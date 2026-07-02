أطرف صور الأسبوع

صورة تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء قيامه بجولة في مكتبة "ثيودور روزفلت" الرئاسية، وتظهر خلفه شاشة عرض، يظهر فيها رجل يحمل قبعة وكأنه يضعها على رأس الرئيس الأمريكي
صورة تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء قيامه بجولة في مكتبة "ثيودور روزفلت" الرئاسية، وتظهر خلفه شاشة عرض، يظهر فيها رجل يحمل قبعة وكأنه يضعها على رأس الرئيس الأمريكي
صورة تظهر احتفالات لاعبي المكسيك بعد انتهاء المباراة التي جمعتهم مع الإكوادور، ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم
صورة تظهر احتفالات لاعبي المكسيك بعد انتهاء المباراة التي جمعتهم مع الإكوادور، ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم
صورة للفتاة الشابة أولي كرافالو، ترتدي زينة تقليدية حول عنقها، وتنظر بدهشة نحو دمية صغيرة ملونة تشبه طائرًا أحمر الرأس ذا ذراعين زرقاوين، وذلك خلال تجربة "موانا" في لندن، بريطانيا
صورة للفتاة الشابة أولي كرافالو، ترتدي زينة تقليدية حول عنقها، وتنظر بدهشة نحو دمية صغيرة ملونة تشبه طائرًا أحمر الرأس ذا ذراعين زرقاوين، وذلك خلال تجربة "موانا" في لندن، بريطانيا
صورة تظهر طائر الزرزور وهو يقف على ظهر حصان آيسلندي في مزرعة لتربية الخيول في ويرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا
صورة تظهر طائر الزرزور وهو يقف على ظهر حصان آيسلندي في مزرعة لتربية الخيول في ويرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا
زوار يلتقطون صورة تذكارية في معرض "الولايات الأمريكية الكبير" في "ناشونال مول" بواشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية
زوار يلتقطون صورة تذكارية في معرض "الولايات الأمريكية الكبير" في "ناشونال مول" بواشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية
صورة تظهر المذيع دروسكي، خلال افتتاح حفل توزيع جوائز "BET"، في مسرح "بيكوك" في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة
صورة تظهر المذيع دروسكي، خلال افتتاح حفل توزيع جوائز "BET"، في مسرح "بيكوك" في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة
صورة تظهر 3 أشخاص من مشجعي فريق اليابان، خلال مباراته مع البرازيل، وهم يرتدون أزياء مضحكة وغريبة، رؤوسهم مغطاة بقبعات كبيرة بيضاء وزرقاء مكتوب عليها "JAPAN" مع علم اليابان، ووجوههم مطلية باللون الأبيض مع أنوف حمراء كبيرة
صورة تظهر 3 أشخاص من مشجعي فريق اليابان، خلال مباراته مع البرازيل، وهم يرتدون أزياء مضحكة وغريبة، رؤوسهم مغطاة بقبعات كبيرة بيضاء وزرقاء مكتوب عليها "JAPAN" مع علم اليابان، ووجوههم مطلية باللون الأبيض مع أنوف حمراء كبيرة
عشاق الدراجات النارية من نوع "فيسبا" يستعرضون خلال احتفالات الذكرى الـ80 لدراجة "فيسبا" النارية، في روما، تم تثبيت هيكل كبير يشبه رأس نحلة باللونين الأصفر والأسود، مع قرون استشعار، وجناحين كبيرين شفافين بلون برتقالي على جانبي الدراجة
عشاق الدراجات النارية من نوع "فيسبا" يستعرضون خلال احتفالات الذكرى الـ80 لدراجة "فيسبا" النارية، في روما، تم تثبيت هيكل كبير يشبه رأس نحلة باللونين الأصفر والأسود، مع قرون استشعار، وجناحين كبيرين شفافين بلون برتقالي على جانبي الدراجة
صورة للفتاة سيري لي، وهي تتخذ وضعية تصوير مرتدية سلة فواكه كقبعة، حاملة حبة مانجو، وتنظر إلى المرآة، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن ميلودي" في تايبيه، تايوان
صورة للفتاة سيري لي، وهي تتخذ وضعية تصوير مرتدية سلة فواكه كقبعة، حاملة حبة مانجو، وتنظر إلى المرآة، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن ميلودي" في تايبيه، تايوان
صورة لامرأة وغراب يجلسان على ضفة نهر الدانوب في بلغراد، صربيا، وهما يتبادلان النظرات
صورة لامرأة وغراب يجلسان على ضفة نهر الدانوب في بلغراد، صربيا، وهما يتبادلان النظرات