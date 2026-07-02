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الانتخابات التشريعية في الجزائر.. بين رهانات الإصلاح وتطلعات المواطنين
الانتخابات التشريعية في الجزائر.. بين رهانات الإصلاح وتطلعات المواطنين
سبوتنيك عربي
مع استمرار عمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية الجزائرية، أعرب عدد من المواطنين عن آمالهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد هذه الانتخابات التي... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T15:17+0000
2026-07-02T15:17+0000
الجزائر
انتخابات برلمانية
تقارير سبوتنيك
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وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، طالبوا بأن يكون البرلمان المقبل شريكًا حقيقيًا في صياغة السياسات العمومية، من خلال مناقشة القوانين بعمق وممارسة الرقابة البرلمانية بفعالية، بعيدًا عن الاعتبارات الحزبية الضيقة.كما يبرز الشباب كأحد الفاعلين الرئيسيين في هذا الاستحقاق، سواء من خلال الترشح أو المشاركة في التصويت، في ظل دعوات متواصلة إلى إشراك الكفاءات الشابة وتمكينها من الإسهام في صنع القرار، ويعوّل كثيرون على أن يشهد البرلمان القادم حضورًا أكبر لفئة الشباب والنساء، بما يعكس التنوع المجتمعي ويمنح المؤسسة التشريعية ديناميكية جديدة.وتبقى الانتخابات التشريعية فرصة أمام الجزائريين للإسهام في رسم ملامح المرحلة المقبلة عبر صناديق الاقتراع، واختيار ممثلين قادرين على تحويل تطلعات المواطنين إلى مبادرات تشريعية ورقابية ملموسة.
الجزائر
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الجزائر, انتخابات برلمانية, تقارير سبوتنيك, حصري
الجزائر, انتخابات برلمانية, تقارير سبوتنيك, حصري

الانتخابات التشريعية في الجزائر.. بين رهانات الإصلاح وتطلعات المواطنين

15:17 GMT 02.07.2026
© Sputnik . Djahida Ramdaniالانتخابات التشريعية في الجزائر.. بين رهانات الإصلاح وتطلعات المواطنين
الانتخابات التشريعية في الجزائر.. بين رهانات الإصلاح وتطلعات المواطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© Sputnik . Djahida Ramdani
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- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
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حصري
مع استمرار عمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية الجزائرية، أعرب عدد من المواطنين عن آمالهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد هذه الانتخابات التي يراهنون أنها ستفرز مجلسًا نيابيًا أكثر فاعلية، قادرًا على سن تشريعات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم مسار الإصلاحات التي تشهدها الجزائر.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، طالبوا بأن يكون البرلمان المقبل شريكًا حقيقيًا في صياغة السياسات العمومية، من خلال مناقشة القوانين بعمق وممارسة الرقابة البرلمانية بفعالية، بعيدًا عن الاعتبارات الحزبية الضيقة.

وقالت الناخبة ليلى هوامل إنها "تأمل من البرلمان المقبل تحسين الأوضاع الاقتصادية للشباب خاصة سوق العمل"، بينما طالب الناخب عبد القادر جبيلي، ببرلمان تعددي يضمن الحقوق لكل المواطنين بالتساوي، ويسهم في تحسين الحياة الاجتماعية".

© Sputnik . Djahida Ramdaniالانتخابات التشريعية في الجزائر.. بين رهانات الإصلاح وتطلعات المواطنين
الانتخابات التشريعية في الجزائر.. بين رهانات الإصلاح وتطلعات المواطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
الانتخابات التشريعية في الجزائر.. بين رهانات الإصلاح وتطلعات المواطنين
© Sputnik . Djahida Ramdani
كما يبرز الشباب كأحد الفاعلين الرئيسيين في هذا الاستحقاق، سواء من خلال الترشح أو المشاركة في التصويت، في ظل دعوات متواصلة إلى إشراك الكفاءات الشابة وتمكينها من الإسهام في صنع القرار، ويعوّل كثيرون على أن يشهد البرلمان القادم حضورًا أكبر لفئة الشباب والنساء، بما يعكس التنوع المجتمعي ويمنح المؤسسة التشريعية ديناميكية جديدة.

وعن سير العملية الانتخابية، قال مراقب إحدى مكاتب الاقتراع محمد بن والدي، لـ"سبوتنيك": "تشهد الانتخابات إقبالًا واسعا من قبل الجزائريين الذين يتوافدون بنسب أكبر مع حلول ساعات المساء"، وأكد "عدم تسجيل أي خروقات تنظيمية في المكتب"، لافتًا إلى أن "الدولة وفرت كل الإمكانيات الضرورية لضمان سلاسة عملية التصويت".

© Sputnik . Djahida Ramdaniالانتخابات التشريعية في الجزائر.. بين رهانات الإصلاح وتطلعات المواطنين
الانتخابات التشريعية في الجزائر.. بين رهانات الإصلاح وتطلعات المواطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
الانتخابات التشريعية في الجزائر.. بين رهانات الإصلاح وتطلعات المواطنين
© Sputnik . Djahida Ramdani
وتبقى الانتخابات التشريعية فرصة أمام الجزائريين للإسهام في رسم ملامح المرحلة المقبلة عبر صناديق الاقتراع، واختيار ممثلين قادرين على تحويل تطلعات المواطنين إلى مبادرات تشريعية ورقابية ملموسة.
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