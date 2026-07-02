https://sarabic.ae/20260702/روسيا-مستعدة-لمناقشة-استئناف-إمدادات-الطاقة-إلى-ألمانيا---الخارجية-الروسية-1114876641.html
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمناقشة استئناف إمدادات الطاقة إلى ألمانيا
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمناقشة استئناف إمدادات الطاقة إلى ألمانيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، أن روسيا لا ترى أي عوائق أمام مناقشة استئناف إمدادات الطاقة إلى ألمانيا. 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T03:48+0000
2026-07-02T03:48+0000
2026-07-02T03:48+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
وزارة النفط الروسية
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وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة صحافية: "لقد صرّح الجانب الروسي مرارًا وعلى مختلف المستويات بأنه لا توجد أي عوائق أمام مناقشة إمكانية استئناف إمدادات الطاقة مع ألمانيا. فلتقرر برلين ما الذي تريده".وأضافت أنها تشكك في وجود أشخاص داخل برلين قادرين على اتخاذ قرارات مستقلة.والثلاثاء، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن ألمانيا دمرت البنية التحتية لصناعتها باتباعها الأعمى لأجندة معادية لروسيا، ولا سيما برفضها شراء الغاز الروسي.وقالت زاخاروفا: "دمرت ألمانيا بنية الطاقة في صناعتها بخضوعها الأعمى وغير المدروس لأجندة معادية لروسيا، حيث خسرت أسواقا تهيمن عليها الآن دول الأغلبية العالمية".ونشرت زاخاروفا بيانات من معهد "لايبنيز" للأبحاث الاقتصادية عبر قناتها في "تلغرام". وكشفت البيانات أن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال الربع الأول من عام 2026، بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما، حيث سُجّلت 4573 حالة إفلاس لشركات ومؤسسات، والذي يعد أعلى رقم منذ الربع الثالث من عام 2005.
https://sarabic.ae/20260630/الخارجية-الروسية-رفض-ألمانيا-الغاز-الروسي-يدمر-بنيتها-التحتية-للطاقة-1114839609.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا, وزارة النفط الروسية
روسيا, أخبار ألمانيا, وزارة النفط الروسية
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمناقشة استئناف إمدادات الطاقة إلى ألمانيا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، أن روسيا لا ترى أي عوائق أمام مناقشة استئناف إمدادات الطاقة إلى ألمانيا.
وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة صحافية: "لقد صرّح الجانب الروسي مرارًا وعلى مختلف المستويات بأنه لا توجد أي عوائق أمام مناقشة إمكانية استئناف إمدادات الطاقة مع ألمانيا. فلتقرر برلين ما الذي تريده".
وأضافت أنها تشكك في وجود أشخاص داخل برلين قادرين على اتخاذ قرارات مستقلة.
والثلاثاء، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن ألمانيا دمرت البنية التحتية
لصناعتها باتباعها الأعمى لأجندة معادية لروسيا، ولا سيما برفضها شراء الغاز الروسي.
وقالت زاخاروفا: "دمرت ألمانيا بنية الطاقة في صناعتها بخضوعها الأعمى وغير المدروس لأجندة معادية لروسيا، حيث خسرت أسواقا تهيمن عليها الآن دول الأغلبية العالمية".
وأشارت إلى أن ألمانيا تدفع ثمن قرارات الآخرين من مصالحها الخاصة، وعندما ينهار الاقتصاد، تبدأ برلين في لعب ورقة المغامرات السياسية.
ونشرت زاخاروفا بيانات من معهد "لايبنيز" للأبحاث الاقتصادية عبر قناتها في "تلغرام". وكشفت البيانات أن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال الربع الأول من عام 2026، بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما، حيث سُجّلت 4573 حالة إفلاس لشركات ومؤسسات، والذي يعد أعلى رقم منذ الربع الثالث من عام 2005.