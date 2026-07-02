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إنجاز علمي غير مسبوق... علماء يطورون خلية اصطناعية تحاكي الخلايا الحية... فيديو
إنجاز علمي غير مسبوق... علماء يطورون خلية اصطناعية تحاكي الخلايا الحية... فيديو
سبوتنيك عربي
نجح فريق دولي من العلماء في تحقيق إنجاز علمي غير مسبوق، بعد تطوير خلية اصطناعية بالكامل انطلاقًا من مكونات غير حية، في خطوة قد تفتح آفاقًا جديدة لفهم أسرار... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T17:30+0000
2026-07-02T17:30+0000
مجتمع
علوم
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وأوضح الباحثون أن الخلية الجديدة لم تُبنَ عبر تعديل خلايا موجودة مسبقًا، بل جرى تصميمها وتجميعها من الصفر باستخدام جزيئات بيولوجية مصنّعة داخل المختبر، بما يسمح لها بأداء وظائف أساسية تشبه تلك التي تقوم بها الخلايا الحية الطبيعية.وتمكن الفريق من تزويد الخلية بنظام وراثي وآليات تمكنها من إنتاج البروتينات وإدارة التفاعلات الكيميائية الحيوية الضرورية لاستمرار نشاطها، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تصنيع أشكال حياة اصطناعية قابلة للبرمجة، حسبما ذكرت مجلة "ساينس أليرت".ويرى الباحثون أن هذه التقنية قد تُستخدم مستقبلًا في إنتاج خلايا مصممة خصيصًا لتصنيع أدوية ولقاحات، أو لإزالة الملوثات البيئية، أو حتى لإصلاح الأنسجة التالفة داخل جسم الإنسان، مع تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام الخلايا الطبيعية.ويصف الباحثون هذا الإنجاز بأنه محطة مفصلية في علم الأحياء التركيبي، إذ يقرب العلماء خطوة إضافية من فهم كيفية نشوء الحياة، ويفتح الباب أمام جيل جديد من التقنيات الحيوية التي قد تغير مستقبل الطب والصناعة.بدائل السكر قد تخل بوظائف الأمعاء والتمثيل الغذائي
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علوم
علوم

إنجاز علمي غير مسبوق... علماء يطورون خلية اصطناعية تحاكي الخلايا الحية... فيديو

17:30 GMT 02.07.2026
© Photo / sciencealert youtube channelخلية صناعية
خلية صناعية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© Photo / sciencealert youtube channel
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نجح فريق دولي من العلماء في تحقيق إنجاز علمي غير مسبوق، بعد تطوير خلية اصطناعية بالكامل انطلاقًا من مكونات غير حية، في خطوة قد تفتح آفاقًا جديدة لفهم أسرار الحياة وتطوير تطبيقات متقدمة في الطب والهندسة الحيوية.
وأوضح الباحثون أن الخلية الجديدة لم تُبنَ عبر تعديل خلايا موجودة مسبقًا، بل جرى تصميمها وتجميعها من الصفر باستخدام جزيئات بيولوجية مصنّعة داخل المختبر، بما يسمح لها بأداء وظائف أساسية تشبه تلك التي تقوم بها الخلايا الحية الطبيعية.
وتمكن الفريق من تزويد الخلية بنظام وراثي وآليات تمكنها من إنتاج البروتينات وإدارة التفاعلات الكيميائية الحيوية الضرورية لاستمرار نشاطها، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تصنيع أشكال حياة اصطناعية قابلة للبرمجة، حسبما ذكرت مجلة "ساينس أليرت".
وأشار العلماء إلى أن الإنجاز لا يعني "خلق حياة" بالمعنى الكامل، وإنما بناء نموذج خلوي يعمل وفق المبادئ الأساسية للحياة، بما يتيح دراسة العمليات البيولوجية بدقة غير مسبوقة، واختبار تأثير الأدوية أو الأمراض في بيئة يمكن التحكم بها بالكامل.
ويرى الباحثون أن هذه التقنية قد تُستخدم مستقبلًا في إنتاج خلايا مصممة خصيصًا لتصنيع أدوية ولقاحات، أو لإزالة الملوثات البيئية، أو حتى لإصلاح الأنسجة التالفة داخل جسم الإنسان، مع تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام الخلايا الطبيعية.
وأكد الفريق أن الطريق لا يزال طويلًا قبل الوصول إلى تطبيقات سريرية أو صناعية واسعة، إذ يتطلب الأمر مزيدًا من الدراسات لضمان استقرار هذه الخلايا وسلامتها، إضافة إلى معالجة الجوانب الأخلاقية والقانونية المرتبطة بتطوير أنظمة حيوية اصطناعية.
ويصف الباحثون هذا الإنجاز بأنه محطة مفصلية في علم الأحياء التركيبي، إذ يقرب العلماء خطوة إضافية من فهم كيفية نشوء الحياة، ويفتح الباب أمام جيل جديد من التقنيات الحيوية التي قد تغير مستقبل الطب والصناعة.
بدائل السكر قد تخل بوظائف الأمعاء والتمثيل الغذائي
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