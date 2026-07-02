أطرف صور الأسبوع

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الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
المناخ في صلب المعادلة الاقتصادية الأوروبية... باب المندب، هل يتحوّل إلى ثروة في عالم الملاحة الدولية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
08:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:33 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:41 GMT
7 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
10:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
12:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:41 GMT
8 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
مسؤول فلسطيني: صفحة الأونروا لن تُطوى إلا بإنهاء الاحتلال وتطبيق حق العودة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان... واستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتزيد الغرامات.
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
08:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:03 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
09:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة... أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
16:03 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:22 GMT
24 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير يبين أسباب مطالبة أوروبا ترامب دعم نظام كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20260702/1114890995.html
أطرف صور الأسبوع
أطرف صور الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أطرف الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع. 02.07.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أطرف صور الأسبوع

13:18 GMT 02.07.2026 (تم التحديث: 13:24 GMT 02.07.2026)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أطرف الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع.
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

صورة تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء قيامه بجولة في مكتبة "ثيودور روزفلت" الرئاسية، وتظهر خلفه شاشة عرض، يظهر فيها رجل يحمل قبعة وكأنه يضعها على رأس الرئيس الأمريكي

صورة تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء قيامه بجولة في مكتبة &quot;ثيودور روزفلت&quot; الرئاسية، وتظهر خلفه شاشة عرض، يظهر فيها رجل يحمل قبعة وكأنه يضعها على رأس الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

صورة تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء قيامه بجولة في مكتبة "ثيودور روزفلت" الرئاسية، وتظهر خلفه شاشة عرض، يظهر فيها رجل يحمل قبعة وكأنه يضعها على رأس الرئيس الأمريكي

© REUTERS Henry Romero

صورة تظهر احتفالات لاعبي المكسيك بعد انتهاء المباراة التي جمعتهم مع الإكوادور، ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم

صورة تظهر احتفالات لاعبي المكسيك بعد انتهاء المباراة التي جمعتهم مع الإكوادور، ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Henry Romero

صورة تظهر احتفالات لاعبي المكسيك بعد انتهاء المباراة التي جمعتهم مع الإكوادور، ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم

© AP Photo / Invision/Scott Garfitt

صورة للفتاة الشابة أولي كرافالو، ترتدي زينة تقليدية حول عنقها، وتنظر بدهشة نحو دمية صغيرة ملونة تشبه طائرًا أحمر الرأس ذا ذراعين زرقاوين، وذلك خلال تجربة "موانا" في لندن، بريطانيا

صورة للفتاة الشابة أولي كرافالو، ترتدي زينة تقليدية حول عنقها، وتنظر بدهشة نحو دمية صغيرة ملونة تشبه طائرًا أحمر الرأس ذا ذراعين زرقاوين، وذلك خلال تجربة &quot;موانا&quot; في لندن، بريطانيا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Invision/Scott Garfitt

صورة للفتاة الشابة أولي كرافالو، ترتدي زينة تقليدية حول عنقها، وتنظر بدهشة نحو دمية صغيرة ملونة تشبه طائرًا أحمر الرأس ذا ذراعين زرقاوين، وذلك خلال تجربة "موانا" في لندن، بريطانيا

© AP Photo / Michael Probst

صورة تظهر طائر الزرزور وهو يقف على ظهر حصان آيسلندي في مزرعة لتربية الخيول في ويرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا

صورة تظهر طائر الزرزور وهو يقف على ظهر حصان آيسلندي في مزرعة لتربية الخيول في ويرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Michael Probst

صورة تظهر طائر الزرزور وهو يقف على ظهر حصان آيسلندي في مزرعة لتربية الخيول في ويرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا

© REUTERS Nathan Howard

زوار يلتقطون صورة تذكارية في معرض "الولايات الأمريكية الكبير" في "ناشونال مول" بواشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية

زوار يلتقطون صورة تذكارية في معرض &quot;الولايات الأمريكية الكبير&quot; في &quot;ناشونال مول&quot; بواشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
5/10
© REUTERS Nathan Howard

زوار يلتقطون صورة تذكارية في معرض "الولايات الأمريكية الكبير" في "ناشونال مول" بواشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية

© AP Photo / John Locher

صورة تظهر المذيع دروسكي، خلال افتتاح حفل ​​توزيع جوائز "BET"، في مسرح "بيكوك" في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة

صورة تظهر المذيع دروسكي، خلال افتتاح حفل ​​توزيع جوائز &quot;BET&quot;، في مسرح &quot;بيكوك&quot; في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / John Locher

صورة تظهر المذيع دروسكي، خلال افتتاح حفل ​​توزيع جوائز "BET"، في مسرح "بيكوك" في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة

© REUTERS Phil Noble

صورة تظهر 3 أشخاص من مشجعي فريق اليابان، خلال مباراته مع البرازيل، وهم يرتدون أزياء مضحكة وغريبة، رؤوسهم مغطاة بقبعات كبيرة بيضاء وزرقاء مكتوب عليها "JAPAN" مع علم اليابان، ووجوههم مطلية باللون الأبيض مع أنوف حمراء كبيرة

صورة تظهر 3 أشخاص من مشجعي فريق اليابان، خلال مباراته مع البرازيل، وهم يرتدون أزياء مضحكة وغريبة، رؤوسهم مغطاة بقبعات كبيرة بيضاء وزرقاء مكتوب عليها &quot;JAPAN&quot; مع علم اليابان، ووجوههم مطلية باللون الأبيض مع أنوف حمراء كبيرة - سبوتنيك عربي
7/10
© REUTERS Phil Noble

صورة تظهر 3 أشخاص من مشجعي فريق اليابان، خلال مباراته مع البرازيل، وهم يرتدون أزياء مضحكة وغريبة، رؤوسهم مغطاة بقبعات كبيرة بيضاء وزرقاء مكتوب عليها "JAPAN" مع علم اليابان، ووجوههم مطلية باللون الأبيض مع أنوف حمراء كبيرة

© AP Photo / Alessandra Tarantino

عشاق الدراجات النارية من نوع "فيسبا" يستعرضون خلال احتفالات الذكرى الـ80 لدراجة "فيسبا" النارية، في روما، تم تثبيت هيكل كبير يشبه رأس نحلة باللونين الأصفر والأسود، مع قرون استشعار، وجناحين كبيرين شفافين بلون برتقالي على جانبي الدراجة

عشاق الدراجات النارية من نوع &quot;فيسبا&quot; يستعرضون خلال احتفالات الذكرى الـ80 لدراجة &quot;فيسبا&quot; النارية، في روما، تم تثبيت هيكل كبير يشبه رأس نحلة باللونين الأصفر والأسود، مع قرون استشعار، وجناحين كبيرين شفافين بلون برتقالي على جانبي الدراجة - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alessandra Tarantino

عشاق الدراجات النارية من نوع "فيسبا" يستعرضون خلال احتفالات الذكرى الـ80 لدراجة "فيسبا" النارية، في روما، تم تثبيت هيكل كبير يشبه رأس نحلة باللونين الأصفر والأسود، مع قرون استشعار، وجناحين كبيرين شفافين بلون برتقالي على جانبي الدراجة

© REUTERS Ann Wang

صورة للفتاة سيري لي، وهي تتخذ وضعية تصوير مرتدية سلة فواكه كقبعة، حاملة حبة مانجو، وتنظر إلى المرآة، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن ميلودي" في تايبيه، تايوان

صورة للفتاة سيري لي، وهي تتخذ وضعية تصوير مرتدية سلة فواكه كقبعة، حاملة حبة مانجو، وتنظر إلى المرآة، خلال حفل توزيع جوائز &quot;غولدن ميلودي&quot; في تايبيه، تايوان - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Ann Wang

صورة للفتاة سيري لي، وهي تتخذ وضعية تصوير مرتدية سلة فواكه كقبعة، حاملة حبة مانجو، وتنظر إلى المرآة، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن ميلودي" في تايبيه، تايوان

© AP Photo / Darko Vojinovic

صورة لامرأة وغراب يجلسان على ضفة نهر الدانوب في بلغراد، صربيا، وهما يتبادلان النظرات

صورة لامرأة وغراب يجلسان على ضفة نهر الدانوب في بلغراد، صربيا، وهما يتبادلان النظرات - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Darko Vojinovic

صورة لامرأة وغراب يجلسان على ضفة نهر الدانوب في بلغراد، صربيا، وهما يتبادلان النظرات

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