https://sarabic.ae/20260601/المفوض-الأوروبي-صناعة-الدفاع-في-الدول-الأوروبية-لا-تنمو-رغم-زيادة-الإنفاق-1113939105.html
المفوض الأوروبي: صناعة الدفاع في الدول الأوروبية لا تنمو رغم زيادة الإنفاق
المفوض الأوروبي: صناعة الدفاع في الدول الأوروبية لا تنمو رغم زيادة الإنفاق
سبوتنيك عربي
أقرّ المفوض الأوروبي للدفاع، أندريوس كوبيليوس، بأن الدول الأوروبية غير قادرة على توسيع صناعاتها الدفاعية على الرغم من زيادة الاستثمارات المالية. 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T13:17+0000
2026-06-01T13:17+0000
2026-06-01T13:17+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103706/70/1037067095_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_c018a2be9adab5be0fb61c6d9670fe8f.jpg
وقال كوبيليوس متحدثاً إلى البرلمان الليتواني: "ينبغي على البرلمانات الوطنية الأوروبية أن تسأل حكوماتنا عن سبب عدم توسع صناعتنا الدفاعية، على الرغم من زيادة التمويل".وأشار إلى أن كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي تحمي صناعتها الوطنية بشراء ما يصل إلى 70-80% من معداتها العسكرية من الشركات الوطنية.وفي وقت سابق، أقرّ الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في منتدى "حوار شانغريلا" في سنغافورة بأن صناعة الدفاع التابعة لحلف الناتو تفشل في مواكبة التهديدات.وأوضح رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو أن "صناعة الدفاع يجب أن تنمو بشكل أسرع، وأن تتحمل المزيد من المخاطر، وأن تحافظ على أسعار عادلة، وأن تجعل الابتكار الدفاعي أولوية إستراتيجية".وأوضح أن دول الناتو في أوروبا وكندا، "يجب أن تقدم 30% إضافية أو أكثر من قدراتها العسكرية الحقيقية في بعض المجالات".سياسي فنلندي: الاتحاد الأوروبي تجاوز الخطوط الحمراء بتزويد كييف بالأسلحةضابط استخبارات أمريكي: حلف الناتو أضعف من أن يمنع روسيا من الانتصار في الصراع
https://sarabic.ae/20260531/رئيس-اللجنة-العسكرية-للناتو-الدفاع-لم-يعد-مسألة-عسكرية-فقط-1113906746.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103706/70/1037067095_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_bf98ccc7bc2817024d25855cafa1f52d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
المفوض الأوروبي: صناعة الدفاع في الدول الأوروبية لا تنمو رغم زيادة الإنفاق
أقرّ المفوض الأوروبي للدفاع، أندريوس كوبيليوس، بأن الدول الأوروبية غير قادرة على توسيع صناعاتها الدفاعية على الرغم من زيادة الاستثمارات المالية.
وقال كوبيليوس متحدثاً إلى البرلمان الليتواني: "ينبغي على البرلمانات الوطنية الأوروبية أن تسأل حكوماتنا عن سبب عدم توسع صناعتنا الدفاعية، على الرغم من زيادة التمويل".
وأعرب المفوض الأوروبي عن أسفه لغياب عدم وجود سوق واحدة للمنتجات الدفاعية في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن نقص الابتكار والمنافسة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي تحمي صناعتها الوطنية بشراء ما يصل إلى 70-80% من معداتها العسكرية من الشركات الوطنية.
وفي وقت سابق، أقرّ الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في منتدى "حوار شانغريلا" في سنغافورة بأن صناعة الدفاع التابعة لحلف الناتو تفشل في مواكبة التهديدات.
وقال: "وتيرة التكيّف الحالية في صناعة الدفاع لا تزال غير كافية. إنها تتجاوز سرعة تطور التهديدات".
وأوضح رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو أن "صناعة الدفاع يجب أن تنمو بشكل أسرع، وأن تتحمل المزيد من المخاطر، وأن تحافظ على أسعار عادلة، وأن تجعل الابتكار الدفاعي أولوية إستراتيجية".
وأوضح أن دول الناتو في أوروبا وكندا، "يجب أن تقدم 30% إضافية أو أكثر من قدراتها العسكرية الحقيقية في بعض المجالات".