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الكونغو الديمقراطية: ارتفاع الوفيات الناتجة عن فيروس "إيبولا" إلى 399 شخصا
الكونغو الديمقراطية: ارتفاع الوفيات الناتجة عن فيروس "إيبولا" إلى 399 شخصا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس "إيبولا" وصلت إلى 399 شخصًا، مع تسجيل 1,333... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T04:12+0000
2026-07-01T05:14+0000
الكونغو
منظمة الصحة العالمية
إيبولا
أخبار الإيبولا
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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "حتى 29 يونيو (حزيران الماضي)، بلغت الحالات المؤكدة 1,333 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 399 حالة، ووصل معدل الوفيات إلى 29.7%".وكانت منظمة الصحة العالمية، صنفت في مايو/ أيار الماضي، تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، على أنه "حالة طوارئ تشكل خطرًا على الدول الأخرى". وتقدّر المنظمة المخاطر الإقليمية لمزيد من الانتشار بأنها "مرتفعة".
https://sarabic.ae/20260630/ارتفاع-وفيات-تفشي-إيبولا-في-جمهورية-الكونغو-الديمقراطية-إلى-377-حالة-1114827663.html
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الكونغو, منظمة الصحة العالمية, إيبولا, أخبار الإيبولا
الكونغو, منظمة الصحة العالمية, إيبولا, أخبار الإيبولا

الكونغو الديمقراطية: ارتفاع الوفيات الناتجة عن فيروس "إيبولا" إلى 399 شخصا

04:12 GMT 01.07.2026 (تم التحديث: 05:14 GMT 01.07.2026)
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbereعاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي "إيبولا"، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026
عاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي إيبولا، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
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أعلنت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس "إيبولا" وصلت إلى 399 شخصًا، مع تسجيل 1,333 حالة إصابة مؤكدة.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "حتى 29 يونيو (حزيران الماضي)، بلغت الحالات المؤكدة 1,333 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 399 حالة، ووصل معدل الوفيات إلى 29.7%".
عاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي إيبولا، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
ارتفاع وفيات تفشي فيروس "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 377 حالة
أمس, 01:00 GMT
وكانت منظمة الصحة العالمية، صنفت في مايو/ أيار الماضي، تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، على أنه "حالة طوارئ تشكل خطرًا على الدول الأخرى". وتقدّر المنظمة المخاطر الإقليمية لمزيد من الانتشار بأنها "مرتفعة".
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