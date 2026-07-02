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عضو عربي سابق في الكنيست: إسرائيل تعتمد على المساعدات الأمريكية وتصريحات نتنياهو "دعاية انتخابية"
عضو عربي سابق في الكنيست: إسرائيل تعتمد على المساعدات الأمريكية وتصريحات نتنياهو "دعاية انتخابية"
سبوتنيك عربي
قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إن إسرائيل لا تستطيع ولا تقدر على التخلي عن الولايات المتحدة الأمريكية، وعن... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T14:53+0000
2026-07-02T14:53+0000
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وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الاستغناء عن المساعدات الأمريكية مجرد هراء، يقوم به قبل الانتخابات حتى يظهر وكأن إسرائيل دولة قوية وتستطيع أن تصمد اقتصاديًا دون مساعدات أمريكية أو أجنبية.ويرى كنعان "أن الحقيقة مغايرة تمامًا، حيث تعتمد إسرائيل على المساعدات الأمريكية بالأساس وتعتمد على الدعم السياسي والعسكري، مشيرًا إلى أنه لولا الدعم العسكري المتواصل وغير المسبوق لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لكانت الأمور عمليًا قد انتهت في غزة، وكذلك الوضع في جنوب لبنان وفي إيران وفي كل مكان، ولم تكن لتخرج النتيجة الحالية".وأضاف رئيس الحزب القومي العربي أن هذه التصريحات هي مجرد تصريحات انتخابية، وأن الأيام ستظهر فعلاً مدى إمكانية إسرائيل أن تصمد شهرًا واحدًا دون الدعم الأمريكي المتواصل الذي يشمل الدعم المعنوي والعسكري والسياسي والاقتصادي من الدرجة الأولى.ويرى أن إسرائيل بقيت وصمدت منذ قيامها وحتى اليوم بسبب الدعم الأمريكي في المقام الأول، ودعم الإدارات الأمريكية المتعاقبة للحكومات الإسرائيلية المختلفة، على المستوى الاقتصادي والعسكري والسياسي.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل بأنها "إعانة اجتماعية"، معلنًا رغبته في بدء الاستغناء عنها، وذلك في ظل الخلافات بين تل أبيب وواشنطن في ملفات عدة من بينها ملف إيران.وقال نتنياهو خلال مقابلة مع "القناة 14" الإسرائيلية: "أريد وقف المساعدات الأمريكية، إنها أشبه بالإعانة الاجتماعية، لا أريدها"، مؤكدًا أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد صغيرًا، وقادر على الاعتماد على ذاته، وتحمل تكاليفه بشكل كامل.
https://sarabic.ae/20260701/إسرائيل-تعلن-استهداف-أحد-قادة-حماس-في-غزة-1114870826.html
https://sarabic.ae/20260701/نتنياهو-سيتم-اغتيال-جميع-المشاركين-في-هجوم-7-أكتوبر-2023-1114858638.html
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حصري, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

عضو عربي سابق في الكنيست: إسرائيل تعتمد على المساعدات الأمريكية وتصريحات نتنياهو "دعاية انتخابية"

14:53 GMT 02.07.2026
© REUTERS Jonathan Ernstالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
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حصري
قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إن إسرائيل لا تستطيع ولا تقدر على التخلي عن الولايات المتحدة الأمريكية، وعن المساعدات التي تقدمها لتل أبيب.
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الاستغناء عن المساعدات الأمريكية مجرد هراء، يقوم به قبل الانتخابات حتى يظهر وكأن إسرائيل دولة قوية وتستطيع أن تصمد اقتصاديًا دون مساعدات أمريكية أو أجنبية.
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ويرى كنعان "أن الحقيقة مغايرة تمامًا، حيث تعتمد إسرائيل على المساعدات الأمريكية بالأساس وتعتمد على الدعم السياسي والعسكري، مشيرًا إلى أنه لولا الدعم العسكري المتواصل وغير المسبوق لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لكانت الأمور عمليًا قد انتهت في غزة، وكذلك الوضع في جنوب لبنان وفي إيران وفي كل مكان، ولم تكن لتخرج النتيجة الحالية".
واعتبر أن تصريحات نتنياهو تأتي من باب دغدغة مشاعر مؤيديه، مشددًا على أن إسرائيل لا تستطيع أن تتخلى دقيقة واحدة عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف رئيس الحزب القومي العربي أن هذه التصريحات هي مجرد تصريحات انتخابية، وأن الأيام ستظهر فعلاً مدى إمكانية إسرائيل أن تصمد شهرًا واحدًا دون الدعم الأمريكي المتواصل الذي يشمل الدعم المعنوي والعسكري والسياسي والاقتصادي من الدرجة الأولى.
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ويرى أن إسرائيل بقيت وصمدت منذ قيامها وحتى اليوم بسبب الدعم الأمريكي في المقام الأول، ودعم الإدارات الأمريكية المتعاقبة للحكومات الإسرائيلية المختلفة، على المستوى الاقتصادي والعسكري والسياسي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل بأنها "إعانة اجتماعية"، معلنًا رغبته في بدء الاستغناء عنها، وذلك في ظل الخلافات بين تل أبيب وواشنطن في ملفات عدة من بينها ملف إيران.
وقال نتنياهو خلال مقابلة مع "القناة 14" الإسرائيلية: "أريد وقف المساعدات الأمريكية، إنها أشبه بالإعانة الاجتماعية، لا أريدها"، مؤكدًا أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد صغيرًا، وقادر على الاعتماد على ذاته، وتحمل تكاليفه بشكل كامل.
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