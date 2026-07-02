https://sarabic.ae/20260702/اليمن-حين-تصبح-المخاطرة-مهنة-لكسب-العيش-1114894480.html
اليمن.. حين تصبح المخاطرة مهنة لكسب العيش
اليمن.. حين تصبح المخاطرة مهنة لكسب العيش
سبوتنيك عربي
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، حين تصبح المخاطرة ضرورة.. شباب يمنيون يمتهنون أعمالًا تقود للهاوية. 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T13:36+0000
2026-07-02T13:36+0000
2026-07-02T13:57+0000
راديو
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اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
سبوتنيك عربي
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
على مدار عام ونصف، بقي الشاب القعقاع العبسي، يمارس مهنة التسلق بسبب قسوة العيش، متخذًا من فوهة بركان خامد وسط مدينة دمت، المعروفة بتضاريسها الوعرة والصعبة، مسرحًا لمغامرة لم يجرؤ أحد قبله على خوضها، إذ كان يكتب أسماء الزوار في قاع الفوهة مقابل مبالغ زهيدة تعين أسرته على البقاء، لكن هذه الشجاعة الاستثنائية انتهت بنهاية مأساوية أودت بحياته.بهذا الصدد، قال الكاتب اليمني الأستاذ عادل العودي:وأضاف العودي في حديثه لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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محمد الكشك
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محمد الكشك
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
صدى الحياة, аудио
اليمن.. حين تصبح المخاطرة مهنة لكسب العيش
13:36 GMT 02.07.2026 (تم التحديث: 13:57 GMT 02.07.2026)
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، حين تصبح المخاطرة ضرورة.. شباب يمنيون يمتهنون أعمالًا تقود للهاوية.
على مدار عام ونصف، بقي الشاب القعقاع العبسي، يمارس مهنة التسلق بسبب قسوة العيش، متخذًا من فوهة بركان خامد وسط مدينة دمت، المعروفة بتضاريسها الوعرة والصعبة، مسرحًا لمغامرة لم يجرؤ أحد قبله على خوضها، إذ كان يكتب أسماء الزوار في قاع الفوهة مقابل مبالغ زهيدة تعين أسرته على البقاء، لكن هذه الشجاعة الاستثنائية انتهت بنهاية مأساوية أودت بحياته.
بهذا الصدد، قال الكاتب اليمني الأستاذ عادل العودي:
تحوّل الشاب اليمني "القعقاع" إلى أيقونة فرح للزائرين، متسلقًا فوهة بركانها الخامد ليكتب أسماءهم على الحمم. غير أن المأساة التي انتهت بسقوطه كشفت مفارقة موجعة وهي أن المجتمع ذاته الذي احتضنه بعطفه، كان يدفعه نحو المخاطرة بحياته. قصة القعقاع لم تكن حادثة عابرة، بل صرخة تعكس واقع آلاف الشباب اليمنيين الذين تبتلعهم فوهة الحرب والفقر بصمت. لقد أصبح، في غياب أي التفاتة للمخاطر المحدقة، ضحية حية لواقع معيشي قاس ومستمر.
وأضاف العودي في حديثه لبرنامجنا:
كلمتي للشباب اليمني، مستقبلكم في وطنكم لا خارجه، والأوطان لا تُبنى بالشعارات بل بالوحدة والعمل، فإما أن تصنعوا التغيير الآن أو يظل اليمن أسير الضياع لسنوات.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...