويتحمل العبء الأكبر من التمويل والدعم العسكري التقني لنظام زيلينسكي".
ووفقاً لها، فإن نفاق القادة الغربيين يتجلى في قرار الاتحاد الأوروبي بتخصيص أموال إضافية لشراء طائرات مسيرة لنظام كييف، وإنشاء تحالف خاص لزيادة إنتاج الطائرات المسيرة.