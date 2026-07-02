اليمن.. حين تصبح المخاطرة مهنة لكسب العيش

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30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
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صدى الحياة
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طرائف سبوتنيك
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موزاييك
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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بلا قيود
مسؤول فلسطيني: صفحة الأونروا لن تُطوى إلا بإنهاء الاحتلال وتطبيق حق العودة
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لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
18:00 GMT
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الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
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الحدث من سبوتنيك
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الحدث من سبوتنيك
مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان... واستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتزيد الغرامات.
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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18 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:03 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
09:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة... أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
16:03 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:22 GMT
24 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير يبين أسباب مطالبة أوروبا ترامب دعم نظام كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260702/اليمن-حين-تصبح-المخاطرة-مهنة-لكسب-العيش-1114894480.html
اليمن.. حين تصبح المخاطرة مهنة لكسب العيش
اليمن.. حين تصبح المخاطرة مهنة لكسب العيش
سبوتنيك عربي
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، حين تصبح المخاطرة ضرورة.. شباب يمنيون يمتهنون أعمالًا تقود للهاوية. 02.07.2026, سبوتنيك عربي
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راديو
صدى الحياة
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اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
سبوتنيك عربي
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
على مدار عام ونصف، بقي الشاب القعقاع العبسي، يمارس مهنة التسلق بسبب قسوة العيش، متخذًا من فوهة بركان خامد وسط مدينة دمت، المعروفة بتضاريسها الوعرة والصعبة، مسرحًا لمغامرة لم يجرؤ أحد قبله على خوضها، إذ كان يكتب أسماء الزوار في قاع الفوهة مقابل مبالغ زهيدة تعين أسرته على البقاء، لكن هذه الشجاعة الاستثنائية انتهت بنهاية مأساوية أودت بحياته.بهذا الصدد، قال الكاتب اليمني الأستاذ عادل العودي:وأضاف العودي في حديثه لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

اليمن.. حين تصبح المخاطرة مهنة لكسب العيش

13:36 GMT 02.07.2026 (تم التحديث: 13:57 GMT 02.07.2026)
راديو
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، حين تصبح المخاطرة ضرورة.. شباب يمنيون يمتهنون أعمالًا تقود للهاوية.
على مدار عام ونصف، بقي الشاب القعقاع العبسي، يمارس مهنة التسلق بسبب قسوة العيش، متخذًا من فوهة بركان خامد وسط مدينة دمت، المعروفة بتضاريسها الوعرة والصعبة، مسرحًا لمغامرة لم يجرؤ أحد قبله على خوضها، إذ كان يكتب أسماء الزوار في قاع الفوهة مقابل مبالغ زهيدة تعين أسرته على البقاء، لكن هذه الشجاعة الاستثنائية انتهت بنهاية مأساوية أودت بحياته.
بهذا الصدد، قال الكاتب اليمني الأستاذ عادل العودي:

تحوّل الشاب اليمني "القعقاع" إلى أيقونة فرح للزائرين، متسلقًا فوهة بركانها الخامد ليكتب أسماءهم على الحمم. غير أن المأساة التي انتهت بسقوطه كشفت مفارقة موجعة وهي أن المجتمع ذاته الذي احتضنه بعطفه، كان يدفعه نحو المخاطرة بحياته. قصة القعقاع لم تكن حادثة عابرة، بل صرخة تعكس واقع آلاف الشباب اليمنيين الذين تبتلعهم فوهة الحرب والفقر بصمت. لقد أصبح، في غياب أي التفاتة للمخاطر المحدقة، ضحية حية لواقع معيشي قاس ومستمر.

وأضاف العودي في حديثه لبرنامجنا:

كلمتي للشباب اليمني، مستقبلكم في وطنكم لا خارجه، والأوطان لا تُبنى بالشعارات بل بالوحدة والعمل، فإما أن تصنعوا التغيير الآن أو يظل اليمن أسير الضياع لسنوات.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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