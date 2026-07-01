https://sarabic.ae/20260701/الكونغو-الديمقراطية-وفيات-إيبولا-ترتفع-إلى-399-شخصا-1114852517.html
الكونغو الديمقراطية: ارتفاع الوفيات الناتجة عن فيروس "إيبولا" إلى 399 شخصا
الكونغو الديمقراطية: ارتفاع الوفيات الناتجة عن فيروس "إيبولا" إلى 399 شخصا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس "إيبولا" وصلت إلى 399 شخصًا، مع تسجيل 1,333... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T04:12+0000
2026-07-01T04:12+0000
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الكونغو
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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "حتى 29 يونيو (حزيران الماضي)، بلغت الحالات المؤكدة 1,333 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 399 حالة، ووصل معدل الوفيات إلى 29.7%".وكانت منظمة الصحة العالمية، صنفت في مايو/ أيار الماضي، تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، على أنه "حالة طوارئ تشكل خطرًا على الدول الأخرى". وتقدّر المنظمة المخاطر الإقليمية لمزيد من الانتشار بأنها "مرتفعة".
https://sarabic.ae/20260630/ارتفاع-وفيات-تفشي-إيبولا-في-جمهورية-الكونغو-الديمقراطية-إلى-377-حالة-1114827663.html
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الكونغو, منظمة الصحة العالمية, إيبولا, أخبار الإيبولا
الكونغو, منظمة الصحة العالمية, إيبولا, أخبار الإيبولا
الكونغو الديمقراطية: ارتفاع الوفيات الناتجة عن فيروس "إيبولا" إلى 399 شخصا
04:12 GMT 01.07.2026 (تم التحديث: 05:14 GMT 01.07.2026)
أعلنت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس "إيبولا" وصلت إلى 399 شخصًا، مع تسجيل 1,333 حالة إصابة مؤكدة.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "حتى 29 يونيو (حزيران الماضي)، بلغت الحالات المؤكدة 1,333 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 399 حالة، ووصل معدل الوفيات إلى 29.7%".
وكانت منظمة الصحة العالمية، صنفت في مايو/ أيار الماضي، تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو
الديمقراطية وأوغندا، على أنه "حالة طوارئ تشكل خطرًا على الدول الأخرى". وتقدّر المنظمة المخاطر الإقليمية لمزيد من الانتشار بأنها "مرتفعة".