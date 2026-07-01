https://sarabic.ae/20260701/تقرير-أزمة-أوكرانيا-قادت-لأكبر-سحب-طارئ-من-احتياطي-النفط-الخام-في-تاريخ-أمريكا-1114874398.html

تقرير: أزمة أوكرانيا قادت لأكبر سحب طارئ من احتياطي النفط الخام في تاريخ أمريكا

تقرير: أزمة أوكرانيا قادت لأكبر سحب طارئ من احتياطي النفط الخام في تاريخ أمريكا

سبوتنيك عربي

أظهر تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك" لتقرير حديث صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية بشأن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، أن الحكومة الأمريكية... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T23:50+0000

2026-07-01T23:50+0000

2026-07-01T23:50+0000

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ووفقًا للتقرير، انخفض احتياطي النفط الخام الأمريكي إلى 331.2 مليون برميل في يونيو/حزيران 2026، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو/حزيران 1983، مع احتمال تراجعه إلى أقل من 250 مليون برميل في ظل استمرار أزمة الطاقة العالمية، وهو ما سيجعله عند أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 1982.وأشار التقرير إلى أن عملية السحب البالغة 180 مليون برميل مثلت نحو 31% من إجمالي المخزون، الذي كان يبلغ آنذاك نحو 580 مليون برميل، وأدت إلى انخفاض الاحتياطي إلى 347 مليون برميل بحلول يوليو/تموز 2023.وأضاف أن العملية، رغم تنفيذها بمعدل يزيد قليلًا على 20% من القدرة التصميمية القصوى للسحب البالغة 4.4 مليون برميل يوميًا، فرضت ضغطًا متواصلًا على البنية التحتية المتقادمة للاحتياطي، ما أجبر فرق الصيانة على إجراء إصلاحات طارئة متكررة لأنابيب متسربة ومضخات مياه خام، وأثر سلبًا في مشروع تحديث البنية التحتية البالغة قيمته 1.4 مليار دولار، مع تقليص نطاق المشروع وتدهور عدد من مواقع التخزين الرئيسية.وبحسب التقرير، تراجعت القدرة الفعلية للاحتياطي على سحب النفط وإعادة تعبئته إلى 61% و56% فقط من معدلاتها التصميمية، نتيجة استمرار أعمال التحديث وتأخر أعمال الصيانة.كما أصبح أكثر من 25% من إجمالي المخزون غير متاح للسحب بسبب تعطل بعض الكهوف التخزينية والمعدات، في حين ارتفعت الكلفة التقديرية لمعالجة أعمال الصيانة المتراكمة إلى 230 مليون دولار.

https://sarabic.ae/20260701/احتياطي-النفط-الاستراتيجي-الأمريكي-يهبط-لأدنى-مستوى-منذ-4-عقود-1114867748.html

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