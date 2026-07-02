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وثائق: أمريكا فقدت القدرة على الوصول إلى ربع احتياطيها النفطي بسبب أعطال بالمعدات
وثائق: أمريكا فقدت القدرة على الوصول إلى ربع احتياطيها النفطي بسبب أعطال بالمعدات
سبوتنيك عربي
أظهر تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، لوثائق صادرة عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية أن ربع النفط المخزن في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T02:47+0000
2026-07-02T02:47+0000
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ووفقًا للوثائق التي اطلعت عليها الوكالة، فإن أكثر من 25% من نفط الاحتياطي لا يمكن حاليًا استخراجه إلى السطح بسبب أعطال في المعدات وتشوهات في كهوف التخزين تحت الأرض.وأضافت الوثائق أن الأعطال المستمرة وأعمال الصيانة خفضت القدرة الفعلية للاحتياطي على سحب النفط وإعادة ضخه إلى 61% و56% من قدرتهما التصميمية على التوالي.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى نحو 230 مليون دولار لإصلاح البنية التحتية المتضررة.وبحسب الوثائق، فإن التدهور الحرج في البنية التحتية للاحتياطي النفطي الاستراتيجي نتج عن أكبر عملية سحب طارئة للنفط في تاريخ الولايات المتحدة، والتي نُفذت عام 2022 ردًا على الأزمة في أوكرانيا، حيث انخفض الاحتياطي بنسبة 31%، أي بما يعادل 180 مليون برميل، خلال فترة قصيرة. كما أدت الإصلاحات الطارئة للمعدات المتضررة إلى تأخير برنامج أشمل لتحديث البنية التحتية للاحتياطي.ووفقًا للوثائق، بلغ حجم الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، حتى الأسبوع المنتهي في 26 يونيو/حزيران، نحو 325.655 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 1983.وإذا نُفذت عمليات السحب المخطط لها بالكامل، فقد ينخفض الاحتياطي إلى أقل من 250 مليون برميل، ليسجل أدنى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في أغسطس/آب 1982.
https://sarabic.ae/20260701/تقرير-أزمة-أوكرانيا-قادت-لأكبر-سحب-طارئ-من-احتياطي-النفط-الخام-في-تاريخ-أمريكا-1114874398.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, سوق النفط, أخبار أوكرانيا, إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, سوق النفط, أخبار أوكرانيا, إيران

وثائق: أمريكا فقدت القدرة على الوصول إلى ربع احتياطيها النفطي بسبب أعطال بالمعدات

02:47 GMT 02.07.2026
© AP Photo / Matthew BrownУстановка для добычи нефти
Установка для добычи нефти - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Matthew Brown
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أظهر تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، لوثائق صادرة عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية أن ربع النفط المخزن في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة أصبح غير قابل للوصول إليه بسبب تقادم البنية التحتية، نتيجة عمليات السحب واسعة النطاق خلال النزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط.
ووفقًا للوثائق التي اطلعت عليها الوكالة، فإن أكثر من 25% من نفط الاحتياطي لا يمكن حاليًا استخراجه إلى السطح بسبب أعطال في المعدات وتشوهات في كهوف التخزين تحت الأرض.
وأضافت الوثائق أن الأعطال المستمرة وأعمال الصيانة خفضت القدرة الفعلية للاحتياطي على سحب النفط وإعادة ضخه إلى 61% و56% من قدرتهما التصميمية على التوالي.
Нефтеперерабатывающий завод в Техасе - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
تقرير: أزمة أوكرانيا قادت لأكبر سحب طارئ من احتياطي النفط الخام في تاريخ أمريكا
أمس, 23:50 GMT
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى نحو 230 مليون دولار لإصلاح البنية التحتية المتضررة.
وبحسب الوثائق، فإن التدهور الحرج في البنية التحتية للاحتياطي النفطي الاستراتيجي نتج عن أكبر عملية سحب طارئة للنفط في تاريخ الولايات المتحدة، والتي نُفذت عام 2022 ردًا على الأزمة في أوكرانيا، حيث انخفض الاحتياطي بنسبة 31%، أي بما يعادل 180 مليون برميل، خلال فترة قصيرة. كما أدت الإصلاحات الطارئة للمعدات المتضررة إلى تأخير برنامج أشمل لتحديث البنية التحتية للاحتياطي.
وأضافت الوثائق أن الوضع ازداد سوءًا في مارس/آذار 2026، عندما أجازت واشنطن عملية سحب طارئة أخرى بلغت 172 مليون برميل من النفط بهدف استقرار الأسعار في ظل النزاع مع إيران.
ووفقًا للوثائق، بلغ حجم الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، حتى الأسبوع المنتهي في 26 يونيو/حزيران، نحو 325.655 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 1983.
وإذا نُفذت عمليات السحب المخطط لها بالكامل، فقد ينخفض الاحتياطي إلى أقل من 250 مليون برميل، ليسجل أدنى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في أغسطس/آب 1982.
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