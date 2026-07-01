https://sarabic.ae/20260701/مسيرة-مفخخة-تستهدف-مخيمًا-للمعارضة-الإيرانية-شمال-العراق-1114874206.html
مسيرة مفخخة تستهدف مخيمًا للمعارضة الإيرانية شمال العراق
مسيرة مفخخة تستهدف مخيمًا للمعارضة الإيرانية شمال العراق
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن مسيرة مفخخة استهدفت مخيم ديكلة الواقع على حدود محافظة أربيل في العراق، لافتا إلى أن المخيم تابعًا للحزب الديمقراطي... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T22:19+0000
2026-07-01T22:19+0000
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كما أفادت وسائل إعلام عراقية بأن طائرة مسيرة استهدفت مقرًا لجماعة معارضة إيرانية في مدينة السليمانية شمالي البلاد.وقالت قناة "السومرية" العراقية، نقلًا عن مصدر أمني: "تعرض مقر للمعارضة الإيرانية للاستهداف بطائرة مسيرة في محافظة السليمانية".وأشار المصدر إلى أن المقر المستهدف يقع في منطقة ديكة بمحافظة السليمانية. ولم ترد معلومات على الفور عن وقوع إصابات أو عن الجهة المسؤولة عن الهجوم.
https://sarabic.ae/20260317/العراق-إسقاط-مسيرة-محملة-بالمتفجرات-فوق-قاعدة-أمريكية-قرب-مطار-أربيل--1111605284.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أربيل
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أربيل
مسيرة مفخخة تستهدف مخيمًا للمعارضة الإيرانية شمال العراق
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن مسيرة مفخخة استهدفت مخيم ديكلة الواقع على حدود محافظة أربيل في العراق، لافتا إلى أن المخيم تابعًا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.
كما أفادت وسائل إعلام عراقية بأن طائرة مسيرة استهدفت مقرًا لجماعة معارضة إيرانية في مدينة السليمانية شمالي البلاد.
وقالت قناة "السومرية" العراقية، نقلًا عن مصدر أمني: "تعرض مقر للمعارضة الإيرانية للاستهداف بطائرة مسيرة في محافظة السليمانية".
وأشار المصدر إلى أن المقر المستهدف يقع في منطقة ديكة
بمحافظة السليمانية. ولم ترد معلومات على الفور عن وقوع إصابات أو عن الجهة المسؤولة عن الهجوم.