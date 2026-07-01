https://sarabic.ae/20260701/إسرائيل-تعلن-استهداف-أحد-قادة-حماس-في-غزة-1114870826.html

إسرائيل تعلن استهداف أحد قادة "حماس" في غزة

إسرائيل تعلن استهداف أحد قادة "حماس" في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ غارة جوية على قطاع غزة، استهدفت أحد قادة "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية. 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T18:30+0000

2026-07-01T18:30+0000

2026-07-01T18:30+0000

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ونشر الجيش بيانا له مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلاله أن "قوات الجيش قامت بتحييد عادل عصفور أحد قادة فصائل الجناح العسكري لحركة "حماس" جنوبي قطاع غزة".وأفاد الجيش بأن "عصفور كان ينفذ هجمات قناصة وهجمات بالعبوات الناسفة ضد القوات الإسرائيلية العاملة في قطاع غزة طوال فترة الحرب".وأضاف البيان الإسرائيلي أن عصفور "شارك في الأسابيع الأخيرة في جهود إعادة بناء القدرات القتالية لحركة "حماس"، وشكّل تهديدا للقوات العاملة في قطاع غزة".وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، الأحد الماضي، تنفيذ غارة وسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل منصور سامي محمود شحتوت، الذي وصفه بأنه "قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس في مخيمات الوسطى"، إلى جانب قياديين آخرين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن شحتوت كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على دفع مخططات وصفها بـ"الإرهابية" ضد قواته، مضيفًا أن "الغارة استهدفت مركبة كان يستقلها برفقة عناصر مسلحة"، واعتبر وجودهم "تهديدًا للقوات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

https://sarabic.ae/20260701/مجلس-السلام-لا-مكان-لـأونروا-في-غزة-الجديدة-1114868076.html

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