https://sarabic.ae/20260702/عضو-عربي-سابق-في-الكنيست-إسرائيل-تعتمد-على-المساعدات-الأمريكية-وتصريحات-نتنياهو-دعاية-انتخابية-1114896520.html

عضو عربي سابق في الكنيست: إسرائيل تعتمد على المساعدات الأمريكية وتصريحات نتنياهو "دعاية انتخابية"

عضو عربي سابق في الكنيست: إسرائيل تعتمد على المساعدات الأمريكية وتصريحات نتنياهو "دعاية انتخابية"

سبوتنيك عربي

قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إن إسرائيل لا تستطيع ولا تقدر على التخلي عن الولايات المتحدة الأمريكية، وعن... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T14:53+0000

2026-07-02T14:53+0000

2026-07-02T14:53+0000

حصري

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/08/1114155217_0:0:1984:1117_1920x0_80_0_0_6e18dc494ce36f02eeaac0b86703afee.jpg

وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الاستغناء عن المساعدات الأمريكية مجرد هراء، يقوم به قبل الانتخابات حتى يظهر وكأن إسرائيل دولة قوية وتستطيع أن تصمد اقتصاديًا دون مساعدات أمريكية أو أجنبية.ويرى كنعان "أن الحقيقة مغايرة تمامًا، حيث تعتمد إسرائيل على المساعدات الأمريكية بالأساس وتعتمد على الدعم السياسي والعسكري، مشيرًا إلى أنه لولا الدعم العسكري المتواصل وغير المسبوق لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لكانت الأمور عمليًا قد انتهت في غزة، وكذلك الوضع في جنوب لبنان وفي إيران وفي كل مكان، ولم تكن لتخرج النتيجة الحالية".وأضاف رئيس الحزب القومي العربي أن هذه التصريحات هي مجرد تصريحات انتخابية، وأن الأيام ستظهر فعلاً مدى إمكانية إسرائيل أن تصمد شهرًا واحدًا دون الدعم الأمريكي المتواصل الذي يشمل الدعم المعنوي والعسكري والسياسي والاقتصادي من الدرجة الأولى.ويرى أن إسرائيل بقيت وصمدت منذ قيامها وحتى اليوم بسبب الدعم الأمريكي في المقام الأول، ودعم الإدارات الأمريكية المتعاقبة للحكومات الإسرائيلية المختلفة، على المستوى الاقتصادي والعسكري والسياسي.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل بأنها "إعانة اجتماعية"، معلنًا رغبته في بدء الاستغناء عنها، وذلك في ظل الخلافات بين تل أبيب وواشنطن في ملفات عدة من بينها ملف إيران.وقال نتنياهو خلال مقابلة مع "القناة 14" الإسرائيلية: "أريد وقف المساعدات الأمريكية، إنها أشبه بالإعانة الاجتماعية، لا أريدها"، مؤكدًا أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد صغيرًا، وقادر على الاعتماد على ذاته، وتحمل تكاليفه بشكل كامل.

https://sarabic.ae/20260701/إسرائيل-تعلن-استهداف-أحد-قادة-حماس-في-غزة-1114870826.html

https://sarabic.ae/20260701/نتنياهو-سيتم-اغتيال-جميع-المشاركين-في-هجوم-7-أكتوبر-2023-1114858638.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن