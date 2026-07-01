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بريطانيا ترصد ملياري دولار لمواجهة الغواصات الروسية في القطب الشمالي
بريطانيا ترصد ملياري دولار لمواجهة الغواصات الروسية في القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
ستخصص المملكة المتحدة 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.98 مليار دولار) لصالح ما يُعرف ببرنامج "حصن الأطلسي" لمواجهة الغواصات الروسية في منطقة القطب الشمالي، وفقًا... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T02:25+0000
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ونشرت وزارة الدفاع البريطانية، أمس الثلاثاء، ميزانيتها الدفاعية طويلة الأجل للأعوام الأربعة المقبلة. وتخصص الوثيقة ما يقرب من 300 مليار جنيه إسترليني لتطوير قطاعات مختلفة في المجمع الصناعي العسكري للبلاد.ووفقًا للوثيقة، ستزيد البلاد ميزانيتها الدفاعية بنسبة 27%، لتصل إلى 80 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2029.وقالت الوثيقة إن "برنامج (حصن الأطلسي)، الذي أُطلق في ديسمبر/كانون الأول 2025، سيشكل قوة بحرية هجينة متطورة للدفاع عن المملكة المتحدة وحلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد التهديدات المتطورة. وسننفق 1.5 مليار جنيه إسترليني إضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة لدعم هذا الجهد".وأضافت أن الخطة المشتركة مع حلف "الناتو" توائم الدفاع عن شمال المحيط الأطلسي ضد التهديدات المستمرة والمتنامية تحت سطح البحر، التي يفرضها أسطول الغواصات الروسي المُحدّث.بالإضافة إلى ذلك، ستخصص المملكة المتحدة 790 مليون جنيه إسترليني لحماية القواعد العسكرية من الطائرات المسيرة والتهديدات الجوية الأخرى. وتخطط، على وجه الخصوص، لنشر رادارات وأجهزة استشعار جديدة وأنظمة متخصصة لمكافحة الطائرات المسيرة.ووفقًا للوثيقة، ستُستخدم الأموال أيضًا لشراء أسلحة الطاقة الموجهة، وتحديث نظام الدفاع الجوي "سي فايبر" التابع للبحرية الملكية البريطانية، وبناء مركز متكامل جديد لعمليات الدفاع الجوي والفضائي والصاروخي.
https://sarabic.ae/20260629/الخارجية-الروسية-كييف-تسعى-لجر-الناتو-إلى-مواجهة-عسكرية-مباشرة-مع-روسيا-1114824207.html
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بريطانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, أخبار القطب الشمالي
بريطانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, أخبار القطب الشمالي
بريطانيا ترصد ملياري دولار لمواجهة الغواصات الروسية في القطب الشمالي
ستخصص المملكة المتحدة 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.98 مليار دولار) لصالح ما يُعرف ببرنامج "حصن الأطلسي" لمواجهة الغواصات الروسية في منطقة القطب الشمالي، وفقًا لخطة الاستثمار الدفاعي البريطانية.
ونشرت وزارة الدفاع البريطانية، أمس الثلاثاء، ميزانيتها الدفاعية طويلة الأجل للأعوام الأربعة المقبلة. وتخصص الوثيقة ما يقرب من 300 مليار جنيه إسترليني لتطوير قطاعات مختلفة في المجمع الصناعي العسكري للبلاد.
ووفقًا للوثيقة، ستزيد البلاد ميزانيتها الدفاعية بنسبة 27%، لتصل إلى 80 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2029.
وقالت الوثيقة إن "برنامج (حصن الأطلسي)، الذي أُطلق في ديسمبر/كانون الأول 2025، سيشكل قوة بحرية هجينة متطورة للدفاع عن المملكة المتحدة وحلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد التهديدات المتطورة. وسننفق 1.5 مليار جنيه إسترليني إضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة لدعم هذا الجهد".
وأضافت أن الخطة المشتركة مع حلف "الناتو" توائم الدفاع عن شمال المحيط الأطلسي
ضد التهديدات المستمرة والمتنامية تحت سطح البحر، التي يفرضها أسطول الغواصات الروسي المُحدّث.
بالإضافة إلى ذلك، ستخصص المملكة المتحدة 790 مليون جنيه إسترليني لحماية القواعد العسكرية من الطائرات المسيرة والتهديدات الجوية الأخرى. وتخطط، على وجه الخصوص، لنشر رادارات وأجهزة استشعار جديدة وأنظمة متخصصة لمكافحة الطائرات المسيرة.
ووفقًا للوثيقة، ستُستخدم الأموال أيضًا لشراء أسلحة الطاقة الموجهة، وتحديث نظام الدفاع الجوي "سي فايبر" التابع للبحرية الملكية البريطانية، وبناء مركز متكامل جديد لعمليات الدفاع الجوي والفضائي والصاروخي.