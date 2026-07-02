الانتخابات التشريعية في الجزائر.. بين رهانات الإصلاح وتطلعات المواطنين
© Sputnik . Djahida Ramdaniالانتخابات التشريعية في الجزائر.. بين رهانات الإصلاح وتطلعات المواطنين
© Sputnik . Djahida Ramdani
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مع استمرار عمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية الجزائرية، أعرب عدد من المواطنين عن آمالهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد هذه الانتخابات التي يراهنون أنها ستفرز مجلسًا نيابيًا أكثر فاعلية، قادرًا على سن تشريعات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم مسار الإصلاحات التي تشهدها الجزائر.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، طالبوا بأن يكون البرلمان المقبل شريكًا حقيقيًا في صياغة السياسات العمومية، من خلال مناقشة القوانين بعمق وممارسة الرقابة البرلمانية بفعالية، بعيدًا عن الاعتبارات الحزبية الضيقة.
وقالت الناخبة ليلى هوامل إنها "تأمل من البرلمان المقبل تحسين الأوضاع الاقتصادية للشباب خاصة سوق العمل"، بينما طالب الناخب عبد القادر جبيلي، ببرلمان تعددي يضمن الحقوق لكل المواطنين بالتساوي، ويسهم في تحسين الحياة الاجتماعية".
© Sputnik . Djahida Ramdaniالانتخابات التشريعية في الجزائر.. بين رهانات الإصلاح وتطلعات المواطنين
الانتخابات التشريعية في الجزائر.. بين رهانات الإصلاح وتطلعات المواطنين
© Sputnik . Djahida Ramdani
كما يبرز الشباب كأحد الفاعلين الرئيسيين في هذا الاستحقاق، سواء من خلال الترشح أو المشاركة في التصويت، في ظل دعوات متواصلة إلى إشراك الكفاءات الشابة وتمكينها من الإسهام في صنع القرار، ويعوّل كثيرون على أن يشهد البرلمان القادم حضورًا أكبر لفئة الشباب والنساء، بما يعكس التنوع المجتمعي ويمنح المؤسسة التشريعية ديناميكية جديدة.
وعن سير العملية الانتخابية، قال مراقب إحدى مكاتب الاقتراع محمد بن والدي، لـ"سبوتنيك": "تشهد الانتخابات إقبالًا واسعا من قبل الجزائريين الذين يتوافدون بنسب أكبر مع حلول ساعات المساء"، وأكد "عدم تسجيل أي خروقات تنظيمية في المكتب"، لافتًا إلى أن "الدولة وفرت كل الإمكانيات الضرورية لضمان سلاسة عملية التصويت".
© Sputnik . Djahida Ramdaniالانتخابات التشريعية في الجزائر.. بين رهانات الإصلاح وتطلعات المواطنين
الانتخابات التشريعية في الجزائر.. بين رهانات الإصلاح وتطلعات المواطنين
© Sputnik . Djahida Ramdani
وتبقى الانتخابات التشريعية فرصة أمام الجزائريين للإسهام في رسم ملامح المرحلة المقبلة عبر صناديق الاقتراع، واختيار ممثلين قادرين على تحويل تطلعات المواطنين إلى مبادرات تشريعية ورقابية ملموسة.