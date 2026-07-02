أطرف صور الأسبوع

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عشاق الدراجات النارية من نوع "فيسبا" يستعرضون خلال احتفالات الذكرى الـ80 لدراجة "فيسبا" النارية، في روما، تم تثبيت هيكل كبير يشبه رأس نحلة باللونين الأصفر والأسود، مع قرون استشعار، وجناحين كبيرين شفافين بلون برتقالي على جانبي الدراجة