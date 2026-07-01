https://sarabic.ae/20260701/الكونغو-الديمقراطية-وفيات-إيبولا-ترتفع-إلى-399-شخصا-1114852517.html

الكونغو الديمقراطية: ارتفاع الوفيات الناتجة عن فيروس "إيبولا" إلى 399 شخصا

الكونغو الديمقراطية: ارتفاع الوفيات الناتجة عن فيروس "إيبولا" إلى 399 شخصا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس "إيبولا" وصلت إلى 399 شخصًا، مع تسجيل 1,333... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T04:12+0000

2026-07-01T04:12+0000

2026-07-01T05:14+0000

الكونغو

منظمة الصحة العالمية

إيبولا

أخبار الإيبولا

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "حتى 29 يونيو (حزيران الماضي)، بلغت الحالات المؤكدة 1,333 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 399 حالة، ووصل معدل الوفيات إلى 29.7%".وكانت منظمة الصحة العالمية، صنفت في مايو/ أيار الماضي، تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، على أنه "حالة طوارئ تشكل خطرًا على الدول الأخرى". وتقدّر المنظمة المخاطر الإقليمية لمزيد من الانتشار بأنها "مرتفعة".

https://sarabic.ae/20260630/ارتفاع-وفيات-تفشي-إيبولا-في-جمهورية-الكونغو-الديمقراطية-إلى-377-حالة-1114827663.html

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