https://sarabic.ae/20260701/تقرير-أزمة-أوكرانيا-قادت-لأكبر-سحب-طارئ-من-احتياطي-النفط-الخام-في-تاريخ-أمريكا-1114874398.html
تقرير: أزمة أوكرانيا قادت لأكبر سحب طارئ من احتياطي النفط الخام في تاريخ أمريكا
تقرير: أزمة أوكرانيا قادت لأكبر سحب طارئ من احتياطي النفط الخام في تاريخ أمريكا
سبوتنيك عربي
أظهر تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك" لتقرير حديث صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية بشأن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، أن الحكومة الأمريكية... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T23:50+0000
2026-07-01T23:50+0000
2026-07-01T23:50+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سوق النفط
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/01/1114874495_0:6:2737:1546_1920x0_80_0_0_77f4602ad80b16406d097c36caf7b2da.jpg
ووفقًا للتقرير، انخفض احتياطي النفط الخام الأمريكي إلى 331.2 مليون برميل في يونيو/حزيران 2026، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو/حزيران 1983، مع احتمال تراجعه إلى أقل من 250 مليون برميل في ظل استمرار أزمة الطاقة العالمية، وهو ما سيجعله عند أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 1982.وأشار التقرير إلى أن عملية السحب البالغة 180 مليون برميل مثلت نحو 31% من إجمالي المخزون، الذي كان يبلغ آنذاك نحو 580 مليون برميل، وأدت إلى انخفاض الاحتياطي إلى 347 مليون برميل بحلول يوليو/تموز 2023.وأضاف أن العملية، رغم تنفيذها بمعدل يزيد قليلًا على 20% من القدرة التصميمية القصوى للسحب البالغة 4.4 مليون برميل يوميًا، فرضت ضغطًا متواصلًا على البنية التحتية المتقادمة للاحتياطي، ما أجبر فرق الصيانة على إجراء إصلاحات طارئة متكررة لأنابيب متسربة ومضخات مياه خام، وأثر سلبًا في مشروع تحديث البنية التحتية البالغة قيمته 1.4 مليار دولار، مع تقليص نطاق المشروع وتدهور عدد من مواقع التخزين الرئيسية.وبحسب التقرير، تراجعت القدرة الفعلية للاحتياطي على سحب النفط وإعادة تعبئته إلى 61% و56% فقط من معدلاتها التصميمية، نتيجة استمرار أعمال التحديث وتأخر أعمال الصيانة.كما أصبح أكثر من 25% من إجمالي المخزون غير متاح للسحب بسبب تعطل بعض الكهوف التخزينية والمعدات، في حين ارتفعت الكلفة التقديرية لمعالجة أعمال الصيانة المتراكمة إلى 230 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20260701/احتياطي-النفط-الاستراتيجي-الأمريكي-يهبط-لأدنى-مستوى-منذ-4-عقود-1114867748.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/01/1114874495_334:0:2403:1552_1920x0_80_0_0_abdf8c83b64db535acf88ac7f12f2596.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سوق النفط, العالم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سوق النفط, العالم
تقرير: أزمة أوكرانيا قادت لأكبر سحب طارئ من احتياطي النفط الخام في تاريخ أمريكا
أظهر تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك" لتقرير حديث صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية بشأن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، أن الحكومة الأمريكية نفذت في عام 2022 أكبر عملية سحب طارئ ومستدام للنفط الخام في تاريخها، بإجمالي 180 مليون برميل، بهدف الحد من اضطرابات أسواق الطاقة العالمية عقب اندلاع الأزمة في أوكرانيا.
ووفقًا للتقرير، انخفض احتياطي النفط الخام الأمريكي إلى 331.2 مليون برميل في يونيو/حزيران 2026، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو/حزيران 1983، مع احتمال تراجعه إلى أقل من 250 مليون برميل في ظل استمرار أزمة الطاقة العالمية، وهو ما سيجعله عند أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 1982.
وأشار التقرير إلى أن عملية السحب البالغة 180 مليون برميل مثلت نحو 31% من إجمالي المخزون، الذي كان يبلغ آنذاك نحو 580 مليون برميل، وأدت إلى انخفاض الاحتياطي إلى 347 مليون برميل
بحلول يوليو/تموز 2023.
وأضاف أن العملية، رغم تنفيذها بمعدل يزيد قليلًا على 20% من القدرة التصميمية القصوى للسحب البالغة 4.4 مليون برميل يوميًا، فرضت ضغطًا متواصلًا على البنية التحتية المتقادمة للاحتياطي، ما أجبر فرق الصيانة على إجراء إصلاحات طارئة متكررة لأنابيب متسربة ومضخات مياه خام، وأثر سلبًا في مشروع تحديث البنية التحتية البالغة قيمته 1.4 مليار دولار، مع تقليص نطاق المشروع وتدهور عدد من مواقع التخزين الرئيسية.
وأوضح التقرير أن هذا التدهور تفاقم بعد تنفيذ عملية سحب طارئة أخرى بلغت 172 مليون برميل في مارس/آذار 2026 على خلفية النزاع مع إيران، وهي عملية يُتوقع أن تخفض الاحتياطي إلى أقل من 250 مليون برميل.
وبحسب التقرير، تراجعت القدرة الفعلية للاحتياطي على سحب النفط وإعادة تعبئته إلى 61% و56% فقط من معدلاتها التصميمية، نتيجة استمرار أعمال التحديث وتأخر أعمال الصيانة.
كما أصبح أكثر من 25% من إجمالي المخزون غير متاح للسحب بسبب تعطل بعض الكهوف التخزينية والمعدات، في حين ارتفعت الكلفة التقديرية لمعالجة أعمال الصيانة المتراكمة إلى 230 مليون دولار.